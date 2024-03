Top-DCIM-Software im Jahr 2024

Der Markt für Rechenzentren entwickelt sich ständig weiter, und die kritische Infrastruktur erfordert, dass sich die Software für die Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur mit ihr weiterentwickelt. DCIM-Tools sind heute für die meisten Rechenzentren eine Notwendigkeit, da die Verwaltung komplexer Rechenoperationen – oft mit weit verstreuten Segmenten – die menschlichen Fähigkeiten zur Verarbeitung schnell überfordern kann.

Laut einer Studie von Market Research Engine wird die DCIM-Branche bis 2024 voraussichtlich ein Volumen von 2,85 Milliarden US-Dollar erreichen. DCIM wird als so wichtig angesehen, dass ASHRAE sogar ein Buch mit dem Titel Advancing DCIM with IT Equipment Integration als Teil seiner Datacom-Reihe veröffentlicht hat.

5. Stellen Sie sicher, dass Sie Personalressourcen für die Implementierung und Wartung des ausgewählten Produkts bereitstellen können. Planen Sie Anpassungen ein, die in der Regel notwendig sind, oder eine gehostete Überwachung, die Sie möglicherweise wünschen. DCIM-Produkte sind im Wesentlichen Datenbankmanagementsysteme. Sie können so konfiguriert werden, dass sie viele Aufgaben automatisch erledigen, erfordern aber möglicherweise die manuelle Eingabe von Daten, um sie auf dem neuesten Stand zu halten.

4. Ziehen Sie ein modular erweiterbares Produkt in Erwägung, wenn Sie einen breiteren zukünftigen Bedarf erwarten. Achten Sie jedoch darauf, dass es die nützlichen Ressourcen, die Sie bereits haben, integrieren kann. Fügen Sie nur dann weitere Funktionen hinzu, wenn Sie gelernt haben, den Wert dessen, was Sie haben, zu maximieren. Das kann bedeuten, dass Sie Ihr ursprüngliches Paket erweitern oder ein anderes kompatibles Produkt erwerben, das diese zusätzlichen Ziele besser erfüllt.

Im Allgemeinen handelt es sich bei DCIM um eine Software-Suite für die Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur und der von ihr genutzten Ressourcen. DCIM-Tools sammeln Daten aus der IT und den Einrichtungen, konsolidieren sie zu relevanten Informationen und stellen sie in Echtzeit zur Verfügung. Das ermöglicht die intelligente Verwaltung, Optimierung und zukünftige Planung von Rechenzentrumsressourcen wie Kapazität, Strom, Kühlung , Platz, Netzwerk und Anlagen.

Obwohl die Einführung von DCIM weit verbreitet ist, herrscht in der Anwendergemeinschaft immer noch Verwirrung darüber, was DCIM ist und was es leisten soll.

DCIM-Produkte

Die sechs hier vorgestellten DCIM-Produkte – in alphabetischer Reihenfolge – sind alle auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmt und bieten reale Vorteile in Form von höherer Zuverlässigkeit und geringeren Betriebskosten.

Cormant-CS

Cormant-CS ist eines der ursprünglichen DCIM-Produkte. Es ist Teil von BGIS, einer großen, privaten Facility-Management-Organisation, die im Rahmen ihres Managed-Services-Portfolios umfangreiche globale Rechenzentren betreibt.

Cormant wird in Unternehmensrechenzentren, Colocation-Standorten, Campus-Umgebungen, High-Performance-Computing-Installationen, globalen IoT-Implementierungen, Krypto Mining und Cloud-Monitoring eingesetzt, wobei hybride Kunden einige oder alle gleichzeitig verwalten.

Infrastrukturverwaltungsdaten sind eine gemeinsam genutzte Ressource, daher unterstützt Cormant-CS eine vollständige Multiprotokollnetzwerkabfrage und -erkennung mit automatischer Zuordnung, Aktualisierung und Verknüpfung. Mehrere bidirektionale API-zu-API-Dienste unterstützen komplexe Integrationen, die alle mit einer Benutzeroberfläche für einen Extraktions-, Lade- und Transformationsdienst geliefert werden, der eine tiefe Integration unterstützt.

Zu den Optionen gehören Konfigurationsmanagementdatenbanken, IT-Service-Management, Ticketing, Lieferantenversorgung, Einkauf, Finanzanlagenmanagement, Flat File, Direct SQL, virtuelle Geräte und Cloud-Management-Plattformen. Eine moderne RESTful-API unterstützt eine hochvolumige Zwei-Wege-Integration für kundeneigene Integrationen.

