Veeam Data Protection Trends Report 2023 zeigt Unsicherheit

Das Unternehmen Veeam veröffentlicht seinen vierten Data Protection Trends Report für 2023 und will damit die Grundstimmung in der bestehenden IT-Branche abbilden. Dazu befragte die Firma rund 4.200 IT-Fachkräfte weltweit, allein 463 Organisationen davon aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In der Studie kristallisiert sich heraus, dass sich viele IT-Abteilungen beziehungsweise Unternehmen nicht genügend geschützt und vorbereitet fühlen. Die Komplexität der IT-Umgebungen, die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe und andere Katastrophen sowie Budgetherausforderungen sind die Herausforderungen, denen sich IT-Führungskräfte in 2023 gegenübersehen.

Bereits in den letzten Jahren belegte der Report, dass Unternehmen zunehmend hybride Infrastrukturen aufbauen. Dies ist zum einen den unterschiedlichen Workloads, zum anderen dem Bedarf an Flexibilität geschuldet. Letzteres haben Firmen vor allem durch Cloud-Services adressiert. Das spiegelt sich darin wider, dass neben einem Mix aus physischen und virtuellen Servern im Rechenzentrum vermehrt Cloud-gehostete Server zum Einsatz kommen.

Die Lücke: Ein Gefühl der Unsicherheit

Obwohl viele IT-Fachkräfte sich der Wichtigkeit von Backups, Data Protection und Ransomware-Schutz bewusst sind, haben sie oft das Gefühl, nicht genug auf IT-Desaster vorbereitet zu sein. Zahlreiche Firmen bestätigten in der Veeam-Umfrage, dass sie glauben, eine Verfügbarkeitslücke und/oder eine Schutzlücke in ihrer Strategie zu haben, die in diesem Jahr adressiert werden muss.

So gaben 79 Prozent der Studienteilnehmer in DACH an, eine Verfügbarkeitslücke in Bezug darauf zu haben, wie schnell sie die Systeme wiederhergestellt haben müssen und wie schnell die IT dies leisten kann. Dazu gaben 77 Prozent der Unternehmen an, eine Schutzlücke in Bezug darauf zu haben, wie viele Daten sie verlieren können und wie häufig die IT ihre Daten schützt.

Um diese Lücken zu schließen, bedarf es der Optimierung von Backups, damit sie zuverlässig und erfolgreich umgesetzt werden. Rund 30 Prozent der Befragten setzen dies auf ihre diesjährige Prioritätsliste. Andere Firmen sehen die Notwendigkeit, ihre Datensicherung grundlegend zu ändern: 55 Prozent der DACH-Organisationen haben dies für 2023 auf ihrer Agenda. Hierfür ist in vielen Fällen auch eine Anhebung des Datensicherungsbudgets notwendig. Generell lässt sich aus der Umfrage erkenne, dass dieses Budget um rund 6,9 Prozent wachsen soll.