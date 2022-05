Zulieferer und Supply Chains vor Cyberrisiken absichern

Accellion, SolarWinds und Kaseya sind nur drei der Namen, die in den letzten Jahren ein Sinnbild für verwundbare IT-Lieferketten waren. Besonders für Ransomware-Gruppen stellen die Infiltrierung von standardmäßig verbreiteter Software und die anschließende Ausnutzung dort gefundener Sicherheitslücken ein beliebtes Einfallstor dar.

Laut Roll Call sind dadurch Kosten in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar entstanden. Cyberkriminelle Gruppierungen konnten durch ihre Angriffe auf Drittanbieter Zugang zu führenden Banken, Rüstungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden erlangen.

Die Absicherung von Softwarelieferketten ist ein schwieriges Unterfangen und beruht in der Regel auf dem Konzept des Vertrauens. Im Grunde ist Vertrauen die Voraussetzung für die gesamte IT-Branche. Kein Unternehmen kann es sich leisten, den Programmiercode jeder Software, die im eigenen Netzwerk oder in der Cloud genutzt wird, zu überprüfen.

Dies muss von den Anbietern selbst geleistet werden, sie müssen sicherstellen, dass die Software keine schwerwiegenden Sicherheitslücken aufweist. Lieferketten sind häufig untereinander verlinkt, was zu Überlappungen und komplizierten Abhängigkeiten führt. Aufgrund ihrer Vielschichtigkeit kann es vorkommen, dass vertrauliche Informationen bei Dritt- oder sogar Viertanbietern gespeichert oder auch verarbeitet werden. Zudem fehlt es häufig an Transparenz: sich den Überblick über ein komplettes Zulieferernetzwerk zu verschaffen, kann schwierig und kostspielig sein, von dessen Absicherung ganz zu schweigen.

Sicherheitsvorfälle durch kompromittierte Drittanbieter

In einer Umfrage, die BlueVoyant in Zusammenarbeit mit Opinion Matters im Jahr 2021 unter IT-Sicherheitsexperten durchgeführt hat, wurde besonderen Wert auf das Thema der Absicherung von solchen IT-Lieferketten gelegt. Befragt wurden 1.650 CIOs, CISOs und CPOs (Chief Procurement Officers) mit Verantwortung in den Bereichen Lieferkette und Cyberrisikomanagement in Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern.

99 Prozent dieser IT-Sicherheitsexperten gaben an, dass ihre Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einer Sicherheitsverletzung aufgrund von Schwachstellen bei Drittanbietern zum Opfer gefallen ist. Die Hälfte von ihnen meldete zwischen zwei und fünf Cyberangriffen in diesem Zeitraum.

Fast ein Viertel berichtet sogar von sechs bis zehn dieser Sicherheitsvorfälle. Im Vergleich mit Unternehmen in anderen Regionen räumen Umfrageteilnehmer in der Region DACH bereitwilliger ein, dass Cyberrisiken bei Drittanbietern für sie kein Thema sind. Der Anteil liegt mit 35,5 Prozent höher als der Gesamtdurchschnitt bei allen Regionen (29 Prozent). 43 Prozent gaben an, die Verwaltung von Cyberrisiken bei Drittanbietern habe für ihr Unternehmen höchste Priorität. Sie gehen sogar noch weiter, denn 22 Prozent überwachen ihren Angaben zur Folge alle ihre externen Zulieferer auf potenzielle Probleme bei der Cybersicherheit.

40 Prozent der Teilnehmer sagten aus, dass sie nichts von Problemen bei Sicherheitsherstellern wissen. Letztlich werden nur die Unternehmen die Risiken beherrschen können, die sich der komplexen Herausforderungen der Software Supply Chain stellen. Acht von zehn (80 Prozent) dieser Unternehmen sagten, sie überwachen ihre Zulieferer höchstens vierteljährlich. Wöchentlich findet das Monitoring lediglich bei fünf Prozent statt, eine monatliche Überwachung nur bei 14 Prozent. Eine tägliche Bewertung der Sicherheitssituation findet sogar nur bei einem Prozent statt.

„Attacken auf Drittanbieter sind ein unberechenbares Risiko für Unternehmen. Allein mit Budgets wird sich jedoch keine positive Änderung der Situation herbeiführen lassen.“ Markus Auer, BlueVoyant

Laut der Umfrage werden Zulieferer von 28 Prozent der Unternehmen nur alle sechs Monate bewertet. Bei 23 Prozent führen die Verantwortlichen diese Analyse jährlich oder fast noch seltener durch.

In der DACH-Region wird die Geschäftsführung im internationalen Vergleich etwas weniger gut über die Ergebnisse der Risikoüberwachung informiert. Zehn Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre Geschäftsleitung monatlich auf den Stand bringen. Ganze fünf Prozent erklärten, dass sie wöchentliche Briefings abhalten, lediglich ein Prozent klärt täglich auf.