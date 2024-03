Kostenloses E-Handbook: BC/DR-Aktivitäten richtig planen

Viele Unternehmen benötigen unterbrechungsfreie Business Continuity (BC), um Geschäftserfolge und Wettbewerbsvorteile erreichen zu können. Eine wichtige Rolle dabei spielt das Disaster Recovery (DR), das im Falle einer Störung oder Unterbrechung der Geschäftsprozesse helfen kann, zügig zum normalen Geschäftsbetrieb zurückzukehren. Um eine erfolgreiche BC/DR-Strategie umsetzen zu können, müssen IT-Verantwortliche umfassende Pläne anlegen. Dabei müssen das Disaster Recovery und die Business Continuity individuell und zugleich aufeinander abgestimmt geplant werden. So muss beispielsweise der DR-Plan die Anforderungen an die Geschäftskontinuität einbeziehen, um diese stärken zu können. Die BC-Planung hingegen sollte unbedingt die Disaster-Recovery-Aktivitäten kennen und integrieren, so dass diese Schritte bei Bedarf schnell umgesetzt werden können, um Business Continuity wiederzuerlangen.

Die Basis für eine gute Planung ist umfassendes Grundlagenwissen und der abteilungsübergreifende Austausch von Anforderungen, die für BC/DR erfüllt werden müssen. Diese können je nach Unternehmensbereich variieren und hier darf kein Kriterium übersehen werden, da der Plan und dessen Umsetzung sonst eventuell nicht wirklich erfolgreich sein kann.

In die Planung müssen zahlreiche Faktoren einbezogen werden, so zum Beispiel die Recovery Time Objective (RTO) und die Recovery Point Objective (RPO), wobei der Punkt der Recovery Consistency Objective nicht in Vergessenheit geraten sollte. Ist die BC/DR-Planung abgeschlossen, sollten IT-Verantwortliche nicht übersehen, dass die Pläne regelmäßig überprüft und getestet werden müssen. Jede Änderung innerhalb der Firma, sei es auf der Infrastrukturebene oder auf strategischer Ebene, benötigt eine Anpassung der Pläne, so dass diese stets aktuell sind. Das gewährleistet den Erfolg der nötigen Maßnahmen im Falle einer Geschäftsunterbrechung.

Abbildung 1: Das E-Handbook erklärt, was für Hybrid Cloud Storage wichtig ist, welche Fallstricke es gibt und welche Lösungen am Markt angeboten werden.

Unser kostenloses E-Handbook soll einen Leitfaden für die Planung von Disaster Recovery und Business Continuity bieten. Es erklärt, was neben Kriterien wie RPO und RTO bei der Planung unverzichtbar ist, warum ein Reifegradmodell sinnvoll sein kann und was die Grundlagen für gute BC/DR-Pläne sind. Darüber hinaus finden Sie hier Tipps für das richtige Testen der Pläne.

