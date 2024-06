Die 8 größten Vorteile einer Hybrid Cloud

Unternehmen verlagern Arbeitslasten in die Public Cloud und implementieren Private Clouds im eigenen Haus. Da diese Formen des Cloud Computings weiter zunehmen, konzentrieren sich große und kleine Unternehmen auf eine Hybrid-Cloud-Strategie, um die beiden Modelle miteinander zu verbinden und eine Hybrid-Cloud-Umgebung zu schaffen.

Eine Hybrid Cloud ist ein logisches Konstrukt, das eine betriebliche Verbindung zwischen einer Private Cloud und einer Public Cloud herstellt. Die Private Cloud wird in der Regel von dem einzelnen Unternehmen aufgebaut und betrieben und ist ausschließlich für den Nutzen des Unternehmens bestimmt. Sie kann im lokalen Rechenzentrum implementiert oder als Dienst eines Drittanbieters bereitgestellt werden. Bei einer Public Cloud handelt es sich in der Regel um einen großen, mandantenfähig Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud sowie zahlreiche andere SaaS -Anbieter. Eine Hybrid Cloud liegt vor, wenn eine Beziehung zwischen der Public und der Private Cloud hergestellt wird, um eine einzige allgegenwärtige, logische Cloud-Einheit zu schaffen.

Was sind die Vorteile einer Hybrid Cloud?

Auch wenn der Aufwand und die Investitionen beträchtlich sind, lohnen sich die acht wichtigsten Vorteile einer Hybrid Cloud für Unternehmen.

1. Kostenkontrolle

Ein Unternehmen muss bei den Arbeitslasten und Diensten, die in seiner privaten Infrastruktur ausgeführt werden, umsichtig vorgehen. Eine Private Cloud wird in der Regel mit einer Rechenzentrumsinfrastruktur vor Ort bereitgestellt, die das Unternehmen kontrolliert und betreibt, was erhebliche Investitionen in Kapital, Ausrüstung und Personal für die Bereitstellung und Wartung erfordert. Obwohl eine Private Cloud lokale Ressourcen auf eine Cloud-ähnliche Weise analysieren und bereitstellen kann, ist die Private-Cloud-Infrastruktur dennoch begrenzt.

Ein Unternehmen kann die Kosten durch eine Verbindung zwischen seiner Private Cloud und einer Public Cloud senken. Wenn die lokale Nachfrage die Kapazität übersteigt, kann das Unternehmen auf zusätzliche Ressourcen der Public Cloud zurückgreifen, um diese Nachfragespitzen auszugleichen. Ebenso eignet sich die Public Cloud für temporäre, experimentelle oder allgemeine Arbeitslasten, die das Unternehmen nicht selbst beschaffen, einrichten und verwalten möchte, wie zum Beispiel das Disaster Recovery. Am besten ist es, begrenzte Private-Cloud-Ressourcen für kritische Workloads und Daten zu nutzen oder einfach Workloads dort auszuführen, wo die Kosten am niedrigsten sind.

Public-Cloud-Ressourcen und -Services können auch die Hardwarekosten in einem Rechenzentrum vor Ort senken. So muss ein Unternehmen, das einen Server in einer Public Cloud nutzt, diesen Server nicht vor Ort kaufen oder warten.

Die Kostenvorteile der Hybrid Cloud bieten auch Klarheit darüber, wohin das Geld fließt. Eine Hybrid Cloud macht es einfach, den IT-Verbrauch in Kapital- und Betriebskosten aufzuteilen. Unternehmen können Tools und Praktiken wie FinOps nutzen, um die Cloud-Nutzung zu überwachen und detaillierte Berichte über die Nutzung nach Abteilung, Manager, Arbeitslast oder anderen Kriterien zu erhalten und die Kosten von Cloud-Diensten zu quantifizieren.

Abbildung 1: Diese acht Vorteile machen den Aufbau einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur für Unternehmen lohnenswert.

2. Flexibilität und Skalierbarkeit

Flexibilität ist eine der Grundvoraussetzungen für Cloud Computing. Eine Private Cloud bietet eine gewisse Flexibilität bei der Bereitstellung und Skalierung, aber die Menge der verfügbaren Ressourcen in einem physischen Rechenzentrum ist immer noch durch das Budget und die Möglichkeiten des einzelnen Unternehmens begrenzt. Im Gegensatz dazu können Benutzer einer Public Cloud sofort Rechen- und Speicherinstanzen sowie zugehörige Dienste ohne Ressourcenbeschränkungen bereitstellen. Es ist jedoch zumindest ein gewisser Vorbereitungsaufwand erforderlich, um eine lokale Arbeitslast von der privaten Infrastruktur in die Public Cloud oder von einer Public Cloud zurück in die Private Cloud zu verlagern.

