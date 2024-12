Warum die Notstromversorgung wichtig für Rechenzentren ist

Der Generator ist eine der kritischsten Komponenten beim Betrieb von Rechenzentren. Fällt das Rechenzentrum bei einem Stromausfall aus, sollte es sofort durch den Notstromgenerator mit Strom versorgt werden.

High-Performance-Computing -Systeme können sich in Sekundenschnelle abschalten, sobald sie zu überhitzen beginnen. Aber selbst wenn die IT-Ausrüstung weiterhin funktioniert, schaltet sich die USV schließlich selbst aus Schutzgründen thermisch ab. Daher ist es in der Regel unwirtschaftlich, in Batterien mit einer Laufzeit von mehr als 15 bis 30 Minuten zu investieren.

Zuverlässigkeit von Dieselgeneratoren

Dieselgetriebene Stromerzeuger sind zuverlässige Motoren, die von Natur aus weniger Emissionen verursachen als Benzinmotoren. Ihre größte Herausforderung ist das Starten bei kaltem Wetter, aber das lässt sich mit Ölsumpf- und Motorblockheizungen leicht beheben.

Die Heizgeräte sind zwar keine Energiesparvorrichtungen, sollten aber so programmiert werden, dass sie nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die Temperaturen unter 4,4 Grad Celsius (40 Grad Fahrenheit) fallen. Wenn die Generatoren jedoch in einem Gebäude mit angemessener Belüftung oder in einem entsprechend konstruierten wetterfesten Gehäuse installiert sind, sind Dieselmotoren sehr zuverlässig.