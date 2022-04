Kostenloses E-Handbook: Business Continuity planen und umsetzen

Geschäftsunterbrechungen werden von allen Unternehmen gefürchtet und so wird Business Continuity – Geschäftskontinuität – zu einer Priorität. Dabei sind die Gründe und Risiken für eine Unterbrechung weitaus mehr als nur ein Server-, Switch- oder Speichersystemausfall. Es gibt eine Vielzahl an Auslösern für einen Geschäftsausfall, darunter Stromausfälle, Wetterschäden, Cyberattacken oder Lieferkettenprobleme.

Das Anfang 2022 vorgestellte „Allianz Risk Barometer 2022“ des Industrieversicherers AGCS befragte 2.650 Firmenvertreter, welche Geschäftsrisiken sie am meisten fürchten. Weltweit rangierten Cybervorfälle auf Platz 1, auf Platz 2 kamen Geschäftsausfälle im Allgemeinen und Platz 3 nahmen Naturkatastrophen ein. Allerdings fürchtete die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland einen generellen Geschäftsausfall. Obwohl die anderen angegeben Ereignisse auf der Umfrageliste – wie Feuer, Lieferkettenengpässe, Fachkräftemangel, Pandemie – ebenso Bedrohungen darstellen, so ist ihnen doch eins gemein: Sie alle führen zu Geschäftsausfall. Generell muss man also sagen, das die Befragung zwar zeigt, welche Risiken Firmen weltweit fürchten, so zeigt sie aber deutlich, dass vor allem Geschäftsausfälle nicht tolerierbar und aus diesen Gründen umfassende und nützliche Pläne für die Business Continuity zwingend sind, die effektiv umgesetzt und fortwährend getestet und aktualisiert werden müssen.

Unternehmen, die hier vorausschauend und umsichtig planen und für eine optimale Umsetzung sorgen, kann dies ein Geschäftsvorteil bedeuten, da bei einem Vorfall entweder keine Auswirkungen zu bemerken sind – für allem für Kunden und Partner – oder diese zumindest schnell adressiert und somit reduziert werden können. Mögliche Finanzeinbußen, Imageschäden und Mitarbeiterverluste lassen sich damit verhindern.

Abbildung 1: Das E-Handbook hilft, sich gegen ungewollte Geschäftsunterbrechungen und deren Folgeschäden zu schützen.

„Planung ist das halbe Leben“ kann hier mit „Planung ist das volle Business Continuity“ gleichgesetzt werden. Dabei sollten IT-Verantwortliche hier nicht technische Faktoren einbeziehen, sondern auch Mitarbeiter, Partner und Kunden.