Schritt für Schritt das Risiko der eigenen Daten bewerten

Die meisten Unternehmen zählen heutzutage ihre vertraulichen Daten zu ihren wertvollsten Besitztümern. Das umfasst alle Arten von Daten von personenbezogenen Aufzeichnungen, geistigem Eigentum bis zu anderen schützenswerten Informationen.

Jede Firma muss sich um die Sicherheit und den Schutz ihrer vertraulichen Daten besonders kümmern, um Datenschutzverletzungen, den Diebstahl von geistigem Eigentum und andere sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern, die auch zu Strafen, Gerichtsprozessen und – im schlimmsten Fall – zu einem Konkurs des Unternehmens führen können.

Was sind Bewertungen des Risikos für Daten und warum sind sie wichtig?

Eine Datenrisikobewertung prüft, wie ein Unternehmen seine vertraulichen Daten schützt und welche Verbesserungen dabei möglicherweise nötig sind.

Jede Organisation sollte eine Bewertung des Risikos für ihre Daten in regelmäßigen Abständen ähnlich wie einen normalen Audit durchführen. So lassen sich Sicherheitsrisiken für Daten und Probleme beim Datenschutz leichter identifizieren und verringern. Eine Datenrisikobewertung ist insbesondere nach einer Datenschutzverletzung unabdingbar, egal ob diese absichtlich oder unabsichtlich erfolgte. So lassen sich die Sicherheitsmaßnahmen verbessern und gleichzeitig die Gefahr verringern, dass ein ähnlicher Vorfall noch einmal in naher Zukunft auftritt.