Object Storage: Die Vor- und Nachteile kennen

Objektspeicher erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie riesige Mengen unterschiedlicher Daten wie Dateien, Video- und Audiodaten aufnehmen können.

Unternehmen sollten jedoch vor der Implementierung sowohl die Vorteile als auch die Nachteile des Object Storageberücksichtigen.

Vorteile von Object Storage

Zusätzlich zu den enthaltenen Daten werden bei der Objektspeicherung Metadaten als Wegweiser zu allen in einem Bucket, das heißt einer Sammlung von Dateien, gespeicherten Elementen verwendet. Ein Identifier hilft den Benutzern, das Objekt zu finden und darauf zuzugreifen.

Die Objektspeicherung unterscheidet sich von der Datei- und Blockspeicherung. Bei der Dateispeicherung werden Elemente als Dateien gespeichert, und der Pfadname hilft beim Auffinden der Datei. Bei der Blockspeicherung werden die Daten in Blöcken organisiert, auf die Protokolle zugreifen können.

Sowohl Datei- als auch Blockspeicher eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren, insbesondere in Situationen, in denen Unternehmen auf Informationen zugreifen, diese nutzen und häufig aktualisieren. Im Gegensatz dazu eignet sich Objektspeicher hervorragend für Cloud-basierten Speicher, da praktisch unbegrenzte Speicherkapazität zur Verfügung steht und Unternehmen die Inhalte nicht so häufig nutzen wie bei Datei- und Blockspeicher.

Zu den Vorteilen der Objektspeicherung gehört auch die Möglichkeit, alle Arten und Größen von Dateien innerhalb eines Objekts zu speichern. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig bei großen Dateien, wie sie in der Datenanalyse verwendet werden.

Sie ist ideal für die erweitertes Storage (mittelfristiger Zugriff), die Archivierung (längerfristige und seltene Nutzung) und das Disaster Recovery (Zugriff auf relevante Daten und Systeme im Notfall).

Abbildung 1: Die Datenmenge innerhalb des Objekts kann praktisch unbegrenzt sein, weshalb es für Analysen, Archivierung und Disaster Recovery verwendet wird.

Der Objektspeicher ist je nach Bedarf leicht skalierbar, und die Benutzer können praktisch überall darauf zugreifen, was ein weiterer Grund dafür ist, dass er sich ideal für Cloud-Umgebungen eignet. Benutzer können Kopien von Objekten in mehreren Clouds speichern, um hohe Verfügbarkeit und Redundanz zu gewährleisten.

Nachteile des Objektspeichers

Objektspeicher sind nicht ideal für Transaktionsdaten, bei denen Unternehmen häufig auf Dateien und andere Ressourcen zugreifen, sie aktualisieren und speichern. Die Verarbeitungszeit zum Auffinden eines bestimmten Objekts kann länger dauern als bei Block- und Dateispeichern, die mehr Netzwerkbandbreite benötigen.

Änderungen oder Revisionen an einem Objekt erfordern die Erstellung einer neuen Objektversion, die die Änderungen enthält. Änderungen, die von mehreren Benutzern an demselben Objekt vorgenommen werden, führen zu mehreren neuen Versionen, so dass es schwierig ist zu entscheiden, welche Version die aktuellste und geeignetste ist.

Da Objekte häufig in Cloud-Umgebungen gespeichert werden, kommen die mit der Cloud-Verwaltung verbundenen Probleme ins Spiel. Die Sicherheit ist zum Beispiel ein zentrales Anliegen. Neben der Verschlüsselung müssen die Objekte auch für den Zugriff durch die Mieter (Tenant) kontrolliert werden. Unternehmen benötigen Cloud-spezifische Service-Level-Vereinbarungen (SLAs), insbesondere in Bezug auf Zugriff und Sicherheit. Berücksichtigen Sie auch die mit dem Cloud-Speicher verbundenen Kosten.

Eignet sich Object Storage für Ihr Unternehmen?

Die Fortschritte in der Speichertechnologie, insbesondere bei Object Storage, machen sie zu einer praktikablen Wahl für mittel- bis längerfristige Speicheranforderungen. Die Zugriffslatenz, ein traditionelles Problem bei der Objektspeicherung, verbessert sich mit den Fortschritten bei Objektspeicherprotokollen und Speichersystemen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud.

Wie bei jeder Speicherplattform sollten Sie die geschäftlichen Anforderungen verstehen und die Unterstützung des Managements einholen, bevor Sie sich für einen Wechsel entscheiden. Kennen Sie die aktuellen und längerfristigen Speichertrends in Ihrem Unternehmen.