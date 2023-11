Hybrid Cloud Storage von Nasuni, NetApp, CTERA und Panzura

Die Angebote für Hybrid Cloud Storage sind vielfältig und von zahlreichen Anbietern erhältlich. Dabei spielen nicht nur die großen Hyperscaler wie Microsoft, Amazon oder Google eine Rolle, sondern auch andere Provider. Mittlerweile sind selbst Speicherunternehmen, die aus dem traditionellen Storage-Geschäft kommen, mit Hybrid-Cloud-Lösungen am Markt. Wir stellen hier einige Beispiele vor, die eine Alternative zu AWS, Azure, GCP oder IBM Cloud oder rein herkömmlichen On-Premise-Produkten offerieren.

CTERA Secure Enterprise File Services bietet eine Plattform, die speziell für die Anforderungen von Unternehmens- Workloads entwickelt wurde. Ein Merkmal der Plattform ist die CTERA-Fusion-Technologie, die Cloud-Anwendungen direkt mit Unternehmens-Datei-Repositories verbindet. Das eliminiert die Notwendigkeit für teure und zeitaufwändige Zwischenschritte. Die Plattform bietet auch Enterprise File Sync and Share (EFSS), was eine Inhaltszusammenarbeit über Geräte und Büros hinweg ermöglicht. Zudem bietet das Unternehmen Lösungen für Remote-Arbeitsplätze und kleine Büros, indem es Daten mit einem globalen Dateisystem sichert. Secure Enterprise File Services ist so konzipiert, dass die Lösung als Hybrid-Cloud-Storage-Lösung fungiert, die sowohl On-Premises- als auch Cloud-Speicher integriert. Die Technik ermöglicht eine nahtlose Datenmobilität zwischen der Cloud und lokalen Speichersystemen.

NetApp AltaVault Cloud-Integrated Storage bietet eine Cloud-integrierte Speicherlösung, die für das sichere Backup in der Cloud konzipiert ist. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Cloud-Speicherdiensten, darunter Amazon S3 und Glacier . Technisch gesehen ist AltaVault in der Lage, eine maximale Backup -Durchsatzrate von bis zu 9,2 TB pro Stunde zu erreichen. Die Speicherkapazität der physischen Appliances variiert von 32 TB bis zu 384 TB nutzbarem Speicher.

Technisch gesehen bietet Panzura CloudFS eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, darunter Daten-Deduplizierung , Verschlüsselung und Snapshots für verbesserte Datensicherheit. Diese Funktionen sind integraler Bestandteil der Plattform und bieten sowohl Effizienz als auch Sicherheit. Die Plattform ist auch in der Lage, mit anderen Cloud-Speicherlösungen wie Cloudian HyperStore zu interagieren, was die Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösung erhöht.

Panzura Cloud FS stellt ein globales Dateisystem dar, das speziell für Hybrid- und Multi-Cloud -Umgebungen entwickelt wurde. Die Plattform bietet einen einheitlichen, autoritativen Datensatz, der in Cloud-Objektspeichern gehalten wird. Das ermöglicht eine sofortige globale Datenkonsistenz, was besonders wichtig ist, wenn es um die Synchronisation von Daten über mehrere Standorte hinweg geht.

Cloudian HyperStore mit Flash-Speicher

Cloudian HyperStore ist eine skalierbare Enterprise Objektspeicherlösung, die auf der gewählten Plattform betrieben werden kann. Dazu gehören Container, VMs, Server oder die Public Cloud. Als S3-kompatible Objektspeicherplattform ermöglicht Cloudian HyperStore die Verwaltung unbegrenzter Datenmengen in einem Cloud-nativen Datenformat. Dies ermöglicht die Konsolidierung unstrukturierter Daten in einer einzigen, dynamisch skalierbaren Speicherumgebung.

Die Lösung eignet sich als hybrider Cloud-Speicher für AWS, Azure und GCP sowie für andere Anwendungen. Der Cloud-Speicher unterstützt S3 APIs und schützt vor Ransomware durch die Cloud Object Lock Technologie von Cloudian. Das Produkt ist flexibel skalierbar, so dass zunächst mit einer kleinen Datenmenge begonnen werden kann. Wird mehr Speicherplatz benötigt, können zusätzliche Ressourcen gebucht werden. Cloudian All-Flash Appliances bieten 64 Schichten Triple-Level Cell (TLC) 3D NAND Chips. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit der Umgebung. Neben dem Einsatz in privaten und öffentlichen Clouds eignet sich Cloudian HyperStore auch als Speicher für VMs und Container. Dabei wird HyperStore in Form von Storage Appliances und einer HyperStore Betriebssystem-Softwarelösung für Standardhardware angeboten. Durch die enge Integration mit Cloud Services werden Funktionen wie Tiering, Backup,Replikation und Cold Storage ermöglicht, die eine Vielzahl von Bereitstellungsoptionen unterstützen. Dabei kann eine Kombination aus lokaler, Remote- und Cloud-Speicherung genutzt werden.

Die Scale-Out-Architektur von HyperStore verteilt alle Daten, Metadaten, Konfigurationen und Operationen über das Cluster und unterstützt die Bereitstellung über mehrere Rechenzentren hinweg. Sie nutzt Objekt-Streaming und dynamische Auto-Tiering-Funktionen, um Daten zwischen der On-Premise-Cloud und Remote-Cloud-Speicherdiensten zu verschieben, und zwar in einem Maßstab, der bis zu Tausende von Servern und Hunderte von Petabytes an Daten in mehreren Rechenzentren umfasst.

HyperStore implementiert die erforderlichen Operationen, um den Standard für erweiterte Amazon S3-Kompatibilität zu erfüllen, so dass Entwickler und Administratoren Speicher bereitstellen können, der nativ mit dem Amazon S3 SDKzusammenarbeitet. Darüber hinaus wurde HyperStore von Grund auf so entwickelt, dass es mandantenfähigeImplementierungen unterstützt und über die erforderlichen QoS-, Abrechnungs- und Reporting-Funktionen verfügt, die Reseller und Service Provider benötigen, um die Plattform in Managed Service Provider-Umgebungen zu implementieren. Die Lösung lässt sich nahtlos in VMware Cloud Foundation mit Tanzu integrieren und ermöglicht so die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Cloudian HyperStore in jeder Anwendung bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten.