Vergleich von Process Mining Tools: was CIOs beachten sollten

Process Mining hat sich von einer neuen Innovation zu einer Mainstream-Technologie entwickelt, wobei Fortschritte in den Bereichen KI und Automatisierung es Unternehmen ermöglichen, mehr Erkenntnisse aus ihren Betriebsdaten zu gewinnen. Mit der zunehmenden Reife des Process Mining ist auch die Zahl der Anbieter gestiegen. CIOs und Beschaffungsteams sollten daher den Markt recherchieren, um sicherzustellen, dass sie das richtige Produkt für ihr Unternehmen auswählen.

Die Auswahl einer Process-Mining-Software, die den Anforderungen und Preisvorgaben eines Unternehmens am besten entspricht, kann eine Herausforderung sein, ebenso wie die Abstimmung der Fähigkeiten der Anbieter auf die Prioritäten des Unternehmens, wie zum Beispiel die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die fortlaufende digitale Transformation und ein optimaler ROI. Die Beurteilung von Process-Mining-Anbietern anhand bestimmter Kriterien kann jedoch den Software-Auswahlprozess erleichtern.

Hier finden Sie einige Bewertungskriterien, die Sie berücksichtigen sollten, sowie Übersichten über einige der bekanntesten Anbieter von Process-Mining-Software.

Wichtige Bewertungskriterien für Process-Mining-Technologie Die Bewertung von Anbietern von Process-Mining-Software kann vereinfacht werden, indem man sich auf Faktoren konzentriert, die eine einfachere Einführung und Verbesserung der Abläufe ermöglichen. Zu diesen Faktoren gehören die folgenden: Integrationsfähigkeiten Die Integration mit zentralen Unternehmenssystemen wie ERP, CRM, HR oder HCM und Supply-Chain-Management-Tools ist notwendig, um die Vorteile von Process-Mining-Software voll auszuschöpfen. Einige ERP-Anbieter bieten eigene Process Mining Tools an, aber eine umfassendere, unternehmensweite Integration ist notwendig. Vorgefertigte Konnektoren, mit denen Benutzer Daten aus mehreren Quellen ohne umfangreiche Entwicklung abrufen können, können die Integration erleichtern. Skalierbarkeit und Leistung Unternehmen generieren riesige Transaktionsvolumina, daher sollte Process-Mining-Software in der Lage sein, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Insbesondere Cloud-Process-Mining-Plattformen können Skalierbarkeit bieten. Das Softwareteam sollte Process-Mining-Software in Betracht ziehen, die bereits in anderen Umgebungen mit hohem Volumen eingesetzt wurde. Lizenz- und Kostenmodelle Die Preismodelle für Process-Mining-Software variieren stark, basieren jedoch meist auf dem Gesamtgeschäftsvolumen oder der Datenkapazität eines Unternehmens. Viele Anbieter verwenden jedoch ihre eigenen Methoden zur Messung dieser Faktoren, was einen direkten Vergleich erschwert. Einige Anbieter von Process-Mining-Software bieten Lizenzoptionen pro Benutzer, pro Prozess und unternehmensweit sowie eine wertorientierte Preisgestaltung an. Softwarebeschaffungsteams sollten die Gesamtbetriebskosten (TCO) bewerten, die Implementierungs-, Schulungs- und laufende Gebühren berücksichtigen. Achten Sie auf versteckte Kosten, wie zum Beispiel zusätzliche Module für erweiterte Funktionen. Compliance und Sicherheit Compliance- und Datensicherheitsaspekte sollten Teil des Auswahlprozesses sein, da Process-Mining-Software detaillierte Transaktionsdaten analysiert. Die Compliance- und Sicherheitsanforderungen variieren je nach Organisation. Das Softwareauswahlteam sollte nach Produkten suchen, die wichtige Vorschriften erfüllen, sowie nach Produkten, die Funktionen wie Datenanonymisierung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Prüfpfade bieten. Anbieter-Support und Community Anbieter sollten über ein starkes Ökosystem aus Partnern und Beratern verfügen. Zu den zu berücksichtigenden Anbieterkennzahlen gehören deren Schulungs- und Implementierungskapazitäten, technischer Support, Entwicklungsressourcen und Online-Benutzer-Communities. Anbieter sollten engagierte Customer-Success-Teams beschäftigen, Kunden umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung stellen und aktive Benutzerforen für ihre Produkte unterhalten. Zu berücksichtigen ist, dass Unternehmen möglicherweise weniger Support von Anbietern benötigen, wenn sie ein Produkt mit einer No-Code-Oberfläche verwenden.