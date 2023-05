Object-Centric Process Mining definiert Process Mining neu

Das Thema Process Mining bestimmt seit über 20 Jahren meine Forschungen. Anfangs ging es darum, die Kluft zwischen Data- und Process-Science zu überwinden, um einen wahren Blick auf Prozesse zu gewinnen. Entstanden ist daraus die Process-Mining-Technologie, die mittlerweile von den meisten großen Unternehmen, genutzt wird.

Sie decken damit Ineffizienzen in ihren Abläufen auf, um sie dann datenbasiert und automatisiert zu optimieren. Die Firmen realisieren mit Process Mining enorme Einsparungen – sowohl monetärer Art als auch hinsichtlich ihrer CO2-Emissionen. Trotz all dieser positiven Entwicklungen kämpft das klassische Process Mining mit einem zentralen Problem: Es gibt die Realität nur unvollständig wieder. Object-Centric Process Mining (OCPM) überwindet viele der bisherigen Hemmnisse, indem es die Datengrundlage für Process Mining – die Event-Logs – neu definiert.

Datenextraktion auf Case-Basis

Um die neue Herangehensweise des OCPM zu verstehen, müssen wir zunächst einmal kurz zusammenfassen, wie Event-Logs im Rahmen von Process Mining bisher funktionierten:

Man extrahiert Event-Daten, die wiedergeben, dass etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist, aus zugrunde liegenden IT-Systemen. Diese sind typischerweise ERP-, CRM- oder Supply-Chain-Management-Systeme. Für Process Mining, also das Darstellen von Prozessabläufen und ihre Verbesserung, werden Event-Daten benötigt, die mindestens eine Case-ID, einen Activity Name und einen Timestamp umfassen. Im klassischen Process Mining wird für jeden Objekttyp ein eigenes Event-Log kreiert und dieses dann analysiert.

Die Vielzahl an Daten in den Informationstechnologiesystemen liefern in der Praxis oftmals unzählige Tabellen, was die Datenextraktion aufwändig macht. Möchte man dann ein und denselben Prozess aus einem anderen Blickwinkel betrachten, zum Beispiel statt der Sales Orders die Production Orders ansehen, oder ändert man die Fragestellung, muss man den Aufwand der Datenextraktion erneut betreiben. Die Konsequenz daraus ist eine unflexible und zeitaufwändige Art, Prozesse zu betrachten. Dies führt dazu, dass in der Praxis teilweise bis zu 80 Prozent der Zeit in die Extraktion von Daten investiert werden muss, während nur rund 20 Prozent der Zeit in die eigentliche Analyse der Daten fließen, um am Ende auch sinnvolle Ergebnisse zu erhalten.