Konsistenz ist einer der Hauptvorteile der Hybrid Cloud. Es ist einfacher, Workloads und Ressourcen zu erstellen, zu verschieben und zu skalieren, wenn die Private Cloud ähnliche Instanztypen und Services bietet wie die gewählte Public Cloud. Diese Konsistenz ermöglicht es Unternehmen, Private-Cloud-Ressourcen bereitzustellen und zu nutzen, wenn das angemessen und kosteneffizient ist, und dann bei Bedarf problemlos auf zusätzliche Ressourcen aus der Public Cloud zurückzugreifen.

3. Sicherheit

Die Sicherheit ist für viele IT-Teams in Unternehmen ein zentrales Thema. Daten und die Workloads, die darauf zugreifen, sind lebenswichtige Geschäftsgüter. Ein wesentliches Sicherheitsproblem bei Public Clouds besteht darin, dass die Infrastruktur das ausschließliche Eigentum des Cloud-Anbieters ist und die Public-Cloud-Infrastruktur in der Regel von verschiedenen Nutzern gemeinsam genutzt wird (Multi-Tenant). Der Cloud-Nutzer kann nicht die gesamte Cloud-Infrastruktur einsehen oder kontrollieren. Darüber hinaus übernimmt der Cloud-Anbieter die Verantwortung für die Sicherung der Cloud-Umgebungen der Nutzer, ist aber nur selten verantwortlich, wenn eine Sicherheitslücke oder eine andere schädliche Aktivität auftritt. Die Verantwortung für die Sicherheit ist zwischen Cloud-Nutzern und -Anbietern aufgeteilt.

In vielen Fällen ist der beste Weg, Daten zu schützen, sie On-Premises zu behalten. Die sensibelsten Daten und kritischen Arbeitslasten verbleiben im eigenen Rechenzentrum auf einer privaten Infrastruktur, wo das IT-Personal des Unternehmens die Anlagen pflegt und schützt. Mit einer kombinierten öffentlichen und privaten Umgebung erhalten Unternehmen eine gemeinsame Übersicht über die Hybrid Cloud. Best Practices und Tools wie Trend Micro Deep Security, McAfee Hybrid-Cloud-Sicherheitsprodukte und die IBM-Hybrid-Cloud-Infrastruktur können Unternehmen dabei unterstützen, Sicherheitsprobleme in den Hybrid-Cloud-Umgebungen zu überwachen, zu erkennen und zu melden.

4. Compliance

Ein Vorteil der Public Cloud ist ihre globale Reichweite und ihr großer Umfang. Im Idealfall unterstützen Netzwerk-, Storage- und Rechentechnologien die meisten Workload-Operationen von Rechenzentren aus, die sich fast überall befinden, sogar am Netzwerkrand. Es sollte keine Rolle spielen, wo sich ein Workload in der Flotte der Rechenzentren des Public-Cloud-Anbieters befindet. Allerdings können geopolitische Grenzen ins Spiel kommen, wenn Unternehmen durch Vorschriften eingeschränkt werden, wo sie Daten speichern (ein Konzept, das als Datenhoheit bezeichnet wird) und Rechenlasten betreiben. Das erschwert einigen multinationalen Unternehmen den Wechsel zu einer reinen Public Cloud.

Mit einer Hybrid Cloud kann ein Unternehmen sensible Workloads in seiner Private Cloud betreiben und Daten in aus geeigneten Rechenzentren in der Public Cloud verschieben, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern oder wenn sich Daten und Workloads weiterentwickeln. In einem Big-Data-Verarbeitungsprojekt kann ein Unternehmen beispielsweise persönlich identifizierbare Kundendaten in einer Private Cloud sammeln, sie intern bereinigen und sie zur Verarbeitung oder Analyse an eine Public-Cloud-Anwendung senden.

5. Einheitlichkeit

Hybrid Clouds unterstützen theoretisch eine stärkere Standardisierung der IT-Verwaltungspraktiken. In der Praxis tun sich Unternehmen jedoch oft schwer, diese Einheitlichkeit herzustellen. Die IT-Mitarbeiter wollen nicht erst ein privates Infrastruktur-Framework aufbauen und betreiben, um dann Workflows zu entwickeln und Services zusammenzuschustern, die hoffentlich mit einem Public-Cloud-Anbieter konsistent genug sind, damit die hybride Einrichtung funktioniert. Das ist ein zeitaufwändiges, fehleranfälliges und teures Unterfangen.

