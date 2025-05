Entwicklung neuer HDD-Technologien für höhere Datendichte

Moderne Festplatten stehen unter erheblichem Innovationsdruck. Während Solid-State-Drives mit NVMe durch Geschwindigkeit, Energieeffizienz und kompakte Bauform dominieren, bleibt die klassische magnetische Festplatte im Bereich kosteneffizienter Massenspeicherung insbesondere für Nearline- und Backup-Anwendungen unverzichtbar. Um den steigenden Anforderungen an Speicherdichte und Kosteneffizienz gerecht zu werden, setzen Hersteller zunehmend auf sogenannte Energy-Assisted Magnetic Recording-Technologien. Zwei zentrale Ansätze dabei sind Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) und Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR). Beide Technologien zielen darauf ab, die physikalischen Grenzen klassischer Aufzeichnungsmethoden zu überwinden, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Prinzipien.

Die Speicherkapazität magnetischer Festplatten hängt maßgeblich von der Areal Density ab, also der Anzahl der Bits pro Quadratzoll der Plattenoberfläche. Diese ergibt sich aus der Kombination von Tracks per Inch (TPI) und Bits per Inch (BPI). Seit den 1950er-Jahren konnte die Areal Density um mehrere Größenordnungen gesteigert werden. Technologisch entscheidend waren Fortschritte wie die Einführung von Giant Magnetoresistance (GMR), Perpendicular Magnetic Recording (PMR) und zuletzt Shingled Magnetic Recording (SMR). Dennoch stagniert die Weiterentwicklung der Dichte seit Mitte der 2010er-Jahre. Der Grund liegt im sogenannten technologischen Trilemma: Kleinere magnetische Körner verringern zwar die Bitgröße, erhöhen jedoch die thermische Instabilität. Eine Reduktion der Körnerzahl pro Bit senkt das Signal-Rausch-Verhältnis , während Materialien mit höherer Koerzitivität stärkere Magnetfelder zum Beschreiben erfordern, als herkömmliche Schreibköpfe liefern können.

Beide Technologien nutzen zusätzliche Energiequellen, um Datenbits in hochkoerzitive Speichermedien zu schreiben. Hochkoerzitive Materialien besitzen eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber magnetischer Umpolung. In der Festplattentechnologie ermöglichen sie stabile Speicherung selbst bei extrem kleinen Bitgrößen. Diese hohe magnetische Anisotropie verhindert unbeabsichtigte Zustandsänderungen durch thermische Einflüsse. Gleichzeitig erfordert das Beschreiben solcher Medien jedoch deutlich stärkere oder energieunterstützte Magnetfelder, wie sie durch HAMR oder MAMR bereitgestellt werden.

MAMR: Mikrowellenresonanz für energieeffizientes Schreiben

Microwave-Assisted Magnetic Recording verfolgt einen anderen Ansatz. Hier erzeugt ein Spin Torque Oscillator im Schreibkopf ein Mikrowellenfeld mit typischerweise 15 bis 20 GHz. Dieses Feld wirkt auf das magnetische Medium ein und bringt es in Resonanz, wodurch sich die Energiebarriere der Körner reduziert. So lässt sich die magnetische Ausrichtung auch bei hoher Koerzitivität mit einem schwächeren Feld umkehren. Der Vorteil von MAMR liegt in der geringeren Komplexität: Es ist keine Hitzeeinwirkung notwendig, was Kühlung und Materialanforderungen vereinfacht.

Toshiba setzt MAMR als Flux Control MAMR (FC-MAMR) produktiv ein und kombiniert diese Technik mit SMR- und CMR-Layouts. Erste Festplatten mit 24 Terabyte (CMR) und 28 Terabyte (SMR) sind bereits verfügbar. Als Weiterentwicklung existiert MAS-MAMR (Microwave-Assisted Switching), das zusätzliche Leistungsreserven für künftige Generationen verspricht. WD hatte MAMR ursprünglich als zentrale Zukunftstechnologie vorgestellt, sich aber ab 2020 zugunsten von ePMR zurückgezogen.