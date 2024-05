Mit diesen 7 IT-Berufen können Sie der Umwelt helfen

Nachhaltige Arbeit ist ein wachsender Bereich. Die Zahlen aus dem Bericht The Greening World of Work des Personaldienstleisters ManpowerGroup aus dem Jahr 2023 verdeutlichen diese Realität:

Die Umgestaltung grüner Unternehmen wird in den kommenden fünf Jahren einer der wichtigsten Treiber für neue Arbeitsplätze sein.

Etwa 70 Prozent der Arbeitgeber auf der ganzen Welt suchen derzeit nach umweltfreundlichen Arbeitsplätzen und Qualifikationen oder planen diese aktiv einzustellen.

Rund 94 Prozent der Arbeitgeber geben an, dass sie nicht über die Fachkräfte verfügen, die sie benötigen, um ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erreichen.

Obwohl viele ESG-bezogene Positionen, wie zum Beispiel die des Chief Sustainability Officers, hochspezialisiert sind, suchen Arbeitgeber in vielen Funktionsbereichen – einschließlich der IT – nach grünen Kompetenzen. Tatsächlich stellte die ManpowerGroup fest, dass 30 Prozent der befragten Arbeitgeber Kandidaten mit grünen Fähigkeiten für Positionen im IT- und Datenbereich suchen.

IT-Fachleute müssen mehr über Nachhaltigkeit lernen, um diese Qualifikationslücke zu schließen und zu den Nachhaltigkeitszielen beizutragen. In Anbetracht der potenziellen positiven und negativen Auswirkungen der Technologie – wie etwa die negativen Auswirkungen der generativen KI auf die Umwelt – müssen sich Technologen neue Fähigkeiten aneignen und ihre derzeitigen Positionen neu ausrichten.

Nur wenige IT-Positionen werden ausschließlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Analysten, Forscher und andere Fachleute im Bereich Nachhaltigkeit und IT-Stellenmarkt bestätigten jedoch, dass ein wachsender Anteil der IT-Arbeit Komponenten enthält, die mit den Umweltzielen des Unternehmens zusammenhängen.

Hier sind sieben IT-Rollen, die die ökologische Nachhaltigkeit unterstützen können.

1. Cloud-Architekten Da immer mehr Unternehmen Cloud Computing als Mittel zur Förderung der IT-Nachhaltigkeit einsetzen, werden Cloud-Architekten, die genau wissen, wie man die Cloud nachhaltiger gestalten kann, immer wichtiger. „Die Cloud ist nicht automatisch nachhaltig, aber es gibt Dinge, die Cloud-Anbieter und Cloud-Architekten tun können, um sie nachhaltiger zu machen, sagt Kristin Moyer, Vizepräsidentin und Analystin im Bereich CEO und Digital Business Leader des Marktforschungsunternehmens Gartner. So können Cloud-Architekten beispielsweise Recheninstanzen innerhalb der Enterprise-Cloud-Umgebung abschalten, so dass diese Instanzen keinen Strom verbrauchen, wenn sie nicht genutzt werden.

2. Positionen für das IT-Infrastrukturdesign Wie Cloud-Architekten können auch IT-Infrastrukturdesigner, einschließlich Netzwerk- und Systemingenieure, ihre Fähigkeiten nutzen, um Möglichkeiten innerhalb der IT-Umgebung zu erkennen, wo Designentscheidungen und -anpassungen zu einem umweltfreundlicheren Ergebnis führen könnten. „Architekten zum Beispiel müssen Entscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit treffen“, sagt James Stanger, Chief Technology Evangelist bei der IT-Schulungs- und Zertifizierungsorganisation CompTIA. Diese Entscheidungen könnten sich zum Beispiel auf den Speicherbedarf oder die Umstellung von always-on auf always-available beziehen, eine weniger energieintensive Option.