Cormant-CS kann alle Geräte von einem Port an einem Switch bis zum aktuellen Status von Leistungsschaltern oder Generatoren überwachen und eine vollständige, zusammenhängende Ansicht präsentieren. Umgebungs-, Energie-, Geräte-, Netzwerk-, Änderungs- und Kapazitätsdaten werden integriert und sowohl in Echtzeit als auch historisch dargestellt. Dokumentenbibliotheken, so genannte Alben, können mit jedem Gebäude, Stockwerk, Raum, Rack oder Geräteanschluss verknüpft werden, um Daten auf einer Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Vielen-Basis zu speichern. Alben können auf vielfältige Weise genutzt werden, zum Beispiel für Originalkonfigurationsdateien, für die Dokumentation von Service-Level-Agreements, für Alarmierungsprozesse und für die Aufnahme und Verknüpfung von Bildern von mobilen Geräten.

Alle Daten, einschließlich Grundrissen, Racks, Alarmen und Aufgaben, werden interaktiv und in Echtzeit nach den Suchkriterien gefiltert. Zu den typischen Startseiten gehören grafische Health Cards mit benutzerdefinierten Ansichten von Racks, Geräten und Standorten auf einen Blick. Datenkorrelationsansichten und -analysen zeigen sowohl Veränderungen in der Umgebung als auch deren Ursachen. Die Online- und Offline-Unterstützung mit integriertem Barcode-Scanning ermöglicht mobilen Geräten den Online- oder Offline-Zugriff auf Daten.

KI wird dort eingeführt, wo sie Kunden helfen kann, die Anlagenauslastung zu maximieren und gestrandete Netzwerkkapazitäten zu reduzieren. Die erste Implementierung vereinfacht die Erstellung von Änderungsanfragen und bietet Vorschläge zu Standort und Konnektivität. Das KI-Angebot ist sowohl für Cloud- als auch für On-Premises-Installationen konzipiert, ohne dass ein Kontakt außerhalb des Unternehmens erforderlich ist.

Cormant-CS unterstützt sowohl die Online- als auch die Offline-Mobilität, so dass die Benutzer auch vor Ort auf die Daten zugreifen und Umzüge, Hinzufügungen und Änderungen aufzeichnen können, während sie stattfinden. Die sofortige Dokumentation, während der Techniker die Änderung vornimmt, stellt sicher, dass die Aufzeichnungen korrekt sind und man sich auf sie verlassen kann. Die vollständige Unterstützung von Barcodes für Anlagen und Kabel gewährleistet, dass die Dateneingabe so schnell und genau wie möglich erfolgt.

Die Software umfasst eine hochgradig granulare, rollenbasierte Sicherheit mit Integration von Active Directory und Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) und End-to-End-Anwendungsverschlüsselung. Cormant-CS wurde bereits an mehrere Militär- und Finanzinstitutionen geliefert, unter anderem über die Security Technical Implementation Guides des US-Verteidigungsministeriums.

Cormant bietet kundenspezifische Planungs-, Projektmanagement-, Beratungs-, Integrations- und Schulungsdienste für den globalen Einsatz mit verschiedenen Lizenzierungsmodellen und Preisstufen. Darüber hinaus stellt Cormant eine Reihe von Migrations-Tools zur Verfügung, die Trellis-Anwender unterstützen, seit Vertiv seine DCIM-Plattform eingestellt hat. Es gibt jetzt Prozesse zur Unterstützung der Migration von anderen Anlagen und DCIM-Software.

Abbildung 1: Es gibt mehrere Arten von Geräten, die in Rechenzentren verwendet werden.

EkkoSense

EkkoSense wurde 2017 mit EkkoSoft Critical, seiner Software zur Optimierung der Rechenzentrumsleistung, zu einem wichtigen DCIM-Anbieter. EkkoSoft Critical basiert auf mehr als vier Jahren Forschung darüber, wie KI eine nützliche Interpretation der unzähligen Daten liefern kann, die von den Energie- und Kühlsystemen von Rechenzentren stammen. EkkoSense hat inzwischen Niederlassungen in Großbritannien, Europa, den USA und Australien und verfügt über ein schnell wachsendes globales Partnernetzwerk.

