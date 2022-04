Das bringt 5G Advanced: Funktionen und Zeitplan

Das nächste große Kapitel der 5G-Entwicklung wird mit der Ankunft von 5G Advanced beginnen.

Im April 2021 stellte das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 5G Advanced vor, was ein anderer Name für die kommende Version 18 – und zukünftige Versionen – der neuesten 5G-Mobilfunkspezifikation ist.

Der 5G-Standard begann mit der Ende 2017 erfolgten Auslieferung der NSA-Spezifikationen (Non-Standalone) für die neue Funktechnologie (New Radio, NR). Die erste Phase der 5G-Einführung hat bereits begonnen, wobei sowohl NSA- als auch Standalone-Netze auf der ganzen Welt in Betrieb gegangen sind.

Jetzt erwartet die Mobilfunkbranche die Ankunft der 5G-Advanced-Spezifikation. Der bestehende Standard wird „erheblich verbessert, um die Effizienz zu steigern und neue Funktionen hinzuzufügen“, so 3GPP.

5G Advanced verfügt über „fortschrittliche Fähigkeiten in Form von neuen Diensten, extremer Konnektivität und Sicherheit“, schreiben die Bell Labs von Nokia in einem White Paper über den kommenden Standard und künftige Fortschritte im Mobilfunkbereich.

Bell Labs geht davon aus, dass 5G Advanced sowie künftige Standards Basisstationen benötigen, die zwischen 64 und 512 Transceiver unterstützen, also die Antennenelemente, die sowohl Daten senden als auch empfangen. Für Unternehmensanwender bedeutet dies, dass aktualisierte 5G-Advanced-Systeme Nutzer mit hohem Datendurchsatz in einem Netzwerk besser unterstützen werden. Die Anwender müssen dafür neue Infrastrukturen und Geräte bereitstellen, um diesen Geschwindigkeitsschub zu erhalten.

5G Advanced bietet eine verbesserte Massive-MIMO -Performance (Multiple Input, Multiple Output) für ein 5G-Netz. MIMO ist eine Antennen-Array-Technologie, die mehrere Antennen sowohl am Sender als auch am Empfänger verwendet, um die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Massive MIMO ist ein Multiuser-Upgrade, das die Anzahl der Sender- und Empfängerkomponenten erhöht.

Die mit 3GPP Release 17 begonnenen Erweiterungen – Experten erwarten, dass der Standard im zweiten Quartal 2022 eingefroren wird – betreffen auch Unternehmensnutzer. Das nicht-terrestrische Netzwerk-Update wird kompatible Geräte in die Lage versetzen, sich mit 5G-Satelliten zu verbinden. Eine weitere wichtige Aktualisierung von Release 17 betrifft eine niedrigere Datenrate für Wearables und IoT-Geräte.

Reduzierte Kapazität

Release 17 wird die reduzierte Kapazität (RedCap) als Teil der Spezifikation einführen. RedCap bezieht sich auf das 5G-NR-Update mit reduzierter Kapazität in der 3GPP-Spezifikation mit Release 17 und beschreibt, wie 5G-fähige Geräte weniger Bandbreite für den Betrieb unter dem neuen Standard benötigen. Wearable- oder IoT-Geräte, die RedCap nutzen, lassen sich in einem 20-MHz-Kanal betreiben und nicht in dem 100-MHz-Kanal, den 5G NR normalerweise nutzt.

Laut Qualcomm wird mit Release 18 die erforderliche Bandbreite für RedCap-Geräte reduziert, wobei die Kompatibilität mit bestehenden 5G NR- und RedCap-Geräten erhalten bleibt.