Block, File und Object Storage: Einsatzoptionen im Vergleich

Sie haben alle ihre individuellen Vorteile, aber auch einige klare Nachteile, die Administratoren bei der Wahl des Speichertyps berücksichtigen müssen.

Wenn Sie Datei-, Block- und Objektspeicher vergleichen, sollten Sie ihre einzigartigen Eigenschaften untersuchen und je nach Verwendungszweck den passenden Typ auswählen.

Viele moderne Dateisysteme, wie zum Beispiel NT-Dateisysteme ( NTFS ), arbeiten durch Überlagerung eines Dateisystems mit Blockspeicher. Daher verlassen sich viele Backup -Anwendungen auf die Verfolgung von Blockänderungen. Wie der Name schon sagt, werden bei der Blockverfolgung neu erstellte oder kürzlich geänderte Speicherblöcke gesichert, im Gegensatz zur Sicherung von Daten auf Dateiebene.

Beim Block Storage werden die Speichermedien in eine Reihe von gleich großen Speicherblöcken unterteilt. Diese Blöcke können je nach Speicherhardware zwischen einigen Kilobytes und einigen Megabytes groß sein.

File Storage

Einfach erklärt ist File Storage ein System, in dem Daten in einer Sammlung von Dateien und Ordnern organisiert werden. Dateispeicher und Blockspeicher überschneiden sich in gewissem Maße, da Dateisysteme oft mit dem zugrunde liegenden Blockspeicher verbunden sind. Einige Anwendungen können jedoch direkt auf Blockspeicher zugreifen, ohne dass ein Dateisystem erforderlich ist.

Während einige Dateispeicherumgebungen ausschließlich für den lokalen Gebrauch bestimmt sind, sind moderne Dateispeichersysteme in der Regel über das Netzwerk zugänglich. Windows-Umgebungen ermöglichen beispielsweise den Zugriff auf Netzwerkdateispeicher (NAS) über das SMB-Protokoll. Ebenso verwenden Linux-Umgebungen das NFS-Protokoll. Im Gegensatz dazu verwendet ein System oder eine Anwendung, die direkt auf Blockspeicher zugreifen muss, im Gegensatz zu einem Dateisystem ein Protokoll auf niedrigerer Ebene wie iSCSI oder Fibre Channel.

Dateispeicher sind bekannt und einfach zu verwenden. Er ist außerdem vielseitig, mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel und unterstützt den gemeinsamen Zugriff auf Dateien.

Leistung und mangelnde Skalierbarkeit sind mögliche Nachteile. Leistungsengpässe treten in der Regel beim Lesen oder Schreiben großer Dateien auf oder in Situationen, in denen mehrere Benutzer eine große Anzahl von IOPS erzeugen. Außerdem kann es schwierig sein, den Dateispeicher richtig abzusichern.