Die wichtigsten 4 Beispiele für Datenverlust

Datenverluste können katastrophale Folgen haben, und so ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema für Backup-Administratoren ganz oben auf der Tagesordnung steht. Datenverluste auf Unternehmensebene können zu finanziellen Verlusten, einem beschädigten Ruf und rechtlichen Konsequenzen führen, wenn das Unternehmen die Richtlinien zur Einhaltung von Vorschriften nicht einhält.

Die steigende Zahl größerer Datenverluste hat dazu geführt, dass die Backup-Teams heute unter großem Druck stehen.

Ransomware-Angriffe werden immer ausgefeilter und umfangreicher, so dass es immer schwieriger wird, sie zu verhindern und zu beheben. Ransomware-Angreifer haben es auf Unternehmen aller Größen und Branchen abgesehen und zielen sogar auf Backups ab, um die Wiederherstellung zu erschweren.

Interne Bedrohungen wie menschliches Versagen und Systemausfälle lassen sich angeblich leichter vorhersagen und verhindern als Angriffe von Dritten. Sie sind jedoch genauso in der Lage, Schaden anzurichten. Darüber hinaus sind Naturkatastrophen heute ein wichtiges Thema für Backup-Administratoren, denn sie verursachen Ausfallzeiten und beeinträchtigen wichtige Infrastrukturen.

Im Folgenden finden Sie vier Beispiele für Datenverluste, die Sie im Auge behalten sollten, und was Unternehmen tun können, um die Bedrohung einzudämmen.

Ransomware-Angriffe kommen immer häufiger vor und werden in komplexen Varianten eingesetzt. Bei Sleeper-Angriffen handelt es sich um eine Art von Ransomware, die eine Zeit lang im System oder Netzwerk schlummert und daher schwer zu erkennen ist, bis es zu spät ist.

Ransomware ist seit einigen Jahren ein Trendthema in den Bereichen Backup und Cybersicherheit und hält Backup-Administratoren mit Sicherheit nachts wach. Bei einem Ransomware-Angriff verschlüsselt ein Angreifer die Daten eines Unternehmens und macht sie unbrauchbar, bis ein Lösegeld gezahlt wird.

Datenschutz- und Sicherheitsteams müssen zusammenarbeiten, um eine umfassende Strategie zur Sicherung von Daten und zur Einschränkung des Zugriffs auf sensible Informationen zu entwickeln. Auch wenn es sich bei der Datenerpressung nicht um einen Datenverlust im herkömmlichen Sinne handelt, kann sie für Unternehmen, die nicht darauf vorbereitet sind, teuer werden.

Der Schutz vor Datenerpressung geht weit über die Datensicherung hinaus, aber auch Backup-Administratoren müssen ihren Teil dazu beitragen. Anders als bei Ransomware wird das Problem durch die Wiederherstellung von Daten nicht behoben, so dass sich Backup-Administratoren ganz auf die Prävention konzentrieren müssen. Sensible Daten – einschließlich Sicherungskopien – müssen identifiziert, durch Verschlüsselung gesichert und gemäß den entsprechenden Vorschriften gespeichert werden.

Im Gegensatz zu einem Ransomware-Ereignis, bei dem die Daten zwar erhalten bleiben, aber verschlüsselt werden, erpressen Angreifer sensible Daten und drohen mit deren Veröffentlichung. Diese Art von Angriffen wird bei Cyberkriminellen immer beliebter.

Benutzerfehler und Insider-Bedrohungen

Data Protection konzentriert sich oft auf den Schutz von Daten vor externen Akteuren, aber Backup-Administratoren müssen auch auf Datenverluste vorbereitet sein, die von innerhalb des Unternehmens ausgehen. In manchen Fällen ist das Problem so einfach wie ein versehentlicher Löschvorgang. In anderen Situationen, zum Beispiel bei einem Angriff durch einen böswilligen Administrator, handelt ein Insider böswillig innerhalb seiner eigenen Datenumgebung.

Auch wenn die Absichten hinter diesen Datenverlustszenarien unterschiedlich sind, besteht die Gemeinsamkeit darin, dass sie von einer Person innerhalb des Unternehmens mit autorisiertem Zugriff ausgeführt werden. Unternehmen können dieses Risiko minimieren, indem sie sich an strenge rollenbasierte Zugriffsrechte (RBAC) und das Prinzip der geringsten Privilegien halten. In diesem Szenario haben die Benutzer nur den Mindestzugang, der für die Ausführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Dadurch wird der Radius der Daten, in dem ein Benutzer Schaden anrichten kann, minimiert.

Zum Schutz kritischer Daten können auch andere Maßnahmen erforderlich sein, beispielsweise die unveränderliche Speicherung der Daten. Backup-Administratoren können auch eine Zwei-Personen-Genehmigung einführen, bei der eine Aktion von zwei verschiedenen Parteien genehmigt werden muss.