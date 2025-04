Datenverlust vermeiden: Strategien für bessere Data Protection

Datenverlust kann für ein Unternehmen verheerende Folgen haben. Mit sinnvollen und richtigen Strategien lässt er sich jedoch in der Regel vermeiden.

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Datenverlust einem Unternehmen schweren Schaden zufügen kann. Zu berücksichtigen sind die rechtlichen Konsequenzen: Vorschriften wie HIPAA, PCI DSS und DSGVO enthalten Anforderungen an die Datenspeicherung. Der Verlust von Daten, zu deren Aufbewahrung ein Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, kann für das Unternehmen massive Bußgelder nach sich ziehen.

Je nach Art der verlorenen Daten kann dies auch direkt die Einnahmequellen des Unternehmens beeinträchtigen. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn der Verlust eine Kundendatenbank mit nicht ausgeführten Bestellungen betrifft. Auch die Kosten für die Wiederherstellung verlorener Daten können sich nachteilig auf ein Unternehmen auswirken, und ein Datenverlust kann den Ruf eines Unternehmens schädigen, insbesondere wenn sensible Daten offengelegt werden.

Backup-Administratoren, die Strategien zur Vermeidung von Datenverlusten umsetzen wollen, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Zu den vier wichtigsten bewährten Verfahren zur Verhinderung von Datenverlusten gehören die Durchführung häufiger Backups, die Verwendung zuverlässiger Hardware, die Anwendung des Prinzips des geringsten Zugriffs und die Bereitstellung angemessener Schulungen.

In diesem Tipp erfahren Sie, wie Datenverluste entstehen können, und lernen die vier wichtigsten Methoden zu ihrer Verhinderung kennen. Außerdem wird kurz erklärt, was DLP-Software ist (Data Loss Prevention, DLP) und welche Rolle Sie bei der Strategieplanung spielt.

Die Rolle von Data Loss Prevention-Software

Data Loss Prevention (DLP) Software spielt eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von Datenverlusten und Datenlecks in Unternehmen. Sie können aber nicht alle Bedrohungsszenarien abdecken. Generell sind sie aber ein wichtiger Teil der Data-Protection-Strategie. DLP-Lösungen sind darauf ausgelegt, sensible Daten in allen Zuständen zu schützen: bei der Verwendung, in Bewegung (Data in Flight) und im Ruhezustand (Data at Rest). Beispielsweise könnte eine Organisation DLP-Software verwenden, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter keine E-Mails verwenden, um sensible Daten der Organisation zu entwenden.

Einige DLP-Softwares können Anomalien bei der Art und Weise, wie auf Daten zugegriffen oder mit ihnen umgegangen wird, erkennen. Wenn die Software feststellt, dass ein Benutzer auf Dateien zugreift, die er normalerweise nicht verwenden würde, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Benutzerkonto kompromittiert wurde oder dass ein Ransomware-Angriff im Gange ist. Die Organisation kann den Schaden möglicherweise begrenzen, indem sie sofort Maßnahmen ergreift, um den Zugriff zu sperren, wenn sich herausstellt, dass er böswillig ist.

Zu den wichtigsten Hauptfunktionen einer DLP-Software gehören:

Datenerkennung und Klassifizierung: DLP-Tools identifizieren und kategorisieren sensible Informationen basierend auf vordefinierten Regeln und Mustern. Überwachung und Kontrolle: Sie überwachen Datenzugriffe und -übertragungen über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Web, Dateifreigaben und Wechselmedien. Richtliniendurchsetzung: DLP-Systeme setzen Sicherheitsrichtlinien durch, indem sie unautorisierte Datentransfers blockieren oder Warnungen generieren. Verschlüsselung: Viele DLP-Lösungen bieten automatische Verschlüsselung für sensible Daten, insbesondere bei der Übertragung auf externe Speichermedien. Anomalieerkennung: Fortschrittliche DLP-Tools nutzen KI und maschinelles Lernen, um ungewöhnliche Datenzugriffsmuster oder verdächtige Benutzeraktivitäten zu erkennen.

Darüber hinaus schützt die Software digitale Informationen in verschiedenen Zuständen:

Data in Use (DIU) : Kontrolle des Datenzugriffs und der Datenübertragung auf Endgeräten, einschließlich Peripheriegeräten und lokalen Anwendungen.

: Kontrolle des Datenzugriffs und der Datenübertragung auf Endgeräten, einschließlich Peripheriegeräten und lokalen Anwendungen. Data in Motion (DIM) : Verhinderung von Datenverlusten durch Netzwerkkommunikation wie E-Mail, Instant Messaging und Dateifreigaben.

: Verhinderung von Datenverlusten durch Netzwerkkommunikation wie E-Mail, Instant Messaging und Dateifreigaben. Data at Rest (DAR): Schutz gespeicherter Daten durch Identifizierung, Verschlüsselung und Kontrolle des Zugriffs auf sensible Informationen.

Die wichtigsten Vorteile einer DLP-Software sind:

Reduzierung des Risikos von Datenschutzverletzungen

Unterstützung bei der Einhaltung von Datenschutzvorschriften wie DSGVO und HIPAA

Verbesserung der Sichtbarkeit und Kontrolle über Datenflüsse im Unternehmen

Schutz vor Insider-Bedrohungen und versehentlichem Datenverlust

DLP-Software ist somit ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Datensicherheitsstrategie. Sie ergänzt andere Sicherheitsmaßnahmen wie Backups, Zugriffskontrollen und Mitarbeiterschulungen, um einen ganzheitlichen Schutz gegen Datenverluste zu gewährleisten.