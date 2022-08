Wie Lieferkettenprobleme das Storage beeinträchtigen können

Speicheradministratoren sehen sich einer größeren Herausforderung als jemals zuvor gegenüber, da sie mit einer Lieferkette (Supply Chain) fertig werden müssen, die mit dem Druck der COVID-19-Pandemie, gestiegenen Kosten, weltweiten Transportproblemen, Kürzungen bei Arbeit und IT und neuen Einkaufsmustern auf der Kundenseite zurechtkommen müssen.

Was die Sache noch schlimmer macht ist die Tatsache, dass zwei japanische Hersteller vor kurzem entdeckten, dass sie verunreinigtes Material für den Bau von NAND-Flash benutzt hatten, was zu dem Verlust von mehr als 6,5 Exabytes an Memory führte.

Es ist nicht klar, wann diese Probleme enden werden. Daraus resultiert, dass Speicheradministratoren sich nach neuen Strategien umsehen müssen, um die Nöte der heutigen Lieferkette zu adressieren.

Speicheradministratoren sehen sich den größten Problemen der Supply Chain gegenüber Viele der Lieferkettenprobleme der IT sind das Resultat der Knappheit an Semiconductor-Chips, die sich direkt und indirekt auf die Speichersysteme ausgewirkt haben. Zum Beispiel sind die Semiconductors für Flash-Drive-Controller schwieriger und mit längeren Lieferfristen zu bekommen. Das gleiche gilt für die NAND-Chips und andere Memory-Arten. Der Chip-Mangel hat auch Auswirkungen auf die IT-Ausrüstung, die Speichersysteme unterstützt. Diese Ausrüstung umfasst Storage- und Backup-Server sowie Netzwerkgeräte wie zum Beispiel Ethernet-Switche. Es hat auch Kürzungen gegeben bei elektrischen Widerständen, Kondensatoren und bei Leitungen für die Stromversorgung, die die Energie bei elektronischen Geräten wie zum Beispiel SSDs und Highend-Servern regeln. Zu den vielen Ursachen des Chip-Engpasses zählen Probleme mit der Herstellung von Trägermaterial und ein blindes Vertrauen in die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), die mehr als 50 Prozent der Chips auf der Welt herstellt. Als sich Taiwan mit einer der schlimmsten Dürren seit über 50 Jahren konfrontiert sah, fehlte TSMC das Wasser, um seine komplette Produktion aufrechtzuerhalten. Doch mit der weltweiten COVID-19-Pandemie erreichte die Lieferkette ihren Tiefpunkt. Angesichts von Arbeitern, die entweder krank waren oder sich im Lockdown befanden, fuhren die Fabriken ihre Produktion herunter oder schlossen ganz. Wiederholte Unterbrechungen und Materialmangel beeinträchtigten die Produktion der Fabriken, die den Betrieb weiterführen konnten. Dies ging einher mit einer stark gestiegenen Nachfrage für Ausrüstung in Rechenzentren oder in Home-Offices, da Unternehmen und Service Provider versuchten, eine große Anzahl von Arbeitskräften zu versorgen, die plötzlich von entfernten Orten aus arbeiteten. Die Lieferzeiten für manche IT-Güter verlängerten sich, und manche Dinge zu finden war fast unmöglich. Probleme mit der Supply Chain verschärften sich durch den Mangel an Arbeitskräften, extreme Wetterbedingungen, Einkauf auf Vorrat und Hamsterkäufe. Außerdem gab es eine allgemeine Tendenz, Hyperscaler und andere Kunden mit großen Budgets gegenüber anderen Unternehmen zu bevorzugen. Einige dieser Punkte verschärften weltweite Transportprobleme, die zu zusätzlichen Unterbrechungen von Lieferketten und zu längeren Lieferzeiten führten. Anfang 2022 entwickelte sich das Szenario für Datenspeicher sogar noch trostloser. Zwei Fabriken von Western Digital und von Kioxia mussten mehr als 6,5 Millionen Terabytes an 3D-NAND-Flash-Modulen wegwerfen, weil eines der in der Produktion verwendeten Materialien verunreinigt war. Dies allein verursachte laut Trendforce bei NAND-Flash einen Preissprung von an die zehn Prozent.

