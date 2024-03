Die wichtigsten Fakten über hybrides Multi-Cloud-Storage

Ein Großteil der Diskussion über Cloud-Storage dreht sich um Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Strategien, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die meisten IT-Teams für die eine oder andere Variante entscheiden. Viele Unternehmen verfolgen jedoch einen hybriden Multi-Cloud-Ansatz, bei dem sie eine private Cloud in Verbindung mit mehreren Public Clouds nutzen.

Hybrider Multi-Cloud-Speicher kann Unternehmen helfen, ihre Flexibilität zu maximieren und Daten so zu speichern, wie es ihren Anforderungen am besten entspricht. Da es sich um ein relativ neues Konzept handelt, sollten Administratorenwissen, was es bedeutet, wie man es am besten einsetzt und was von den Anbietern offeriert wird.

Hybrides Multi-Cloud-Storage vs. hybrides und Multi-Cloud-Storage Cloud-Plattformen werden in der Regel entweder als Public oder als Private Clouds kategorisiert. Öffentliche Clouds sind in der Regel das, worauf sich die Leute beziehen, wenn sie die Cloud sagen. Zu den öffentlichen Clouds gehören Plattformen wie AWS, Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure. Die Plattformen bieten eine Vielzahl von Diensten an, auf die die Nutzer über das Internet zugreifen können. Die Dienste werden in der Regel als Software as a Service (SaaS), Plattform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS) kategorisiert, obwohl auch andere Varianten existieren. Bei einer privaten Cloud handelt es sich um eine Plattform, die ein Unternehmen für seine eigene private Nutzung implementiert. Die Plattform kann vor Ort bereitgestellt oder bei einem Drittanbieter gehostet werden, der die Umgebung für die ausschließliche Nutzung durch das Unternehmen verwaltet. Eine private Cloud stellt Dienste in ähnlicher Weise wie eine öffentliche Cloud bereit, ist jedoch in der Regel kleiner und auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens ausgerichtet. Ein Unternehmen hat mehr Kontrolle über eine private Cloud als über eine öffentliche Cloud, aber diese Kontrolle ist mit zusätzlichen Kosten und Verwaltungsaufwand verbunden. Viele Unternehmen nutzen eine Multi-Cloud-Strategie für ihre Speicheranforderungen. Im Grunde genommen bedeutet Multi-Cloud, dass ein Unternehmen mehr als einen Cloud-Service nutzt. Darüber hinaus ist die genaue Bedeutung von Multi-Cloud etwas unscharf, und es gibt einige leicht unterschiedliche Interpretationen: Zwei oder mehr öffentliche Cloud-Dienste. Die Dienste können vom selben Anbieter oder von verschiedenen Anbietern stammen, solange sie Teil einer öffentlichen Plattform sind.

Zwei oder mehr öffentliche Cloud-Plattformen. Eine beliebige Mischung von Diensten ist zulässig, solange sie von mindestens zwei verschiedenen Anbietern stammen.

Eine beliebige Mischung aus zwei oder mehr Cloud-Plattformen, einschließlich privater Clouds. Eine hybride Cloud besteht im Kern aus einer öffentlichen und einer privaten Cloud. Sie umfasst in der Regel eine Verwaltungskomponente zur Orchestrierung der Dienste zwischen den Plattformen mit dem Ziel, eine einheitliche Plattform zu schaffen. Wie bei Multi-Cloud kann die Bedeutung von Hybrid-Cloud jedoch ein wenig verworren sein, mit mehreren leicht unterschiedlichen Bedeutungen: Kombination aus einer Public Cloud und einer Private Cloud.

Kombination mehrerer Cloud-Umgebungen, von denen mindestens eine Public Cloud und eine andere eine Private Cloud ist.