EkkoSense erweitert die traditionellen Überwachungs- und Alarmierungsdienste um KI- und maschinelle Lerntechnologien, um den Betrieb von Rechenzentren zu verbessern. Die EkkoSoft Critical Software für Rechenzentren bietet umfassende Überwachungs-, Bewertungs- und Kapazitätsmanagementfunktionen sowie eine Betriebstransparenz, die zu geringeren thermischen und energetischen Risiken führen kann. Die Senkung der Energiekosten für die Kühlung von Rechenzentren und die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes tragen dazu bei, die Anforderungen von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu erfüllen. Darüber hinaus verfügt EkkoSoft Critical jetzt über eine integrierte ESG-Berichterstattung. Diese Funktion automatisiert die Erstellung von ESG- und Nachhaltigkeitsberichten, die die EU ab 2024 vorschreiben wird.

Die kabellosen EkkoSense-Sensoren können an Schränken befestigt und in Kühleinheiten platziert werden. Alternativ greift man auf vorhandene Sensoren zu, die bei Bedarf durch EkkoSense-Funksensoren ergänzt werden können. Alle Datenpunkte werden alle fünf Minuten abgetastet, und die KI- und Machine-Learning-Engine analysiert die Auswirkungen von Änderungen. Das Ergebnis ist ein dynamisches Bild der Einflusszonen für die Kühlung – mit anderen Worten, welche Kühleinheiten den Großteil der Kühlung für jeden Schrank bereitstellen und wie gut sie das tun.

Auf der Grundlage dieser Daten sowie integrierter Asset-Management-Details, Daten zur Gesamtleistung des Racks und anderer Raummessungen liefert die Software grafische Darstellungen der Funktionsweise des Raumkühlsystems. Sie zeigt auch den Stromverbrauch pro Schrank im Vergleich zur verfügbaren Leistung und gibt dann spezifische Anweisungen für die optimale Anpassung des Kühlsystems. EkkoSoft Critical kann auch in andere führende DCIM-Plattformen integriert werden und kombiniert Überwachungs- und Auswertungsdaten mit IT-Anlagendaten, um eine umfassende DCIM-Funktionalität zu ermöglichen.

Da die Kühlsysteme neben den IT-Geräten selbst die größten Energieverbraucher in einem Rechenzentrum sind, liegt hier der Hauptfokus dieser zielgerichteten Software. Auf der Grundlage von Messungen in mehreren Installationen hat EkkoSense nach eigenen Angaben tatsächliche Energieeinsparungen bei der Kühlung von durchschnittlich 30 Prozent erzielt und bis zu 60 Prozent der ungenutzten Kühlkapazität freigesetzt.

FNT-Software

FNT ist ein etabliertes Softwareunternehmen, das seit über 25 Jahren webbasierte Tools sowie virtuelle, Cloud-basierte und hybride digitale DCIM-Plattformen unterstützt. FNT konzentriert sich auf sieben Hauptbereiche: Asset- und Lifecycle-Management, strukturiertes Kabelmanagement, Konnektivitätsmanagement, Netzwerkmanagement und -optimierung, Visualisierung, Workflow sowie Kapazitätsplanung und Reporting.

FNT dokumentiert Rechenzentrumsinfrastrukturen und speichert die Daten in FNT Command, das als digitaler Zwilling der Infrastruktur fungiert. Um dieses Konzept weiter voranzutreiben, hat FNT seine Visualisierungsfunktionalität optimiert, um die Darstellung des Rechenzentrums näher an das Aussehen und Verhalten seines realen Gegenstücks zu bringen. Die Software bietet neue Funktionen und einen 3D-Footprint-Viewer, der die Arbeit mit kritischen Infrastrukturdaten erleichtert.

Die Softwareverbesserungen vom Herbst 2023 fallen in drei Kategorien:

1. Visualisierung: Die Visualisierungsfunktionalität besteht aus einer neu gestalteten 3D-Anzeige und einer Heatmap-Funktion, die ein realistisches Bild der Räume und Geräte vermittelt. Das ist ein großer Vorteil bei der Fernverwaltung von Standorten. Verbesserte Leistung und ein intuitives Bedienkonzept – abgestimmt auf gängige Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Formate für mobile Plattformen, wie zum Beispiel USDZ – modellieren das Verhalten und die Steuerung, so dass die Benutzer diese Tools leicht übernehmen können.

2. Workflow: Zusätzlich zum bestehenden Workflow-Modul bietet FNT eine leistungsfähige, auf der Business Process Modeling Notation basierende Alternative für komplexe Workflows, einschließlich Ausnahmebehandlung und Arbeitsauftragsmanagement. FNT ProcessCenter ist besonders vorteilhaft, wenn ein hohes Maß an Standardisierung, Transparenz, Planung und Orchestrierung erforderlich ist, um Bereitstellungs- und Änderungsprozesse zu integrieren. Das gilt von der ersten Anfrage bis zur Inbetriebnahme von Anlagen.

3. Integration: Verbesserte Integrationsfunktionen machen den Datenaustausch zwischen FNT Command und anderen Anwendungen schneller, einfacher und genauer. Das ist wohl die geschäftskritischste Verbesserung der Software. Das Low-Code/No-Code-Design verwendet eine grafische Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop-Funktionen, so dass Benutzer Schnittstellen zwischen Systemen erstellen und anpassen können. Die Software von FNT ist ein Standardprodukt, lässt sich aber durch das neue FNT IntegrationCenter leicht an die spezifischen Anforderungen einzelner Integrationsszenarien anpassen.

Die Software von FNT zeichnet sich durch ihre proaktive, ereignisgesteuerte API-Funktion aus. Anstatt sich auf die Stapel- oder Massenverarbeitung von Daten zu verlassen, erkennt FNT Command, wenn eine Änderung eingetreten ist, und sendet eine Änderungsmitteilung an Ereignisabonnenten. Dieser Datenaustausch in Echtzeit stellt sicher, dass stets die genauesten und aktuellen Informationen für Analysen und Entscheidungen zur Verfügung stehen.

FNT hat außerdem seine Software neu verpackt, um sie modularer zu gestalten und an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Die Standardlizenzierung erfolgt pro Benutzer, unabhängig von der Anzahl der Racks oder der Größe der Standorte. Es werden auch unbefristete Lizenzen sowie Lizenzen auf Abonnementbasis angeboten. FNT Command ist Cloud-fähig und bietet eine Vielzahl von Installationsoptionen.

Abbildung 2: Die Implementierung von Best Practices kann Unternehmen dabei helfen, solide Strategien für die Verwaltung von Rechenzentren zu entwickeln.

Nlyte

Nlyte Software wurde im September 2021 von der Carrier Corporation übernommen. Dadurch erhielt Nlyte eine globale Präsenz sowie eine Verschmelzung von Technologien, die Nlyte nun Integrated Data Center Management nennt. Teil dieser Integration ist das Gebäudeautomationssystem Automated Logic WebCTRL. Dadurch kann Nlyte nun Asset Management und Monitoring sowie die Steuerung von Sicherheits-, Kühl- und Beleuchtungssystemen in einem Paket anbieten.

Ein Teil des Ansatzes von Nlyte ist die Teilnahme an Kundenstrategieteams, um seine Produkte besser auf spezifische Branchen- und Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. Das Nlyte-Produkt passt sich an ein breites Spektrum von Betriebsabläufen und Anlagengrößen an. Dazu gehören die herkömmliche DCIM-Überwachung in Unternehmen, Colocation-Einrichtungen, bei denen die Kapazitätsprognose eine Herausforderung darstellt, Cloud-Dienste, bei denen das Asset-Management Metriken benötigt, um zu wissen, wo Arbeitslasten ausgeführt werden sollen, Edge-Computing-Standorte, die sich über Funktürme erstrecken, und Rechenzentren in einem Rack.

Genaue Informationen sind auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich. Das ist eine wichtige und wachsende Anforderung für viele Betriebe, und Nlyte hat ein neues Angebot speziell für Nachhaltigkeitsmessungen und -berichte eingeführt.

Da die Kühlung nach der IT-Hardware selbst der größte Energieverbraucher ist, überwacht und optimiert Nlyte die Kühlkette hinsichtlich Effizienz und Verfügbarkeit. Der Zusammenschluss von Carrier und Nlyte macht das einfacher. Zur Optimierung der Kühlung sind präzise Wärmemessungen erforderlich, die für einen genauen Einblick eine dichte Überwachung erfordern. Nlyte hat sich daher auf die Korrelation zwischen Kühlsystemen und Anwendungen konzentriert, um Anomalien zu erkennen und das Verhalten sowohl kritischer Infrastrukturen als auch von IT-Systemen vorherzusagen.

