Kostenloses eBook: Datensicherheit in Unternehmen

Kommen einem Unternehmen Daten abhanden oder ist der Zugriff auf Daten nicht mehr möglich, gerät schnell der Geschäftsbetrieb ins Stocken oder gar das ganze Unternehmen in Schieflage, die auch existenzbedrohend sein kann. Datensicherheit als Pflichtaufgabe sollte da schon aus Selbsterhaltungsinteresse ernst genommen werden. Daten sind heute die Grundlage des Geschäftsbetriebs und -erfolgs. Die Speicherung und Verarbeitung erfordern dementsprechend ein hohes Maß an Verantwortung. Und dessen müssen sich alle Beteiligten im Unternehmen bewusst sein, denn sensible Daten werden an vielen Stellen im Unternehmen verarbeitet und meist auch gespeichert. Es gibt einen Aspekt, der bei allen Bereichen der Datensicherheit eine wichtige Rolle spielt: IT-Teams und Unternehmen müssen ihren Datenbestand zunächst einmal kennen, und das ist oftmals kein leichtes Unterfangen.

Ist man sich darüber im Klaren, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind, wo diese liegen und welche Bedeutung sie haben, kann man sich mit den potenziellen Risiken beschäftigen. Bei einer Datenrisikobewertung wird geprüft, wie die wichtigen Daten geschützt sind und welche Änderungen diesbezüglich unter Umständen notwendig sind. Eine Datenrisikobewertung listet alle sensiblen Daten im Unternehmen auf, zeigt, wo Probleme für Ihre Sicherheit liegen, und hilft bei Ihrem Schutz. Dabei unterstützt ein schrittweises Vorgehen. Auf Basis der Datenrisikobewertung kann das Unternehmen dann einen Plan entwickeln, der etwaige Sicherheits- und Datenschutzprobleme löst.

Der erste Gedanke in Sachen Datensicherheit beschäftigt sich meist mit gespeicherten Daten. Es gibt aber drei Arten von Daten, die einen besonderen Schutz benötigen: Ruhende, genutzte und bewegte Daten. Wir zeigen, welche Maßnahmen sich dafür eignen.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Handbook finden IT-Teams und Security-Verantwortliche Tipps und Ratgeber zum Thema Datensicherheit.

Trotz aller Vorkehrungen gibt es ja bei der Sicherheit von Daten keinen hundertprozentigen Schutz. Sprich, Datenpannen werden sich nicht vollständig verhindern lassen, aber mit bewährten Maßnahmen kann man den Schutz maximieren und die Risiken reduzieren. Abseits aller technischen Maßnahmen spielt bei der Datensicherheit wie bei vielen anderen Security-Themen der Faktor Mensch eine wichtige Rolle und sollte über Sensibilisierung und Schulungen eingebunden werden. Und das gilt für die gesamte Belegschaft wie auch für die Führungsebene.