Studie zeigt: Business Process Intelligence stark im Kommen

Angesichts der immensen Anwendbarkeit von Business Process Intelligence (BPI)-Lösungen in Unternehmen – sei es bei der Erstellung von Automatisierungsprojekten oder der Dokumentation von Geschäftsprozessen – belaufen sich die derzeitigen Ausgaben laut Zinnov Research and Analysis von Unternehmen auf etwa 600 bis 800 Millionen US-Dollar. Während die Unternehmen mit etwa 5 Prozent des adressierbaren Marktes nur an der Oberfläche kratzen, steigen die Ausgaben mit einer steilen CAGR von 60 Prozent und werden bis 2027 schätzungsweise 7 bis 10 Milliarden US-Dollar erreichen.

Unternehmen investieren zunehmend in Lösungen für BPI. In dem Maße, wie das Ökosystem reift, übernehmen immer mehr Unternehmen diese neue Technologie. Nintex und Zinnov Research and Analysis haben den Process-Intelligence-Einsatz der Fortune-250-Unternehmen analysiert. 126 Umfrageteilnehmer haben bereits in Process-Intelligence-Lösungen investiert – allen voran die Versicherungs-, Banken- und Finanzdienstleistungsbranche.

Es gibt mehrere Faktoren, die den zunehmenden Einsatz von BPI-Lösungen begünstigen und die die verschiedenen Branchen in unterschiedlichem Maße betreffen (siehe Abbildung 1). Dazu gehören die Folgenden:

1. Regulierung und Compliance: Die Industrie unterliegt strengen Regulierungs- und Compliance-Standards, die detaillierte Prozesslandkarten und vollständige Transparenz erfordern.

2. Reifegrad der digitalen Transformation: Einige Branchen sind in ihrem digitalen Transformationsprozess bereits weiter fortgeschritten und daher offener für die Erkundung neuer Bereiche.

3. Vorantreiben von Nachhaltigkeitsinitiativen: Unternehmen suchen nach Lösungen, die ihnen dabei helfen können, ihren CO2-Fußabdruck zu verfolgen, zu messen, zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

4. Supply-Chain-lastige Industrien: Industrien, die mehr auf die Lieferkette ausgerichtet sind, haben eine höhere Anwendbarkeit von Process-Intelligence-Lösungen, um Lücken zu identifizieren und Ineffizienzen zu reduzieren.

5. Verbesserung des Kundenerlebnisses: Die Kundenorientierung steht in allen Branchen im Mittelpunkt und kann durch optimierte Abläufe und geringere Engpässe erheblich verbessert werden.

Abbildung 1: Faktoren, die die Einführung von Process Intelligence in der Industrie beeinflussen: dunkelgrau = hoch, mittelgrau = mittel, hellgrau – gering. (Der Prozentsatz der Einführung bezieht sich auf den Prozentsatz der Fortune-250-Unternehmen der jeweiligen Branche, die in Process Intelligence investiert haben: Analyse des Process Intelligence-Einsatzes von Fortune 250-Unternehmen, Primärgespräche)

Eingesetzte Business-Process-Intelligence-Technologien Betrachtet man die verschiedenen Technologien, die von den Unternehmen eingesetzt werden, so ist Process Mining mit 45 Prozent der Fortune-250-Unternehmen am weitesten verbreitet, da es sich hervorragend für den Zugriff auf die Ereignisprotokolle des Unternehmens und die Analyse der betrieblichen Prozesse eignet. Die Erstellung von Prozesslandkarten zur Erzielung von Transparenz und Sichtbarkeit über Prozesse hinweg hat zu einem Anstieg der Akzeptanz von Prozesslandkartenlösungen geführt, die von 37 Prozent der Unternehmen eingesetzt werden. Die Akzeptanz von Task Mining ist aufgrund der Zurückhaltung von Geschäftsanwendern in Bezug auf den Datenschutz und Sicherheitsbedenken eher gering und liegt bei etwa 18 Prozent. Traditionell sind die Entscheidungsträger für die digitale Transformation eher in den IT-Abteilungen der Unternehmen angesiedelt, während die Process Excellence in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der Fachbereiche fällt. Daher werden in den meisten Fortune-250-Unternehmen die Bemühungen um Process Intelligence vom Betriebsteam mit Unterstützung der Geschäfts- und IT-Teams vorangetrieben. (siehe Abbildung 2) Abbildung 2: Für die Process Intelligence verantwortlicher Unternehmensvertreter. (Die Bewertungen beziehen sich auf den prozentualen Anteil der Mitarbeiter dieser Abteilung in Entscheidungspositionen für Process-Intelligence-Initiativen in Fortune-250-Unternehmen. Es können auch mehrere Beteiligte verantwortlich sein. Quelle: Analyse des Process-Intelligence-Einsatzes von 50 der Fortune-250-Unternehmen, Primärgespräche)

Auf einen Blick: Nutzen den Unternehmen aus ihren BPI-Initiativen ziehen Es zeigt sich, dass der Einsatz von BPI-Lösungen durchaus sinnvoll, da nützlich ist. Es gibt verschiedene Vorteile, die Unternehmen aus einer BPI-Lösung ziehen können. Nachfolgend sind einige der wichtigsten aufgelistet. Entdeckung der passenden Möglichkeiten für den Einsatz von Automatisierung Sobald die BPI-Lösung bei der Identifizierung von Prozessengpässen hilft, kann ein Unternehmen die verschiedenen Prozesse mithilfe eines Frameworks bewerten, um die am besten geeigneten Prozesse für die Automatisierung auszuwählen und ein Automatisierungsprojekt zu erstellen. Umsichtige Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Daten Da die Business-Process-Intelligence-Lösung die Daten der IT-Systeme nutzt, können die Beteiligten sicher sein, dass ihre Entscheidungen auf jahrelangen Daten beruhen und nicht auf menschlichem Instinkt oder anderen externen Faktoren. Genaue Dokumentation von Prozessen für die Einhaltung von Vorschriften und Unterstützung bei der Erstellung eines Fahrplans zu Erreichung von Nachhaltigkeitszielen Durch die Kartierung von Prozessen und die Bewertung der damit verbundenen Kohlenstoffemissionen können sich Unternehmen auf die Verbesserung der Prozesse konzentrieren, um die Emissionen zu verringern und ihren Nachhaltigkeitszielen näher zu kommen. Firmen können: die Kohlenstoffemissionen in ihren Lieferketten verfolgen

detaillierte Einblicke in den Energieverbrauch prüfen

Papiernutzung durch verstärkte Automatisierung verringern