Schneider Electric EcoStruxure IT

EcoStruxure IT, die DCIM-Software von Schneider Electric, gewährleistet die Business Continuity, indem sie sichere Überwachung, Verwaltung, Einblicke, Planung und Modellierung ermöglicht. Die Software ist herstellerneutral, um die Flexibilität und den ROI des Kunden zu maximieren. Die Pakete umfassen das Cloud-basierte EcoStruxure IT Expert, das von Microsoft Azure unterstützt wird, und das vor Ort installierte Data Center Expert. Beide greifen auf Betriebsdaten zu, bieten Echtzeitüberwachung von Geräten von Schneider Electric und Drittanbietern und liefern benutzerdefinierte Berichte, Diagramme und sofortige Fehlerbenachrichtigungen.

Die fortschrittliche DCIM-Software von Schneider Electric reduziert Opex und Ausfallzeiten, indem sie in Echtzeit Einblicke in Colocation-, Unternehmensrechenzentren oder verteilte IT-Standorte gewährt. Die DCIM-Software kann Cloud-basiert oder vor Ort eingesetzt werden und bietet ein Gerätemanagement für Stromversorgungs- und Kühlgeräte sowie eine physische und umweltbezogene Sicherheitsüberwachung.

Darüber hinaus liefert die Datenanalyse von EcoStruxure IT Expert umsetzbare Informationen zu Status, Alarmen und Zustand der Infrastruktur. Dazu gehören Vorhersagen über die Batterielebensdauer, Statusaktualisierungen, Sicherheitsanalysen – zum Beispiel veraltete Sicherheitszertifikate – und die Frage, ob Standardbenutzernamen und -passwörter noch existieren. EcoStruxure IT Expert kann auch Protokoll- und aktuelle Malware-Schwachstellen verfolgen, auf veraltete Firmware in überwachten Geräten hinweisen und die Möglichkeiten bieten, Updates über ein sicheres IT-Gateway zu übertragen.

Die von Schneider entwickelten NetBotz-Geräte und -Sensoren können die physische und umgebungsbezogene Sicherheitsüberwachung ergänzen, sind aber auch mit anderen Protokollen, wie Simple Network Management Protocol und Modbus TCP, kompatibel. Da NetBotz herstellerunabängig ist, integriert es Systeme von Drittanbietern und Legacy-Systeme und überwacht die Konnektivität der erkannten Geräte.

Kurz gesagt, NetBotz schützt die IT-Infrastruktur vor Umweltbedrohungen wie Temperatur- und Feuchtigkeitsabweichungen und bietet eine Rauch- und Wasserleckerkennung. Die physische Sicherheit bietet integrierte Sensorik, Überwachungsoptionen und Zugangskontrollen für Racks mit Badges.

EcoStruxure IT Advisor ist eine lokale und Cloud-basierte Software für die Planung, Modellierung und Optimierung, die einen umfassenden Einblick in die Infrastruktur von Rechenzentren oder Colocations bietet. Das Produkt bietet Asset-Tracking, Risikomanagement, Kapazitätsoptimierung, Workflow- und Device-Lifecycle-Management. Es kann in Management-Tools wie ServiceNow integriert werden und stellt alle Geräte über eine Genom-Datenbank dar.

Die Kombination von IT Expert und IT Advisor ermöglicht die automatische Erkennung von Anlagen, Transparenz an jedem Ort, intelligente Alarmierung und KI-gesteuerte Unterstützung bei der Lastverteilung. Beide EcoStruxure IT Tools sind als Cloud- oder On-Premises-Versionen verfügbar, aber Schneider Electric bietet auch zwei zusätzliche Cloud-basierte Tools an.

Abbildung 3: DCIM-Komponenten unterstützen die IT-Funktionen und die Infrastruktur eines Unternehmens.

Der EcoStruxure Asset Advisor Service bietet Cloud-basierte Überwachung und Wartung durch Dritte in zwei Servicelevels: Prevent und Predict. Prevent bietet einen 24/7-Fernüberwachungsservice, Alarmbenachrichtigungen und Ermittlungsunterstützung, Live-Daten über eine mobile App sowie monatliche Störungs- und Statusberichte. Predict bietet zusätzlich zu Prevent datengestützte Experteneinblicke, Cybersecurity-Bewertungen, einen Batteriestatus und halbjährliche Berichte.

