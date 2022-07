Nachhaltigkeit rückt für viele Unternehmen in den Geschäftsfokus

Umweltnachhaltigkeit ist zu einer der Top-10-Prioritäten für Unternehmensführer geworden, seit Investoren, Angestellte und Behörden Unternehmen drängen, den Klimawandel zu thematisieren und zu bekämpfen.

Laut der jährlichen CEO and Senior Business Executive Survey von Gartner hat sich die Nachhaltigkeit bei der Umwelt zum ersten Mal in der Geschichte dieser Umfrage einen Platz auf der Top 10 List der Prioritäten von CEOs erobert – sie sprang auf den achten Platz nach dem vierzehnten 2019 und dem zwanzigsten Platz 2015. Die Umfrage wurde zwischen Juli und Dezember 2021 bei mehr als 400 leitenden Geschäftsführern in verschiedenen Industriezweigen durchgeführt.

Die Umfrage zeigte, dass Nachhaltigkeit beim Thema Umwelt bei den Befragten als ein Unterscheidungsmerkmal in der Konkurrenz dient. 74 Prozent der CEOs sagten, dass ein Wachstum ihrer umweltbedingten, sozialen und Führungsanstrengungen als ein Anziehungsfaktor für Investoren dient.

Kristin Moyer, Vizepräsidentin und Analystin bei Gartner, führt dazu aus: „CEOs sind der Ansicht, dass Investoren bessere Profitspannen und Umsatzwachstum wünschen, während sie gleichzeitig den Wandel in Umwelt- und sozialen Fragen unterstützen. Und die CEOs finden auch, dass ESG (Environmental, Social, Governance) eine geeignete Methode ist, Talente, Kunden und Investoren anzuziehen.”

In der Tat stecken auch Investoreninteressen hinter der von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) vorgeschlagenen Auskunftsregelung zu Klimarisiken, die die Berichterstattung zu klimabedingten Risiken und zu Treibhauseffekten verpflichtend machen würde. Die Zeitspanne für Anmerkungen zu der vorgeschlagenen Regelung wurde angesichts des großen Interesses von Anteilseignern vor kurzem noch einmal verlängert.

Obwohl die vorgeschlagene SEC-Regelung nicht direkt das Geschäftsinteresse an Nachhaltigkeit voranbringt, ist Moyer überzeugt, dass sie zusätzlichen Druck auf die Unternehmen ausübt, ihre Prozesse für Identifizierung, Management und Offenlegung von Klimarisiken und -gelegenheiten voranzutreiben.

Während Anstrengungen für die Umweltnachhaltigkeit an Gewicht gewinnen, sind CEOs und führende Unternehmensleiter dennoch mit einigen Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, Ziele für die Nachhaltigkeit festzulegen und in der Praxis auch einzuhalten.