Prozesse verstehen und optimieren mit Process Mining

Die Welt ist so schnelllebig wie nie zuvor. Mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sind Fähigkeiten wie Effizienz und schnelle Anpassungsfähigkeit wichtiger denn je. Zahlreiche Unternehmen möchten daher ihre Geschäftsprozesse verbessern, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein.

Hier kann die noch junge Disziplin Process Mining einen erheblichen und vor allem schnell erschließbaren Mehrwert liefern: Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse anhand von digitalen Fingerabdrücken automatisch detailliert zu visualisieren, zu analysieren und datengetrieben zu optimieren. Die Fähigkeit, relativ einfach Daten in Transparenz zu verwandeln und verborgene Ineffizienzen aufzudecken, hat Process Mining bereits in vielen Unternehmen einen festen Platz als Schnittstelle zwischen Prozessmanagement und Data Science eingebracht.

Nutzen, was schon da ist

Unternehmen verwenden zahlreiche IT-Systeme zur Steuerung ihrer betrieblichen Prozesse. In den meisten Anwendungen finden sich neben fachlichen Informationen und Dokumenten auch detaillierte Prozessdaten, die die Nutzung der Software dokumentieren – Daten, die erfassen, wann welche Aktivität durchgeführt wurde. Genau hier setzt Process Mining an. Diese Daten, die oft in Form von sogenannten Event Logs vorliegen, enthalten Tausende, teils Millionen, Datenpunkte, die für faktenbasierte Entscheidungen genutzt werden können. Sie zu erfassen, ist die wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von Process Mining. Der Vorteil? Die Daten existieren in IT-Systemen ohnehin.

Mit diesen Daten können dann die drei grundsätzlichen Haupttypen von Process Mining, Discovery, Conformance Checking und Enhancement, durchgeführt werden. Beim Discovery geht es um die automatische Rekonstruktion von Prozessmodellen aus den existierenden Prozess- und Aktivitätsdaten, mit dem Ziel den sogenannten Happy Path, also den optimalen Prozessablauf, und die neben ihm existierenden Varianten zu identifizieren. Das Conformance Checking geht einen Schritt weiter. Es vergleicht die aus den Prozess- und Aktivitätsdaten erkannten Ist-Prozesse mit zuvor definierten Soll-Prozessen, beispielsweise aus dem Business Process Modeling (BPMN). So können Abweichungen untersucht und es kann festgestellt werden, ob Prozesse regelkonform ablaufen oder nicht. Der dritte Haupttyp, das Enhancement, rundet die vorherigen beiden Typen ab. Es nutzt die gewonnenen Erkenntnisse für Anpassungen, Erweiterungen und Optimierungen von Prozessen und Prozessmodellen.