Was bedeutet das alles für die Storage-Administratoren? Als Resultat ergibt sich, dass die Kosten eine der größten Herausforderungen darstellen – sowohl für Opex als auch für Capex. Die Preise für Speicher im engeren Sinne erhöhen sich, besonders für SSDs, die auf den Semiconductor-Materialien beruhen. Die Preise nehmen auf jeder Stufe der Herstellungs- und Lieferprozesse zu. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach diesen Produkten nicht zurückgegangen, was noch stärker zu den steigenden Preisen beiträgt. Aber die IT-Teams müssen sich mit mehr auseinandersetzen als nur mit den Hardwarekosten. Sie müssen auch mehr Zeit mit dem Supply Chain Management (SCM) und dem Beschaffungswesen insgesamt verbringen und mehr Lebensdauer aus der vorhandenen Ausrüstung herausholen. All dieser zusätzliche Aufwand nimmt Zeit und Energie auf Seiten der Administratoren in Anspruch, was sich dann in erhöhten Opex-Kosten niederschlägt. Kürzungen bei Produkten und lange Lieferzeiten können es auch für IT-Teams und Storage-Administratoren schwieriger machen, schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen oder neue Geschäftsfelder zu reagieren, was sich in verlorenen Umsätzen niederschlägt. Wenn sich IT-Teams dafür entscheiden, zusätzlichen Speicher einzukaufen – oder andere Bestandteile seiner Infrastruktur –, müssen sie sich mit den weiter zunehmenden Lieferzeiten zufriedengeben, was monatelanges Warten bedeuten könnte. Es könnte auch bedeuten, dass einzelne Komponenten erst nach und nach eintreffen, während die IT-Mannschaft eine zeitweilige Strategie zusammenbastelt, um neue Geräte unterzubringen. Zum Beispiel bekommt man eventuell die bestellten neuen Storage-Arrays, muss dann aber länger auf die Netzwerk-Switche für diese Arrays warten.

5 Methoden für Storage-Administratoren, auf die Probleme der Supply Chain zu reagieren Engpässe bei der Lieferkette wirken sich auf Unternehmen jeder Größe aus, obwohl es die kleineren besonders hart trifft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unklar, wann diese Engpässe enden werden. Bis dahin müssen sich IT-Teams und Storage-Administratoren etwas einfallen lassen, wie sie ihre Speicherinfrastruktur erhalten und dabei die aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen erfüllen wollen.

1. Im Voraus planen In Zeit und Aufwand investieren, um die Fähigkeiten für Voraussagen zu verbessern und effektive Kapazitätsplanungen durchzuführen. Bereit sein, Ausrüstung im Voraus zu bestellen. Zusätzliche Komponenten kaufen und einen Vorrat anlegen. Vor allem ein intensives Verständnis der Lieferkette des Unternehmens besitzen und alles tun, um die Speicheranforderungen zu erfüllen.

2. Die Lieferantenbasis vergrößern Verschiedene Lieferansätze begutachten wie zum Beispiel den Kauf von gebrauchten oder überholten Komponenten. Manche Teams haben sogar Zuflucht zu eBay genommen. Gute Beziehungen zu Lieferanten anstreben, inklusive offener Kommunikation und dafür sorgen, dass sie pünktlich bezahlt werden. Versuchen mit Hardwareherstellern zusammenzuarbeiten, um Komponenten zu erhalten.

3. Vorhandene Ausrüstung überprüfen Identifizieren, was stillsteht oder nur teilweise benutzt wird und dann diese Ausrüstungsgegenstände einer sinnvolleren Tätigkeit zuführen. Zur gleichen Zeit versuchen, die Lebenszeit aktueller Systeme so weit wie möglich zu verlängern und sich weniger auf die Empfehlungen der Hersteller zur Auffrischung von Systemen verlassen und stattdessen selbst einschätzen, wie gut sie noch arbeiten. Die notwendigen Schritte unternehmen, um diese Systeme fortlaufend zu bewerten, zu überprüfen und zu erhalten. Gute Prozesse für das Datenmanagement einsetzen, die unnötige oder doppelte Daten eliminieren, und außerdem jene Daten archivieren, die keinen alltäglichen Zugang benötigen.

4. Prozesse optimieren Sich nach Methoden umsehen, um die Prozesse so effizient wie möglich zu machen. Diese Effizienz umfasst SCM (Supply Chain Management), Ersatz von Ausrüstung und Beschaffungswesen. Prozesse von Storage Management bewerten und sie falls notwendig verändern, um Erhaltung und Benützung zu optimieren. Sich nach Technologien umsehen, die bessere Speicherauslastung fördern wie zum Beispiel Software-defined Storage, Composable Disaggregated Infrastructure und Infrastructure as Code.