Darauf sollten Sie beim Backup von Salesforce achten

Salesforce ist eine weit verbreitete Cloud-Plattform mit einer eigenen Suite von Anwendungen. Die plattformeigenen Backup-Funktionen haben sich im Laufe der Zeit verbessert, aber für kritische Daten reicht das möglicherweise immer noch nicht aus. Wenn es um Salesforce-Backup-Optionen geht, sind Unternehmen wahrscheinlich besser dran, wenn sie ein Datensicherungs-Tool eines Drittanbieters verwenden.

Unternehmen, die Salesforce nutzen, verfügen in der Regel über große Datenmengen, die sich über Jahre hinweg angesammelt haben. Diese Daten sind für das Unternehmen wertvoll und wahrscheinlich unersetzlich. Salesforce-Daten stehen im Zusammenhang mit den Vertriebs- und Marketingbemühungen eines Unternehmens, sodass ein Verlust von Salesforce-Daten dem Unternehmen irreparablen Schaden zufügen könnte.

Wie bei den meisten anderen SaaS-Anwendungen sind auch Salesforce-Kunden für die Sicherung und den Schutz ihrer eigenen Daten verantwortlich. Denken Sie daran, dass SaaS-Anwendungen nicht gegen Datenverluste gefeit sind, nur weil sie in der Cloud gespeichert werden. Datenverluste können leicht durch versehentliche Änderungen oder Löschungen, böswillige Aktivitäten eines unzufriedenen Mitarbeiters, Ransomware-Angriffe oder unzählige andere Ereignisse entstehen.

Native Salesforce-Sicherungsoptionen

Im September 2021 kündigte Salesforce einen neuen Datenwiederherstellungsservice namens Backup and Restore an. Der neue Backup and Restore Service unterstützt automatische tägliche Backups von Salesforce-Daten. Der Service enthält auch andere nützliche Funktionen wie Berichte, rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und Datenlebenszyklusmanagement (ILM) - die Möglichkeit, veraltete Backups zu löschen. Darüber hinaus ermöglicht der Service Administratoren, Wiederherstellungsvorgänge auf der Grundlage von Feld- oder Zeitkriterien durchzuführen.

Vor der Einführung von Backup and Restore bestand die primäre Methode zur Sicherung von Salesforce-Daten darin, die Daten mit dem Data Export Service, dem Data Loader oder der Option Export Report zu exportieren.

Backup-Optionen für Salesforce von Drittanbietern

Da Salesforce eine so weit verbreitete Anwendung ist, gibt es zahlreiche Drittanbieter, die Salesforce-Sicherungsfunktionen anbieten. Zu den Optionen gehören Druva, Veeam, Commvault, Backup Exec, Barracuda Backup und Backupify.

Die Verwendung eines Backup-Tools eines Drittanbieters bietet zwei wesentliche Vorteile gegenüber der Verwendung der Salesforce-eigenen Sicherungs- und Wiederherstellungsoptionen.

++++++++++++++++++++PULLQUOTE+++++++++++++++++++++++++

Salesforce ermöglicht automatische tägliche Datensicherungen, aber viele Unternehmen verlangen, dass die Sicherungen in kürzeren Abständen erfolgen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der erste Vorteil besteht darin, dass ein Drittanbieter es wahrscheinlich einfacher macht, die Backup-Anforderungen eines Unternehmens zu erfüllen. Salesforce ermöglicht automatische tägliche Datensicherungen, aber viele Unternehmen verlangen, dass Sicherungen in kürzeren Abständen durchgeführt werden. Ein Backup-Tool eines Drittanbieters hat möglicherweise die Möglichkeit, diese Wiederherstellungspunkte häufiger zu erstellen.

Der zweite große Vorteil, der mit der Verwendung einer Salesforce-Sicherungsoption eines Drittanbieters verbunden ist, besteht darin, dass sich Salesforce-Backup auf diese Weise leichter in eine bestehende Sicherungsarchitektur integrieren lassen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise bereits einen bestimmten Drittanbieter für die Datensicherung verwendet, ist es sinnvoll, die Sicherungssoftware dieses Anbieters auch für Salesforce-Daten zu verwenden, anstatt die native Salesforce-Sicherung. Auf diese Weise kann das Unternehmen die Salesforce-Sicherungen über dieselbe Software und Verwaltungskonsole wie seine anderen Sicherungen verwalten.

Ein letzter Punkt, den man beachten sollte, ist, dass Backups das Hauptgeschäft eines Backup-Anbieters sind. Das bedeutet, dass diese Anbieter sorgfältig darauf achten, dass ihre Produkte die erwartete Leistung erbringen und mindestens so gut funktionieren wie die Backup-Tools ihrer Konkurrenten. Salesforce hingegen ist kein Backup-Unternehmen. Während die in die Salesforce-Plattform integrierten Backup-Tools wahrscheinlich wie angekündigt funktionieren, stellen Benutzer möglicherweise fest, dass ein dediziertes Backup-Tool mehr Funktionen bietet als das, was von Haus aus verfügbar ist.