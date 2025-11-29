Getty Images
Vergleich von Process Mining Tools: was CIOs beachten sollten
Process Mining trägt dazu bei, die betriebliche Effizienz und Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern. Diese Punkte sollte man bei der Wahl einer Software beachten.
Process Mining hat sich von einer neuen Innovation zu einer Mainstream-Technologie entwickelt, wobei Fortschritte in den Bereichen KI und Automatisierung es Unternehmen ermöglichen, mehr Erkenntnisse aus ihren Betriebsdaten zu gewinnen. Mit der zunehmenden Reife des Process Mining ist auch die Zahl der Anbieter gestiegen. CIOs und Beschaffungsteams sollten daher den Markt recherchieren, um sicherzustellen, dass sie das richtige Produkt für ihr Unternehmen auswählen.
Die Auswahl einer Process-Mining-Software, die den Anforderungen und Preisvorgaben eines Unternehmens am besten entspricht, kann eine Herausforderung sein, ebenso wie die Abstimmung der Fähigkeiten der Anbieter auf die Prioritäten des Unternehmens, wie zum Beispiel die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die fortlaufende digitale Transformation und ein optimaler ROI. Die Beurteilung von Process-Mining-Anbietern anhand bestimmter Kriterien kann jedoch den Software-Auswahlprozess erleichtern.
Hier finden Sie einige Bewertungskriterien, die Sie berücksichtigen sollten, sowie Übersichten über einige der bekanntesten Anbieter von Process-Mining-Software.
Wichtige Bewertungskriterien für Process-Mining-Technologie
Die Bewertung von Anbietern von Process-Mining-Software kann vereinfacht werden, indem man sich auf Faktoren konzentriert, die eine einfachere Einführung und Verbesserung der Abläufe ermöglichen. Zu diesen Faktoren gehören die folgenden:
Integrationsfähigkeiten
Die Integration mit zentralen Unternehmenssystemen wie ERP, CRM, HR oder HCM und Supply-Chain-Management-Tools ist notwendig, um die Vorteile von Process-Mining-Software voll auszuschöpfen.
Einige ERP-Anbieter bieten eigene Process Mining Tools an, aber eine umfassendere, unternehmensweite Integration ist notwendig. Vorgefertigte Konnektoren, mit denen Benutzer Daten aus mehreren Quellen ohne umfangreiche Entwicklung abrufen können, können die Integration erleichtern.
Skalierbarkeit und Leistung
Unternehmen generieren riesige Transaktionsvolumina, daher sollte Process-Mining-Software in der Lage sein, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Insbesondere Cloud-Process-Mining-Plattformen können Skalierbarkeit bieten.
Das Softwareteam sollte Process-Mining-Software in Betracht ziehen, die bereits in anderen Umgebungen mit hohem Volumen eingesetzt wurde.
Lizenz- und Kostenmodelle
Die Preismodelle für Process-Mining-Software variieren stark, basieren jedoch meist auf dem Gesamtgeschäftsvolumen oder der Datenkapazität eines Unternehmens.
Viele Anbieter verwenden jedoch ihre eigenen Methoden zur Messung dieser Faktoren, was einen direkten Vergleich erschwert. Einige Anbieter von Process-Mining-Software bieten Lizenzoptionen pro Benutzer, pro Prozess und unternehmensweit sowie eine wertorientierte Preisgestaltung an.
Softwarebeschaffungsteams sollten die Gesamtbetriebskosten (TCO) bewerten, die Implementierungs-, Schulungs- und laufende Gebühren berücksichtigen. Achten Sie auf versteckte Kosten, wie zum Beispiel zusätzliche Module für erweiterte Funktionen.
Compliance und Sicherheit
Compliance- und Datensicherheitsaspekte sollten Teil des Auswahlprozesses sein, da Process-Mining-Software detaillierte Transaktionsdaten analysiert. Die Compliance- und Sicherheitsanforderungen variieren je nach Organisation.
Das Softwareauswahlteam sollte nach Produkten suchen, die wichtige Vorschriften erfüllen, sowie nach Produkten, die Funktionen wie Datenanonymisierung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Prüfpfade bieten.
Anbieter-Support und Community
Anbieter sollten über ein starkes Ökosystem aus Partnern und Beratern verfügen.
Zu den zu berücksichtigenden Anbieterkennzahlen gehören deren Schulungs- und Implementierungskapazitäten, technischer Support, Entwicklungsressourcen und Online-Benutzer-Communities. Anbieter sollten engagierte Customer-Success-Teams beschäftigen, Kunden umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung stellen und aktive Benutzerforen für ihre Produkte unterhalten.
Zu berücksichtigen ist, dass Unternehmen möglicherweise weniger Support von Anbietern benötigen, wenn sie ein Produkt mit einer No-Code-Oberfläche verwenden.