3. Ingenieure für digitale Mitarbeitererfahrungen (Employee Experience Engineers) Um die ehrgeizigeren Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die sich einige Unternehmen gesetzt haben, müssen alle Mitarbeiter ihre Arbeitsweise ändern. Einige dieser Veränderungen betreffen die Art und Weise, wie sie mit der Technologie interagieren und arbeiten. So müssen die Benutzer beispielsweise lernen, den Energiebedarf bestimmter Arbeitslasten zu berechnen und energieintensive Arbeitslasten auf Zeiten zu legen, in denen dies ökologisch am sinnvollsten ist – etwa tagsüber, wenn die Sonnenenergie genutzt wird, und nicht nachts. Diese IT-Rolle kann so aussehen, das sie die nachhaltigsten Möglichkeiten zur Nutzung von Technologie identifiziert und mit den Benutzern zusammenarbeitet, um Entscheidungen zu treffen, die mit den ESG-Zielen der Organisation übereinstimmen. In der Tat entwickeln einige Organisationen bereits Apps und spielerische Lektionen, um die Mitarbeiter über die nachhaltige Nutzung von Technologie zu informieren.

4. Softwareentwickler und Ingenieure Diejenigen, die Software entwickeln, können ebenfalls einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten leisten. Software-Ingenieure und -Entwickler können ihren Teil dazu beitragen, indem sie die Prinzipien nachhaltiger Software übernehmen, um einen umweltfreundlicheren Code zu erstellen, der den Energieverbrauch und damit die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. Einige Codes haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck als andere. Entwickler können beispielsweise nachhaltigere Software erstellen, indem sie Modelle für das maschinelle Lernen wählen, die weniger Energie verbrauchen und doppelte Arbeit vermeiden.

5. Datenarbeiter (Data Workers) Diejenigen, die sich mit Daten befassen, können ebenfalls dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, was wiederum den Unternehmen hilft, die Treibhausgasemissionen durch die von ihnen getroffenen Entscheidungen zu reduzieren. Dateningenieure können zum Beispiel die Datenbewegung optimieren, unnötige Duplikate vermeiden, die Datenmenge so bemessen, dass sie weder zu gering noch zu hoch ist, und wenn möglich passive Speichermedien verwenden. Außerdem können sie, wie Softwareingenieure, Algorithmen entwerfen, die energieeffizient sind. Data Worker können dabei helfen, ein effizientes Daten-Ökosystem zu schaffen, aber sie können die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen noch weiter unterstützen, indem sie ihre Daten- und Analysefähigkeiten nutzen, um Wege zu finden, wie das Unternehmen seine Abläufe und seine Produkte oder Dienstleistungen ändern kann, um umweltfreundlicher zu sein. Da die ESG-Berichterstattung immer wichtiger wird, kommt denjenigen, die sich auf Daten konzentrieren, eine wichtige Rolle zu. Datenteams sollten Dokumentationen über die tatsächliche Nachhaltigkeitsposition des Unternehmens liefern, so Drew Sheehan, Senior Managing Director bei FTI Consulting und Leiter des ESG-Angebots des Unternehmens. Diese Informationen helfen den Unternehmen zu verstehen, wo sie in Bezug auf ihre Umweltbemühungen wirklich stehen, und nicht nur ihre angestrebten Ziele, so dass sie Bereiche für Verbesserungen auf eine Art und Weise anvisieren können, die wirklich wirksam ist. Hierfür ist die Datenanalyse entscheidend.

6. Stellen in der IT-Beschaffung Durch ihre Rolle beim Einkauf und bei der Verhandlung von Beschaffungen können IT-Beschaffungsmanager und damit verbundene Mitarbeiter bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen mit geringen Umweltauswirkungen helfen - sei es, weil sie weniger Energie verbrauchen oder mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien hergestellt wurden. In einigen Unternehmen kann das Beschaffungsteam außerdem bei der Aushandlung von Energieverträgen helfen und in diesem Fall Verträge anstreben, die die Produktion erneuerbarer Energien fördern.