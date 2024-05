Mit HAMR-Festplatten Rechenzentren effizienter betreiben

Die Datenbestände in Rechenzentren nehmen drastisch zu. Daher müssen die Betreiber Wege finden, um Storage-Ressourcen möglichst platzsparend, kostengünstig und umweltverträglich bereitzustellen. Eine Lösung sind Festplattenauf Basis der HAMR-Technologie. Sie verfügen über eine bislang unerreichte Flächendichte von drei Terabyte pro Magnetscheibe und ermöglichen Speicherkapazitäten von 30 TB und mehr je Festplatte.

Die Digitalisierung und Technologien wie künstliche Intelligenz, Machine Learning und das Streaming von Musik und Videos bieten Unternehmen und privaten Nutzern viele Vorteile. Doch ein Effekt dieser Entwicklung ist, dass Rechenzentren immer größere Storage-Kapazitäten benötigen. Das gilt für die Data Center von Unternehmen und von Cloud Service Providern gleichermaßen.

Neben KI tragen auch Cloud-Services und das Internet der Dinge (IoT) maßgeblich dazu bei, dass nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens IDC im Jahr 2027 bereits 291 ZB an Daten erzeugt werden.

Zu beachten sind außerdem ab 2026 die Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) für Rechenzentren. Data Center, die vor dem 1. Juli 2026 in Betrieb genommen wurden, dürfen demnach eine Energieverbrauchseffektivität (PUE, Power Usage Effectiveness ) von maximal 1,5 aufweisen. Für Rechenzentren, die nach diesem Zeitpunkt den Betrieb aufnehmen, ist ein PUE-Wert von nur 1,2 zulässig. Auch wegen dieser Vorgabe wird die Effizienz von Speicherressourcen wichtiger.

Hinzu kommt, dass laut der Studie Rechenzentren in Deutschland – Update 2023 des Digitalverbands Bitkom die Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland 2022 mit rund 25 Cent pro kWh in Europa die höchsten Tarife für Industriestrom bezahlten. Mehr Daten im Rechenzentrum bedeuten somit höhere Kosten.

Allerdings ist es unter dem Kostenaspekt problematisch, ein Rechenzentrum fortlaufend um zusätzliche Storage-Systeme zu erweitern. Das kostet Platz und erhöht den Stromverbrauch. Speziell in Großräumen mit hohen Grundstückspreisen und Mieten ist es für Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen keine Option, ihre Rechenzentren auszubauen.

Lösung: Flächendichte von Festplatten erhöhen

Da 90 Prozent der Daten in Rechenzentren auf Festplatten lagern, bieten sich Harddisks als Ansatzpunkt für Optimierungen an. Die effizienteste Option, um die Speicherkapazität von Festplatten zu erhöhen, ist eine höhere Flächendichte (Areal Density) der einzelnen Magnetscheiben. Technologien wie Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) ermöglichen es, Festplatten mit einer Speicherkapazität von 30 Terabyte und mehr herzustellen.

Abbildung 1: Konventionelle 16 TB Festplatten und die HAMR-Festplatten im Vergleich: Ihre Speicherkapazität ist fast doppelt so hoch und erfordert keinen zusätzlichen Platz im Rechenzentrum. (Quelle: Seagate)

So lassen sich zum Beispiel etwa auf jeder der zehn Magnetscheiben einer Exos Mozaic 3+-Harddisk drei Terabyte speichern und somit eine Speicherkapazität von 30 TB erreichen. Das ist fast doppelt so viel wie bei herkömmlichen 16 TB PMR-Festplatten (Perpendicular Magnetic Recording), die derzeit die durchschnittliche Speicherkapazität je Festplatte in großen Rechenzentren darstellen. Um auf eine vergleichbare Kapazität wie einer solchen Festplatte zu kommen, müssten bei einer PMR-Platte weitere Scheiben integriert werden. Das erfordert zusätzliche Ressourcen und erhöht den Platzbedarf im Rack. Außerdem erhöht jede weitere Scheibe den Stromverbrauch einer HDD um bis zu 12,5 Prozent.

Bei Festplattenherstellern wie Seagate oder Toshiba sind weitere Festplatten auf Basis von HAMR in Planung, die eine Kapazität von 50 TB erreichen. Auch sie lassen sich wie die 30-TB-Modelle in gängigen Storage-Arrays installieren. Für Rechenzentren hat dies den Vorteil, dass sie vorhandene Storage-Umgebungen auf einfache und kosteneffiziente Weise erweitern können, ohne zusätzliche Arrays anzuschaffen. Alle Komponenten der dieser Plattform sind zu 100 Prozent mit den Storage-Systemen und -Architekturen in Rechenzentren kompatibel. Ein Umbau der Infrastruktur und mehr Platzbedarf ist somit nicht erforderlich.