Kombination von öffentlichen und privaten Clouds zusammen mit herkömmlichen Ressourcen vor Ort. Obwohl die genauen Definitionen variieren, ist es eher korrekt, dass eine Hybrid Cloud sowohl öffentliche als auch private Clouds umfasst. Unklar ist jedoch die genaue Anzahl der beiden oder ob die Hybrid Cloud als eine Art Multi-Cloud betrachtet werden kann. Um diese Frage zu klären, haben einige Anbieter und Branchenkenner den Begriff hybride Multi-Cloud eingeführt, der eine Umgebung beschreibt, die mindestens eine private Cloud und mindestens zwei öffentliche Clouds umfasst. Wie bei einer grundlegenden Hybrid-Cloud stützt sich die Umgebung auf eine Verwaltungskomponente, um die Services zwischen den Plattformen zu orchestrieren. Eine andere Möglichkeit, eine hybride Multi-Cloud zu beschreiben, ist, dass sie mehrere öffentliche Clouds umfasst. Einige Quellen erweitern diese Definition, um mehrere private Clouds oder herkömmliche lokale Ressourcen einzubeziehen, aber die Grundidee bleibt dieselbe: Es gibt mindestens eine private Cloud-Komponente und mindestens zwei öffentliche Cloud-Komponenten.

Vorteile des hybriden Multi-Cloud-Storage Mit einer hybriden Multi-Cloud können Unternehmen ihre Daten über mehrere Cloud-Plattformen verteilen. So können sie von den Vorteilen jeder Plattform profitieren, ohne an eine davon gebunden zu sein. So kann ein Unternehmen beispielsweise Archivdaten auf Amazon-S3-Objektspeicher speichern, Dokumentdaten in Google Firestore verwalten, um eine auf GCP gehostete Webanwendung zu unterstützen, und seine private Cloud vor Ort für hochsensible Daten nutzen. Unternehmen, die einen hybriden Multi-Cloud-Ansatz verfolgen, können von mehreren wichtigen Vorteilen profitieren: Flexibilität. Unternehmen speichern ihre Daten dort, wo es am sinnvollsten ist, basierend auf verfügbaren Technologien, aktuellen Anforderungen, Standorten von Rechenzentren, unterstützten Benutzern und zahlreichen anderen Faktoren. Sie können ihre Daten verschieben, wenn sich Anforderungen und Geschäftsziele ändern.

Kostenoptimierung. Unternehmen speichern ihre Daten dort, wo es aus Sicht des Budgets am sinnvollsten ist. Durch hybride Multi-Cloud können IT-Teams Zeit gewinnen, was zu weiteren Kosteneinsparungen und zukünftiger Rentabilität führt.

Kontrolle. Durch die Möglichkeit, zwischen privaten und öffentlichen Clouds sowie zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern zu wählen, können IT-Teams die Datenlage besser kontrollieren. Sie können Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Anforderungen, wie Leistung, Kosten oder Vorschriften, treffen, ohne an eine bestimmte Konfiguration oder einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein.

Data Protection. Unternehmen wählen die Datenstandorte, die ihren Sicherheits- und Compliance-Anforderungen am besten entsprechen. Sie können ihre Speicherstrategien kontinuierlich anpassen, um neuen Informationen, Vorschriften oder Sicherheitsbedenken Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können sie ihre Daten über mehrere Standorte verteilen, um die Auswirkungen von Ransomware und anderen Angriffen zu minimieren.

Skalierbarkeit. Eine hybride Multi-Cloud-Umgebung ist hochgradig skalierbar, da sie mehrere Public-Cloud-Services nutzt, die es Kunden ermöglichen, nach Bedarf zu skalieren. Auf diese Weise können IT-Teams ihre schwankenden Arbeitslasten bewältigen, ohne sich Gedanken über eine Über- oder Unterversorgung mit Ressourcen machen zu müssen.

Produktivität der Entwickler. Eine hybride Multi-Cloud-Speicherumgebung bietet Entwicklern die Infrastruktur und die Tools, die sie benötigen, um verschiedene Entwicklungsmethoden anzuwenden und verschiedene Arten von Anwendungen zu erstellen, insbesondere solche, die auf Cloud-nativen Technologien basieren.

Datenbeständigkeit. IT-Teams können den hybriden Multi-Cloud-Ansatz nutzen, um die Geschäftskontinuität und Datenbeständigkeit im Katastrophenfall zu gewährleisten. Sie können ihre Daten über mehrere Standorte verteilen, um für Redundanz zu sorgen und die Vorteile eines kostengünstigen Speichers für Backups und Archive zu nutzen.

