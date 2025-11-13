Mit diesen Tipps die Risiken in den Lieferketten minimieren

In der heutigen vernetzten Geschäftswelt sind Unternehmen üblicherweise je nach Rolle manchmal Kunde und Zulieferer gleichermaßen. So sind häufig alle Beteiligten in irgendeiner Art und Weise Teil einer Lieferkette. Und in dieser Kette wird unter Umständen das schwächste Glied angegriffen, was nachhaltige Folgen für alle Beteiligten haben kann. Grund genug, dass sich Unternehmen und IT-Teams in ihrer Sicherheitsstrategie und bei der Risikobewertung mit der Sicherheit der Lieferkette beschäftigen.

Zudem wird mit der NIS2-Richtlinie das Thema auch in Hinblick auf die Erfüllung von Vorschriften unabdingbar zur Tagesordnung gehören. Hier soll der Lieferkettenschutz nicht nur für direkt von NIS2 betroffene Unternehmen zur Pflicht werden, sondern betrifft auch Dienstleister und Lieferanten, die indirekt mit NIS2 in Berührung kommen.

Der Branchenverband Bitkom hat Ende des Jahres 2025 in einer Studie untersucht, wie es um die Situation in Deutschland bestellt ist. Demnach weiß fast jedes zehnte Unternehmen, dass seine Zulieferer innerhalb von zwölf Monaten Opfer von Angriffen wurden. Berücksichtigt wurden beispielsweise Themen wie Industriespionage, Sabotage oder Datendiebstahl. Bei weiteren 19 Prozent der befragten Unternehmen gab es einen entsprechenden Verdacht.

Von den beiden genannten Gruppen, der Zulieferer Opfer eines Angriffs wurden oder wo zumindest der Verdacht bestand, gaben 41 Prozent an, dass sie etwaige Auswirkungen gespürt haben, beispielsweise Produktionsausfälle.

Abbildung 1: Wenn Angreifer einen Zulieferer angegangen sind, hat dies oft auch Folgen für das Unternehmen wie Lieferengpässe oder Produktionsausfälle.

Apropos, das Thema Lieferkette ist denkbar weit gefasst: Das reicht vom klassischen Zulieferer, der etwa ein physisches Bauteil zu einer Produktion beisteuert, über einen Personaldienstleister bis hin zu Softwareanbietern, von denen man vielleicht nur ein auf den ersten Blick kleines Tool bezieht.

Warum Supply-Chain-Angriffe so gefährlich sind Betrachtet man beispielsweise den Bereich Software, kann dies für Unternehmen mit weitreichenden Folgen verbunden sein. Bei einer Attacke auf die Lieferkette, gelegentlich auch als Drittanbieter- oder Wertschöpfungskettenangriff bezeichnet, greift ein böswilliger Akteur auf das Netzwerk eines Unternehmens zu, indem er sich vorher in einen Teil der Lieferkette des avisierten Opfers einschleicht. Diese Art von Angriffen ist deswegen so verhängnisvoll, weil die Zeit, die für ihre Aufdeckung benötigt wird, erheblich länger ist als bei anderen Arten von sicherheitsrelevanten Vorfällen. Abbildung 2: Bei einem Angriff über die Lieferkette wird eine anvisierte Organisation beispielsweise indirekt über einen Drittanbieter angegriffen Durch das Einschleusen von Schadsoftware in Drittanbieter-Dienste verändert sich die gesamte Bedrohungslandschaft. In der Folge können weit mehr Opfer – die Kunden des zunächst attackierten Unternehmens – angegriffen werden. Außerdem ist es mit einer Attacke auf die Supply Chain oft möglich, auch hochgradig separierte Systeme zu infiltrieren. Aus diesen Gründen können IT-Security-Verantwortliche nicht mehr davon ausgehen, dass sie sicher sind, nur weil sie noch nicht von einem attackierten Lieferanten kontaktiert wurden.