Public-Cloud-Anbieter sind sich der Bedeutung und der Vorteile der Hybrid Cloud sowie der Herausforderungen bei der Integration privater und öffentlicher Umgebungen bewusst geworden. Die führenden Cloud-Anbieter bieten verschiedene Dienste an, die sich auf hybride Anforderungen konzentrieren:

Diese Angebote bieten vorgefertigte Hardware und Software-Stacks, die einfach im Rechenzentrum des Anwenders bereitgestellt werden können, um eine Private Cloud zu schaffen, die bereits mit der breiteren Public-Cloud-Plattform des Anbieters interoperabel ist. Ein Unternehmen spart dadurch viel Zeit, Fachwissen und Investitionen. Da Public-Cloud-Anbieter das Hybrid-Cloud-Management einführen, müssen Unternehmen nicht mehr eine komplette Umgebung von Grund auf aufbauen. Stattdessen erweitern sie einfach das virtualisierte Rechenzentrum um vertraute Dienste in der Cloud.

6. Agilität

Cloud-Lösungen sind so konzipiert, dass die Bereitstellung und Skalierung viel schneller erfolgt als in herkömmlichen physischen oder virtualisierten Umgebungen. Diese On-Demand-Flexibilität spielte eine große Rolle bei der Einführung von Public-Cloud-Diensten. Private Clouds versuchen, diese Art von Verhalten zu replizieren. Wenn Public und Private Clouds zu einer Hybrid Cloud verschmolzen werden, erhält diese Geschwindigkeit und Flexibilität eine völlig neue Bedeutung. Unternehmen können bei Bedarf neue Arbeitslasten und Datensätze einrichten und strategische Entscheidungen darüber treffen, wo diese Ressourcen in Abhängigkeit von Faktoren wie Kosten, Umfang und Leistung bereitgestellt werden sollen.

Ein Unternehmen, das eine Anwendung in der Private Cloud bereitstellt, kann beispielsweise die Anwendung skalieren, indem es eine zweite Iteration der Arbeitslast in einem Public-Cloud-Rechenzentrum in einem anderen geopolitischen Gebiet bereitstellt, das eine bessere Leistung für lokale Benutzer bietet und gleichzeitig die Anforderungen an die Datenhoheit erfüllt. Solche Ziele sind mit herkömmlichen Rechenzentren und Arbeitslasten fast unmöglich.

7. Kontinuität

Business Continuity – die Fähigkeit, den Betrieb auch bei Unterbrechungen aufrechtzuerhalten – ist oft ein Hauptelement der Einhaltung von Vorschriften. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Business Continuity ist die Unterstützung von Anwendungs-, Daten- und Disaster-Recovery-Aufgaben zum Schutz vor Systemausfällen, Sicherheitsproblemen und physischen Katastrophen.

Ein Unternehmen kann beispielsweise die Daten eines kritischen Workloads von einer lokalen Anwendung in eine Public Cloud replizieren, um sicherzustellen, dass die Daten verfügbar bleiben oder im Falle eines Datenverlusts in der Anwendung wiederhergestellt werden können. In einem anspruchsvolleren Beispiel kann ein Unternehmen eine stark ausgelastete Anwendung skalieren oder von seiner Private Cloud in die Public Cloud migrieren, um eine Spitze im Benutzerverkehr zu bewältigen. Solche Taktiken eignen sich ideal für Hybrid-Cloud-Umgebungen und können Leistungsprobleme und Unterbrechungen der Workloads abwenden, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

8. Risikomanagement

Alle Unternehmensanwendungen und Datenressourcen bergen ein gewisses Risiko in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit. Eine Hybrid Cloud gibt Unternehmen die nötige Kontrolle und Flexibilität, um Anwendungen und Daten entsprechend den sich ändernden geschäftlichen und technologischen Anforderungen nahtlos zu platzieren.

Mit einer Hybrid Cloud kann ein Unternehmen entscheiden, wo die Anwendung und die Daten untergebracht werden und wie die erforderlichen Ressourcen und Dienste am besten bereitgestellt werden, um das für das Unternehmen und seine Anwendungsnutzer wünschenswerteste Ergebnis zu erzielen.