5 zu berücksichtigende Process-Mining-Anbieter
Hier sind einige der führenden Process-Mining-Anbieter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Liste wurde anhand von Websites wie Gartner, G2, TechnologyAdvice und Capterra sowie den Websites der Anbieter erstellt.
Apromore
Apromore ist eine No-Code-Prozessintelligenzplattform, die Process Mining mit Task Mining, Prozessmodellierung, Simulation und Überwachung kombiniert. Das Unternehmen wurde drei Jahre in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Process-Mining-Plattformen ausgezeichnet.
Apromore kann in verschiedene Geschäftsanwendungen integriert werden, um eine Echtzeitansicht der Abläufe zu ermöglichen. Die Plattform umfasst Analysefunktionen wie die Drift-Erkennung, die alle Prozessänderungen hervorhebt. Apromore ist skalierbar und unterstützt agentische KI-Automatisierung. Außerdem bietet es flexible Preise und niedrigere Gesamtbetriebskosten als einige andere Produkte.
Da Apromore jedoch ursprünglich als Open-Source-Produkt im akademischen Umfeld entwickelt wurde, fehlt ihm möglicherweise das breitere Ökosystem, das die meisten größeren Anbieter bieten, wie zum Beispiel ein großes Team von Unternehmensberatern. Außerdem kann seine Open-Source-Herkunft für Unternehmen in Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen ein Problem darstellen.
Celonis
Celonis bietet eine Prozessintelligenzplattform, die mithilfe von KI und systemunabhängigen Daten einen digitalen Zwilling von Geschäftsabläufen erstellt. Es wurde im Gartner Magic Quadrant für Process-Mining-Plattformen 2025 als Leader ausgezeichnet.
Celonis lässt sich in verschiedene andere Systeme integrieren und ist skalierbar. Es bietet Echtzeitanalysen, dialogorientierte KI und Compliance-Funktionen.
Allerdings hat Celonis für nicht-technische Anwender eine steilere Lernkurve als No-Code-Plattformen, und sein unternehmensweites Lizenzmodell kann für kleinere Unternehmen zu kostspielig sein.
SAP Signavio
Signavio integriert Process Mining mit Analyse, Simulation und Optimierung. Auch dieses Unternehmen wurde drei Jahre in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Process-Mining-Plattformen ausgezeichnet.
Signavio bietet natürlich eine starke Integration mit anderen SAP-Produkten und seine Stärken liegen in den Bereichen Compliance und Risikomanagement. Signavio ist skalierbar und bietet KI-Funktionen. SAP bietet umfangreiche Schulungen und Support sowie eine starke Entwickler-Community.
Allerdings erfordert Signavio in der Regel ein hohes Maß an technischem Fachwissen und hat möglicherweise eine steilere Lernkurve als andere Produkte. Die Implementierungs- und Abonnementkosten, die höher sind als bei einigen anderen Plattformen, werden es für viele kleinere Unternehmen wahrscheinlich unattraktiv machen.
Software AG (ARIS)
Die ARIS-Plattform von Software AG bietet unter anderem Process Mining, Analyse und Automatisierung.
ARIS verfügt über verschiedene Integrationsfunktionen und ist besonders stark in den Bereichen Compliance und Risikomanagement. Die Plattform ist skalierbar, und dank des starken Entwicklerökosystems von Software AG erhalten Unternehmen angemessene Unterstützung bei der Anpassung. Software AG bietet umfangreiche allgemeine Schulungen und Support, die durch Service Level Agreements abgesichert sind.
Allerdings hinkt ARIS in Bezug auf KI-Funktionen anderen Process-Mining-Produkten hinterher. Außerdem erfordert es in der Regel mehr technisches Fachwissen als einige seiner Konkurrenten.
UiPath Process Mining
UiPath umfasst Process Mining als Teil seiner umfassenderen Automatisierungsplattform, wobei das Process Mining Tool Einblicke in die Prozessausführung eines Unternehmens und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten bietet. UiPath Process Mining wurde fünf Jahre lang als führend in der Everest Group Process Mining PEAK Matrix ausgezeichnet.
Die Integration mit Systemen wie SAP, Salesforce und benutzerdefinierten Anwendungen sowie die Kompatibilität mit den Robotic Process Automation Tools von UiPath machen es zu einer vielseitigen Plattform. UiPath Process Mining bietet Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau sowie Datenanonymisierung und rollenbasierten Zugriff zur Unterstützung der Compliance. Außerdem sind die UiPath-Benutzergemeinschaft und die Support-Ressourcen sehr stark.
Allerdings sind die Echtzeitfunktionen von UiPath etwas schlechter bewertet als die einiger anderer Process-Mining-Produkte. Die Plattform eignet sich möglicherweise besser für automatisierungsorientierte Umgebungen als für eigenständige Mining-Anforderungen.