Storage-Tipps: So speichern Sie sensible Daten richtig

Je nachdem, wie die sensiblen Daten verwendet werden und wie häufig auf sie zugegriffen wird, muss die Anwendung klar definiert und, wenn möglich, als Teil einer Datenschutzrichtlinie dokumentiert werden. Häufig genutzte sensible Daten werden beispielsweise am besten auf einem Hochgeschwindigkeitsmedium, wie einer HDD oder SSD, gespeichert. Wenn sich die Speichermedien in einem Rechenzentrum befinden, lassen sie sich viel leichter auf Sicherheit und unbefugten Zugriff überwachen als wenn sich die Speichermedien in einer Cloud-Umgebung befinden.