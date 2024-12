So bereiten Sie kleine Firmen auf Ransomware-Angriffe vor

Ransomware ist eine besonders bösartige Cyberattacke, die in großen Unternehmen aufgrund ihrer Effektivität, Häufigkeit und Schwierigkeit, sie zu verhindern, große Aufmerksamkeit erhält. In einem kleinen Unternehmen könnten Ransomware-Angriffe in extremen Fällen das Ende der gesamten Organisation bedeuten.

Ransomware ist eine der gefährlichsten und häufigsten Bedrohungen, denen kleine Unternehmen ausgesetzt sind. Die Auswirkungen können verheerend sein und zum Scheitern des Unternehmens führen. IT-Teams und Führungskräfte in kleinen Unternehmen müssen den Wert von Abwehrtechniken und professionellen Dienstleistungen sorgfältig gegen den Verlust von Geschäftseinnahmen und Kundenvertrauen abwägen.

Ransomware nutzt asymmetrische Verschlüsselung, um wichtige Geschäftsdokumente, Datenbanken, Bilder, Multimedia- und andere Dateien zu verschlüsseln. Wenn das Unternehmen das Lösegeld zahlt, liefern die Cyberkriminellen im Idealfall einen privaten Schlüssel zur Entschlüsselung der Daten. Wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird, erhält das Unternehmen wahrscheinlich nie wieder Zugriff auf die Inhalte.

Ransomware-Angriffe werden nicht mehr nur von Experten initiiert. Es sind Ransomware-as-a-Service-Angriffe aufgekommen, bei denen Entwickler Ransomware-Code verkaufen. Laut dem 2024 Data Breach Investigations Reportvon Verizon war Ransomware für 23 Prozent der Sicherheitsverletzungen im vergangenen Jahr verantwortlich.

Kleine Unternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn es um Cybersicherheit geht. Die Implementierung geeigneter Backup-Techniken, die Vermeidung von Phishing-Betrug und die Verhinderung von Man-in-the-Middle-Angriffen – und das alles mit einem kleinen Unternehmensbudget – bedeutet, dass kleinere Unternehmen ständig vor der Herausforderung stehen, sich vor bösartigen Akteuren zu schützen.

Um die Bedrohung durch Ransomware besser einzudämmen, müssen kleine Unternehmen wissen, wie Ransomware funktioniert und warum sie auf sie abzielt. Außerdem müssen sie wissen, welche Folgen es hat, wenn ein Ransomware-Angriff nicht verhindert wird. Mit diesem Wissen können IT-Teams Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung und bewährte Verfahren implementieren, die mit den Budgets und Zeitplänen kleiner Unternehmen vereinbar sind.

Warum ein kleines Unternehmen angreifen? Kleine Unternehmen haben in der Regel weniger als 500 Mitarbeiter, was sie zu einem guten Ziel für Ransomware-Angreifer macht. Die meisten dieser Firmen verfügen nicht über spezielle Technologieexperten und Sicherheitspersonal. Diese Fähigkeiten sind spezialisiert und kostspielig, so dass kleine Unternehmen oft keinen Zugang zu den notwendigen Ressourcen und Fachkenntnissen haben, um Ransomware-Angriffe zu verhindern. Ein weiterer Grund für die Anfälligkeit kleiner Unternehmen ist, dass viele nicht glauben, dass sie ein Ziel sind. Sie glauben einfach nicht, dass ihre Organisation wertvoll genug ist, um ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten. Sicherlich werden diese bösartigen Akteure hinter dem großen Geld der großen Unternehmen her sein, oder? Das ist eine gefährliche Illusion. Es bedeutet, dass das Unternehmen die Bedrohung nicht ernst nimmt, was zu Selbstgefälligkeit führt – ein perfektes Rezept für eine Katastrophe. Laut Datto werden 13 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2023 Opfer von Ransomware-Angriffen. Kleine Unternehmen können lukrative Ziele für Ransomware-Angreifer sein, und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist aufgrund des Mangels an umfangreichen Sicherheitsressourcen oft viel höher.

Wie Ransomware in kleinen Unternehmen Schaden anrichten kann Ransomware kann kleine Unternehmen überproportional hart treffen. Die Wiederherstellungskosten sind hoch, und die Unternehmen haben in der Regel nur wenig Zeit zu reagieren, bevor ihr Cashflow erschöpft ist. Zu den Auswirkungen von Ransomware-Angriffen können die folgenden gehören: Ransomware-Gebühren, die nicht einmal eine Wiederherstellung garantieren.

Rechtliche Konsequenzen, insbesondere bei Partnerorganisationen.

Kostspielige Datenwiederherstellung.

Schädigung des Rufs des Unternehmens und Verlust des Kundenvertrauens. Zeit ist ein wichtiger Faktor für kleine Unternehmen. Sie verfügen oft nicht über die finanziellen Reserven, um Ausfallzeiten, Produktivitätsverluste und Wiederherstellungskosten zu überstehen. Ein erfolgreicher Ransomware-Angriff könnte sie fast sofort aus dem Geschäft drängen. Etwa 75 Prozent der Befragten gaben gegenüber Datto an, dass ein Ransomware-Angriff wahrscheinlich zum Scheitern ihres Unternehmens führen würde.

Häufige Angriffsvektoren Um die Abwehrmaßnahmen zu unterstützen, müssen IT-Teams einige gängige Angriffe kennen. Dazu gehören E-Mail-Phishing-Angriffe, herunterladbare Social-Media-Inhalte, die Ausnutzung von Schwachstellen in Betriebssystemen sowie infizierte Websites und Geräte. Um sicherzustellen, dass sie potenzielle Schwachstellen beseitigt haben, sollten die IT-Mitarbeiter kleiner Unternehmen eine Bestandsaufnahme der technischen Ressourcen des Unternehmens durchführen.