So können Sie Ihre Ransomware-Backup-Strategie optimieren

In dem Maße, in dem externe Angriffe durch Ransomware, Phishing und andere Vektoren ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, müssen auch die Fachleute für Datensicherung mitziehen.

Ein Ransomware-Angriff, der den Zugriff auf IT-Systeme und Daten verhindert, kann ein Unternehmen lahmlegen. Angesichts der Bedrohungslage, mit der IT-Experten heute konfrontiert sind, gehören zu den wirksamen Präventivmaßnahmen für eine Ransomware-Backup-Strategie ein hochgradig geschützter Netzwerkrand (Network Edge) sowie Pläne für Backups und Disaster Recovery. Aber sind diese Maßnahmen ausreichend?

Es ist nie zu früh, eine Data-Protection-Strategie zu überprüfen, vor allem, wenn es um Cyberangriffe geht. In den letzten Jahren hat es mehrere Entwicklungen im Bereich Ransomware gegeben. So gewinnt beispielsweise der KI-basierte Ransomware-Schutz derzeit an Bedeutung, aber KI-gesteuerte Ransomware ist zu einer Bedrohung geworden.

Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten, Cyberangriffe zu entschärfen. Air-Gapped-Backups und unveränderliche Backups sind zuverlässige Methoden, um Daten vor Ransomware zu schützen. Optionen für die Speicherung vor Ort und externes Storage sind zahlreich und vielfältig, und es gibt eine Vielzahl von Sicherheitsmethoden.

Backups sind eine der letzten Verteidigungslinien eines Unternehmens gegen einen Ransomware-Angriff. Hier sind sieben Dinge, die Backup-Administratoren tun können, um eine Ransomware-Backup-Strategie zu unterstützen.