Nachteile des hybriden Multi-Cloud-Speichers Trotz der vielen Vorteile, die hybride Multi-Clouds versprechen, sind diese Umgebungen mit Herausforderungen verbunden. Entscheidungsträger sollten die Nachteile sorgfältig abwägen und die folgenden Herausforderungen berücksichtigen: Kosten. Obwohl eine hybride Multi-Cloud-Strategie einem Unternehmen helfen kann, Geld zu sparen, erhöht sie auch die Kosten, wenn die Administratoren sie nicht sorgfältig einsetzen. Die Gebühren für Cloud-Speicher, einschließlich der Ausstiegsgebühren (Egress), summieren sich schnell, insbesondere wenn Unternehmen die Nutzung nicht sorgfältig überwachen.

Leistung. Eine hybride Multi-Cloud-Strategie hängt stark von der Netzwerkkonnektivität ab, da die Daten über das Internet und zwischen den Rechenzentren übertragen werden. Eine langsame oder unzuverlässige Verbindung an irgendeinem Punkt des Weges kann zu Leistungsproblemen führen.

Komplexität. Mehrere Cloud-Speicherdienste bringen eine erhöhte Verwaltungskomplexität mit sich. Jede Plattform verfügt über ihre eigenen Tools, Anforderungen, Bereitstellungsprozesse und Verwaltungsschnittstellen. Darüber hinaus verwenden Cloud-Plattformen oft anbieterspezifische APIs mit unterschiedlichen Strukturen.

Data Protection. Eine hybride Multi-Cloud-Strategie kann zwar zum Schutz der Daten beitragen, sie kann aber auch Sicherheits- und Compliance-Probleme aufwerfen, wenn es darum geht, einheitliche Richtlinien über mehrere Umgebungen hinweg zu implementieren und durchzusetzen. Je größer die Anzahl der Cloud-Plattformen, desto größer ist die Angriffsfläche.

Datenkonsistenz. Die verteilte Natur einer hybriden Multi-Cloud-Strategie macht es schwieriger, die Datenkonsistenz in allen Umgebungen, in denen die Daten gespeichert sind, zu gewährleisten. Beispielsweise können Daten auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich formatiert sein, was zu Dateninkonsistenzen oder Fehlern führen kann.

Die wichtigsten Hybrid-Multi-Cloud-Anwendungen Hybrid-Multi-Cloud ist keine Einheitsstrategie. Hier sind einige der häufigsten Situationen, die von einer Hybrid-Multi-Cloud-Strategie profitieren können: Archivierung. Ein Unternehmen kann eine hybride Multi-Cloud-Umgebung nutzen, um historische Daten zu archivieren oder um Daten, auf die nur selten zugegriffen wird, auszulagern und dann Premium-Speicher für Daten zu nutzen, die geschäftskritische Arbeitslasten unterstützen.

Business Continuity. Eine hybride Multi-Cloud-Speicherstrategie erleichtert die Implementierung eines Disaster Recovery durch Redundanz und Backups. IT-Teams können außerdem unveränderliche Datenspeicher an einem separaten Ort einrichten, um sich vor Ransomware und Manipulationen zu schützen.

Entwicklung und Tests. Eine hybride Multi-Cloud unterstützt die Entwicklungsbemühungen eines Unternehmens, indem sie die Art von flexibler Umgebung bietet, die zur Unterstützung von Cloud-nativen Anwendungen und modernen Entwicklungstechniken erforderlich ist.

Dynamische Arbeitslasten. Da Cloud-Dienste leicht skalierbar sind, eignet sich eine hybride Multi-Cloud-Umgebung gut für Cloud Bursting, womit zusätzlicher Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird, um schwankende Datenanforderungen zu erfüllen.

Verteilte Arbeitskräfte. Eine hybride Multi-Cloud-Umgebung erleichtert die Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Standorten, insbesondere wenn diese weit verstreut arbeiten. Eine solche Umgebung kann auch plötzliche Veränderungen in der Belegschaft auffangen, wie zum Beispiel den Wechsel zur Telearbeit in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie.

Eine hybride Multi-Cloud-Umgebung erleichtert die Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Standorten, insbesondere wenn diese weit verstreut arbeiten. Eine solche Umgebung kann auch plötzliche Veränderungen in der Belegschaft auffangen, wie zum Beispiel den Wechsel zur Telearbeit in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie. Analytik. Eine hybride Multi-Cloud-Umgebung bietet die Art von flexibler, skalierbarer Infrastruktur, die erforderlich ist, um wechselnde Datenanforderungen und große Mengen an historischen oder Streaming-Daten zu unterstützen.