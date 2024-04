Die Vor- und Nachteile von hoch-kapazitiven Festplatten

Mit der Einführung der neuen Technologieplattform Mozaic 3+ Anfang 2024 durch den Festplattenhersteller Seagate wird ein neues Kapitel im digitalen Zeitalter aufgeschlagen – die Ära der 50-TB-Festplatten.

Was bedeutet die Aussicht auf eine annähernde Verdoppelung der derzeitigen Festplattenkapazitäten für die Zukunft des Storage und der digitalen Infrastruktur?

Lassen Sie uns zunächst einen Schritt zurückgehen und uns an die entscheidende Rolle erinnern, die die bescheidene Festplatte bei der Ermöglichung des digitalen Lebens gespielt hat. Seit dem Erscheinen der ersten 1-TB-Festplatte in den 2000er Jahren hat sich die Festplattendichte dank bahnbrechender Technologien wie der Shingled-Magnetic-Recording- (SMR)-Aufzeichnung und der Perpendicular-Magnetic-Recording-Technologie in rasantem Tempo entwickelt. Diese Fortschritte ermöglichten es Unternehmen und Privatpersonen, unglaubliche Datenmengen zu sehr geringen Kosten über lange Zeiträume zu erstellen und zu speichern.

Kann der Festplattenmarkt den Speicherbedarf decken? Diese Technologie hat die Art und Weise, wie wir Inhalte erstellen, konsumieren und monetisieren, grundlegend verändert. Für jeden IT-Experten, der mit der Verwaltung der Daten- und Speicherinfrastruktur seines Unternehmens betraut ist, hat sie natürlich auch Herausforderungen mit sich gebracht. Unternehmen speichern heute routinemäßig mehrere Petabytes an Daten, und diese werden immer mehr verteilt, da die Daten über eine Vielzahl von Core-, Cloud- und Edge-Speicherorten verteilt sind. Und sie wachsen weiter: Eine aktuelle Studie der Enterprise Strategy Group von TechTarget hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen ein jährliches Datenwachstum von über 20 Prozent verzeichnen – und das sind nur die primären, vor Ort gespeicherten Daten. Angesichts ähnlicher Wachstumsraten bei Cloud-Daten, die alle von Unternehmen verwaltet, gesichert und geschützt werden müssen, überrascht es nicht, dass in derselben Studie 69 Prozent der Befragten angaben, dass die Anforderungen an die Speicherinfrastruktur und die entsprechenden Ausgaben schwer vorherzusagen sind. Trotz dieser technologischen Fortschritte stoßen die aktuellen Festplattentechnologien im Wettstreit um immer größere Kapazitäten zu immer niedrigeren Preisen an ihre Grenzen, und die Flächendichte hat ein Plateau erreicht. Es gibt noch weitere Herausforderungen: Festplatten, die im Megamaßstab eingesetzt werden, verbrauchen riesige Mengen an Energie. Für einige Hyperscale-Cloud-Anbieter und andere Content-Provider, die ehrgeizige Netto-Null- und andere Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, ist dies zunehmend problematisch. Aus diesem Grund ist die Ankündigung von Mozaic 3+ so bemerkenswert.

Das Kleingedruckte über die Technologie von Seagate Die von Seagate eingesetzte HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) erhöht die Flächendichte – die Anzahl der Bits, die auf einer Festplattenplatte gespeichert werden können – drastisch, so dass 3 TB auf einen einzigen Platter passen. Das ist fast das Doppelte der bisherigen Speicherdichte. In Kombination mit anderen Innovationen, die es Seagate ermöglichen, zunächst 10 Platters in eine 3,5-Zoll-Festplatte für Unternehmen zu packen, wird Mozaic 3+ nach Angaben des Herstellers eine Verdoppelung der derzeitigen Festplattenkapazitäten ermöglichen. Seagate wird voraussichtlich noch in diesem Quartal mit der Auslieferung von 30-TB-Festplatten mit Mozaic 3+ an Cloud-Kunden beginnen. Darüber hinaus sagt Seagate, dass die Technologien, die Mozaic 3+ zugrunde liegen, in einem Maße skalierbar sind, das in Zukunft noch höhere Speicherdichten ermöglichen wird. Seagate arbeitet nach eigenen Angaben an 4-TB- und 5-TB-Platters, die die Gesamtkapazität von Festplatten in den kommenden Jahren auf über 50 TB erhöhen werden. Seagate gibt an, dass Mozaic 3+ nicht nur die Kosten pro Terabyte deutlich senkt, sondern auch den Stromverbrauch pro Terabyte merklich verringert. Dies wird Kunden helfen, die HDDs in großem Umfang einsetzen und mit Energiebeschränkungen oder strengen Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Obwohl die fortschrittliche Technologie hinter Mozaic 3+ faszinierend ist, wird es ebenso interessant sein zu beobachten, wie sie die Speicherlandschaft beeinflusst.