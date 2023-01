10 bewährte Verfahren für Datensicherheit in Unternehmen

Die Cybersicherheit ist ein sich ständig veränderndes Ziel, das täglich mit neuen und bewährten Bedrohungen und Gegnern konfrontiert wird. Von Ransomware-Angriffen und böswilligen Insidern bis hin zu versehentlichem Missbrauch und nationalstaatlichen Akteuren - Bedrohungen existieren in vielen Formen.

Wertvolle Unternehmensdaten müssen an der Quelle geschützt werden, um eine Gefährdung zu verhindern. Da die Daten jedoch von verschiedenen Nutzern, Netzwerken, Clouds und Geräten erstellt und gespeichert werden, ist es sehr aufwändig, sie zu schützen. Glücklicherweise gibt es Technologien, Frameworks und Verfahren, die dabei helfen, ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Die folgenden zehn bewährten Verfahren zur Datensicherheit helfen dabei, die wertvollen Informationen eines Unternehmens zu schützen.

Die riesige Menge an Daten, die von Unternehmen erstellt, gespeichert und verwendet werden, macht es zu einer schwierigen Aufgabe, einen Überblick über die Datenvorgänge zu erhalten. Ziehen Sie den Einsatz eines Datenermittlungstools in Betracht, um den Prozess zu automatisieren. Diese automatisierten Tools verwenden verschiedene Methoden - Crawler, Profiler und Klassifizierer - um strukturierte und unstrukturierte Daten zu finden und zu identifizieren.

2. Die Datennutzung versehen

Daten sind keine statische Entität; sie verändern sich, wenn sie von Anwendungen verwendet werden. Daten können in Bewegung, in Ruhe oder in Gebrauch sein. Um Daten richtig zu schützen, ist es wichtig, die verschiedenen Zustände zu verstehen, die Daten einnehmen, und zu wissen, wie sie zwischen den Modi wechseln. Wenn man weiß, wie und wann Daten unterwegs sind, verarbeitet und gespeichert werden, kann man den erforderlichen Schutz besser einschätzen. Wenn der Datenzustand nicht richtig erkannt wird, ist die Sicherheit nicht optimal.