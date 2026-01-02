Der Security-Faktor 2026: Kontrolle über sensible Daten

KI kann vieles, aber kann sie auch schweigen? Der ein oder andere mag mit den Augen rollen, wenn er den Begriff Datenschutz hört, doch für Unternehmen ist das Thema brisanter denn je. Wer KI produktiv einsetzen will – und dies wird künftig unvermeidlich sein –, muss akzeptieren, dass die neuen Tools zwangsläufig Zugriff auf unternehmensinterne Daten und vertrauliche Informationen erhalten. Die künstliche Intelligenz wird zum Insider und deshalb wird es 2026 zu einer der großen Frage der Cybersicherheit: Wie setzen Unternehmen ihre neuen Tools sicher ein, ohne sich dabei auszubremsen?

Die Gefahr liegt auf der Hand: Je mehr KI-Agenten mit Unternehmensinhalten arbeiten, aus ihnen lernen und je mehr sie generell in Prozessen vernetzt sind, umso attraktiver werden sie für Angreifer. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir in naher Zukunft von immer mehr Fällen hören, in denen KI vertrauliche Informationen preisgibt oder ungewollte, möglicherweise bösartige, Aktionen ausführt. Unternehmen müssen sich also konsequent schützen.

Laut Gartner werden bis Ende 2026 bereits 40 Prozent aller Unternehmensanwendungen eine Art von aufgabenspezifischen KI-Agenten integrieren. Immer mehr Abläufe sollen durch Automatisierung effizienter werden. Schon heute nutzt ein Großteil aller Unternehmen künstliche Intelligenz. In vielen Fällen sind es Routine- oder Rechercheaufgaben, die mit großen Datenmengen verbunden sind. An dieser Stelle stechen vor allem drei Sicherheitsrisiken hervor, die für Unternehmen im nächsten Jahr eine gewichtige Rolle spielen werden.

Externe Angriffe: Social Engineering trifft KI Engineering Zu den häufigsten Taktiken von Angreifern zählen Prompt Injection und Data Poisoning. Sie liefern den KI-Agenten absichtlich irreführende Eingaben, mit dem Ziel, sie zu manipulieren. Ergebnis kann sein, dass die Agenten gegen die Intention ihrer eigentlichen Herren unbefugte Aktionen durchführen oder vertrauliche Informationen preisgeben. Je nachdem wie eng die Tools eingebunden sind, kann das Ausmaß neben dem Abfluss von Daten auch zu falschen Überweisungen oder massiven Störungen betrieblicher Abläufe reichen. Der wirksamste Basisschutz sind konsequent gesteuerte Zugriffsrechte auf Daten. Bei der Einführung neuer KI-Tools müssen IT-Teams exakt definieren, auf welche Bereiche diese zugreifen dürfen – und auf welche nicht. Faustregel: so viel Zugriff wie nötig, so wenig wie möglich. Kein KI-Agent benötigt uneingeschränkten Zugang zu allen Kundendaten. Da auch diese Maßnahmen mit manuellem Aufwand verbunden sind, ist das langfristige Ziel ein System, in dem sich Inhalte abhängig vom Risikofaktor selbst klassifizieren und schützen. Möglich kann so etwas durch proaktive Funktionen auf der verwendeten Datenplattform werden. So können sensible Inhalte automatisch erkannt und auf Basis definierter Richtlinien der passenden Sicherheitsstufe zugeordnet werden. Manuelle Schritte entfallen damit nicht vollständig, werden jedoch auf eine weniger kleinteilige, überwachende Ebene verlagert und genau dies ist entscheidend. Denn bei allen automatisierten Funktionen gilt der Grundsatz Human in the Loop: Ein Mensch muss jederzeit die Kontrolle behalten und finale Entscheidungen treffen können. „KI braucht Inhalte, um damit zu arbeiten, doch es muss klar sein, welche. Die Plattform, mit der Unternehmen ihre Daten verwalten, sollte daher sicherstellen, dass KI-Agenten ausschließlich auf die Inhalte zugreifen, für die sie autorisiert sind.“ Michael Pietsch, Box

Unerwünschte Ergebnisse sind auch ohne Angriff ein Risiko Der Human-in-the-Loop-Ansatz ist auch beim zweiten großen Risikofaktor unverzichtbar. Wenn KI sich unerwartet oder unerwünscht verhält, kann zwar ein Angriff dahinterstecken, muss es aber nicht. Wie bei jeder Software sind auch hier technische Fehlfunktionen möglich. Ein einfaches Beispiel, wenn ein Agent versehentlich Daten löscht. Umso wichtiger ist es, sich nicht blind auf Automatisierung zu verlassen. Der Mensch muss als finale Instanz im Prozess eingebunden bleiben, um Fehlverhalten zu erkennen, gegenzusteuern und die letzte Entscheidungshoheit zu behalten. In eine ähnliche Kategorie fällt der wahrscheinlich größte Risikofaktor beim Umgang mit sensiblen Informationen: Salopp formuliert ist das der Fall, dass KI etwas ausplappert, das sie nicht preisgeben sollte. Jedem Unternehmen droht hier ein Datenschutzalptraum und solchen, die als KRITIS eingestuft sind, sogar einer von gewaltigem Ausmaß. Wenn KI-Agenten über Informationen verfügen und sie nicht wissen, dass sie diese bei einer Anfrage nicht nutzen sollten, dann tun sie das auch nicht. Hier liegt gleichzeitig der Schlüssel: Wie schon beim Schutz gegen externe Angriffe sind es klar definierte Zugriffsrechte nach dem Prinzip der geringsten Privilegien. KI braucht Inhalte, um damit zu arbeiten, doch es muss klar sein, welche. Die Plattform, mit der Unternehmen ihre Daten verwalten, sollte daher sicherstellen, dass KI-Agenten ausschließlich auf die Inhalte zugreifen, für die sie autorisiert sind. Die Datenplattform braucht also eine sichere RAG-Architektur (Retrieval-augmented Generation) mit streng gesetzten und regelmäßig überprüften Berechtigungskontrollen.