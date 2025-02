Warum Backups nach wie vor essenziell sind

Datensicherungen sind für das Überleben eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, und sie sind in der Regel mit geringen Kosten verbunden, verglichen mit den Ausgaben, die entstehen, wenn kein Backup-Plan vorhanden ist.

Die Kosten für Verstöße gegen IT-Vorgaben und Ausfallzeiten sind heute hoch – je nach Branche in Millionenhöhe – und unterstreichen, warum Datensicherung so wichtig ist. Solide Backups sind für Unternehmen unerlässlich, um Datenverluste zu vermeiden, unabhängig von der Unternehmensgröße oder -funktion.

Datenverluste sind mit verschiedenen Kosten verbunden, unter anderem mit den folgenden:

Backups spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Datenrisiken und der Vermeidung der oben genannten Kosten. Datensicherungen und entsprechende Wiederherstellungsverfahren sind für jede IT-Infrastruktur wichtig. Angesichts neuer Bedrohungen und kostspieliger Wiederherstellungen riskieren Unternehmen, die eine solide Backup-Planung vernachlässigen, alles.

Alle Unternehmen sind dem Risiko eines Datenverlusts ausgesetzt, und kleine Unternehmen sind besonders anfällig dafür, dass ein Datenverlust zu einem großen Problem wird. Bei kleineren Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie einen eigenen Backup- Administrator oder eine eigene Infrastruktur haben. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht in der Lage, die kurzfristigen Folgen eines erheblichen Datenverlusts oder einer Datenschutzverletzung zu überstehen.

Moderne Bedrohungen nehmen weiter zu

Unternehmen sind heute mehr Bedrohungen ausgesetzt als je zuvor, weshalb Backups für den Schutz von Daten von entscheidender Bedeutung sind. Viele Unternehmen speichern Daten vor Ort, in der Cloud, auf mobilen Geräten, in IoT-Ressourcen, in Edge-Systemen und an den Standorten entfernter Mitarbeiter. Der Schutz großer Datenmengen über mehrere Plattformen hinweg ist für jedes Unternehmen eine Herausforderung, vor allem, wenn sich die Bedrohungen weiterentwickeln und wachsen.

Zu den größten Bedrohungen für Daten gehören heute die folgenden:

Cyberangriffe.

System- oder Cloud-Fehlkonfiguration.

Geräteausfall oder -verlust.

Natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen.

Benutzerfehler.

Böswillige Benutzeraktivitäten.

Backups sind zwar nicht immun gegen die oben genannten Risiken, aber eine angemessene Strategie mit mehreren Schutzmethoden kann dazu beitragen, diese Gefahren zu mindern. Unternehmen sollten eine Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft (Business Impact Analysis) und eine Risikobewertung durchführen, um herauszufinden, welche Bedrohungen den größten Schaden anrichten können und mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten werden.

Mit diesen Informationen können IT-Teams eine auf diese Risiken zugeschnittene Sicherungsstrategie entwickeln. Zu den Sicherungsstrategien gehören Speicheroptionen und Konfigurationsentscheidungen. Eine sorgfältige Konzeption und Planung in dieser Phase zahlt sich bei Wiederherstellungsvorfällen aus.

Befindet sich das Unternehmen beispielsweise in einem hurrikan- oder tornadogefährdeten Gebiet, können externe und in der Cloud gespeicherte Backups dazu beitragen, Kopien wichtiger Daten zu sichern. Wenn das Unternehmen private oder persönliche Daten speichert, die dem Risiko von Cyberangriffen ausgesetzt sind, sollte die Strategie auch Band- oder andere Air-Gap-gestützte Backups umfassen, um die Daten sicher offline zu halten.