So bewältigen IT-Manager Probleme in der Lieferkette

Die Lieferkettenprobleme der letzten Jahre trafen IT-Beschaffer, die Equipment wie Server oder Switches benötigten, besonders hart. Doch auch Administratoren haben die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Verzögerungen bei der Anschaffung neuer Geräte bremsen Projekte auf und haben generell erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsweise von IT-Teams. Darüber hinaus verstärkt der anhaltende Fachkräftemangel diese Herausforderungen für das IT-Management.

Verzögerungen bei der Beschaffung

Eines der unmittelbaren Probleme bei langsameren und unterbrochenen Lieferketten sind Verzögerungen bei der Lieferung gängiger Artikel, wie Computermäusen und Tastaturen.

Help- oder Service-Desk-Teams sind für den Ersatz solcher Geräte zuständig – wenn es keine gibt müssen sie eben die defekten reparieren. Dies ist in erster Linie ein Problem des Helpdesks – wenn die Endbenutzer jedoch aufgrund veralteter Geräte einen Leistungsabfall des Systems feststellen, werden sie sich an die IT-Abteilung wenden. Häufig sitzen die Benutzer auch dem Irrtum auf, dass das Problem umso schneller behoben wird, je mehr Personen sie mit hineinziehen.

Beim Management schließlich laufen die sich häufenden Beschwerden ein; es muss sich aber zeitgleich schützend für die wertvollen und außerdem oft unschuldigen IT-Mitarbeiter stellen, denn mitunter schießen Mitarbeiter mit ihren Beschwerden übers Ziel hinaus. Wenn das Management merkt, dass die Probleme eskalieren, ist es Zeit einzugreifen und die Ursachen zu bekämpfen.

In diesem Fall bringt es auch nichts, Geld nach dem Problem zu werfen: Ressourcen, die es nicht gibt, können Sie nicht einkaufen.

Wenn Sie von Ihrem Hauptlieferanten keine Ersatzhardware erhalten, sollten Sie sich nach einem anderen Anbieter umsehen. Treue gegenüber Geschäftspartnern ist zwar ein edler Zug, aber nicht immer haltbar. Die Ausnahme sind Server, die mehr Endpunktmanagement erfordern. Bei den meisten anderen IT-Geräten hingegen ist ein Wechsel des Anbieters bei Bedarf machbar.

Ein anderer Ansatz ist es, Geräteteile zu ersetzen, statt die ganzen Geräte. Leider gibt es jedoch auch bei Komponenten wie Arbeitsspeicher, GPUs und Solid-State-Laufwerke Probleme mit der Lieferkette. Gerade für kleinere Unternehmen kommen Upgrades eher in Frage. Je größer die IT-Landschaft ist, desto unrealistischer wird es, jedes einzelne Gerät aufzuschrauben und Teile auszubauen.

Jede Veränderung in einem Unternehmen ist eine Herausforderung für die Geschäftsleitung, ganz gleich aus welchem Grund. Auch, wenn am Ende nicht jeder bekommt, was er wollte, ist die Umstellung mitunter erfolgreich und lässt sich mit einer offenen Kommunikation weitgehend friedlich umsetzen. Wenn es um die Lieferketten geht, konzentrieren sich viele Menschen so sehr auf das physische Inventar, dass sie oft die größere Herausforderung des IT-Managements vergessen: die Kontrolle des Informationsflusses.