Ein separates Cloud-basiertes CFD-Tool (Computational Fluid Dynamics) für Rechenzentren kann von Schneider Electric oder Partnern in der Entwurfsphase eines Projekts verwendet werden, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen und die Energieeffizienz zu verbessern. Die jahrelange Datenerfassung ermöglicht auch eine Kühlungssimulation, die ohne Sensoren oder CFD-Modellierung 90 Prozent genaue 3D-Wärmekarten liefert.

Sunbird

Sunbird bietet weiterhin seine bewährte DCIM-Software der zweiten Generation an, die Anlagen-, Kapazitäts-, Änderungs-, Energie-, Umwelt-, Strom- und Konnektivitätsmanagement für einen großen Kundenstamm bereitstellt. Die Sunbird Software bietet Automatisierung durch Integration mit kostenlosen bidirektionalen Konnektoren, die es ermöglichen, Asset- und Ticketinformationen zwischen Systemen wie ServiceNow, Jira, Cherwell und BMC zu aktualisieren. Dieser Grad der Integration reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Datengenauigkeit.

Die Visualisierungsfunktionen von Sunbird verwandeln Daten in umsetzbare Informationen. Eine Weltkarte zeigt den Gesundheitszustand und wichtige Statistiken für alle Standorte an, mit einfacher Navigation und der Möglichkeit, Standorte auf Straßenebene aufzuschlüsseln. Hochauflösende Visualisierungen von Etagenplänen ermöglichen die Fernverwaltung von Betriebsabläufen mit präzisen 3D-Ansichten, die oft besser sind, als wenn man selbst vor Ort wäre, wobei auch hier die Möglichkeit besteht, weitere Details aufzuschlüsseln. Benutzer können eine Reihe von Schränken isolieren, um Vorder- und Rückseiten der Anlagen sowie ein erweitertes Overlay der tatsächlichen Stromlasten, Temperaturen und Feuchtigkeitsgrade der Schränke zu sehen.

Datennetzdiagramme zeigen Kern-, Verteilungs- und Zugangsnetze. Sunbird erstellt außerdem automatisch einzeilige Diagramme für jede Wechselstrom- und Gleichstromkette in einer einzigen interaktiven zentralen Oberfläche. Zu den Details gehören Versorgungseinspeisungen, Brennstofftanks, Transformatoren, Generatoren, Switch-Tafeln, Schalttafeln, automatische Umschalter, Panel-Tafeln, unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten, Etagenstromverteilungseinheiten, Anlagen und Gleichstrombuchten mit Soll- und Ist-Werten wie Spannung, Strom und Nennleistung. Sowohl die Einzelleistungs- als auch die Datennetzdiagramme können per Drag-und-Drop bearbeitet und ausgedruckt werden.

Eine unternehmensweite, herstellerübergreifende Energie- und Umweltdatenerfassung ermöglicht es dem Benutzer, Anlageinformationen mit Energie- und Umweltmessungen zu kombinieren. Die patentierte Funktion Auto Power Budget von Sunbird aktualisiert automatisch die Werte des Energiebudgets auf der Grundlage der vom Kunden definierten Richtlinien und ermöglicht so die Reduzierung von ungenutzter Energiekapazität.

Das konfigurationsfreie Analyse-Dashboard und die Berichtsfunktionen umfassen über 100 Diagramme. Darüber hinaus gibt es kostenlose Add-ons, die weitere 150 Diagramme enthalten, die auf einen Blick Leistungsindikatoren für die Verwaltung der Kapazität von Schlüsselressourcen wie Platz, Strom, Kühlung und Datenports darstellen. Zu den Diagrammen gehören beispielsweise Was-wäre-wenn-Analysen für die Raum- und Stromversorgungskapazität, Ersatzteilbestände, verbleibende Schrankfläche, Stromverteilung und Redundanz, die aktuelle Temperatur pro Schrank mit Delta-T und Trends bei der Stromanschlusskapazität. Diagramme und Berichte können automatisch für die Erstellung und Verteilung geplant werden, wodurch der manuelle Aufwand für die Erstellung der Informationen reduziert wird.

Der Service und Support von Sunbird umfasst kostenlose wöchentliche Schulungen, ein modernes Support-Portal und ein umfassendes Dienstleistungsangebot.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde 2023 vom ursprünglichen Autor, Robert McFarlane, aktualisiert. Es wurden umfangreiche Recherchen durchgeführt, und die oben genannten Informationen wurden von den aufgeführten Anbietern aktualisiert.