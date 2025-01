Die Begriffe Arbeitsspeicher (auch Hauptspeicher, Memory oder Primärspeicher) und Speicher (Storage, Massenspeicher) beziehen sich beide auf den internen Speicherplatz eines Computers. Hauptspeicher ist der Ort, an dem eine Anwendungdie Daten ablegt, die sie während der Verarbeitung verwendet. Ein Speicherlaufwerk (Drive) ist ein Laufwerk, auf dem Daten zur lang- oder kurzfristigen Aufbewahrung abgelegt werden. Speicher wird zudem auch als Massenspeicher bezeichnet, da mittlerweile selbst einzelne Laufwerke mehrere TByte an Daten aufnehmen können.

Das Speicherlaufwerk war traditionell eine Festplatte, aber SSDs mit Flash-Speichermodulen werden heute üblicherweise als primärer Massenspeicher verwendet. Der Arbeitsspeicher, der oft als RAM (Random Access Memory) bezeichnet wird, ist schneller als Platten- oder Flash-Speicher, aber er ist in der Regel auch teurer auf einer Pro-Gigabyte-Basis.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Hauptspeicher und Storage besteht darin, was mit den Daten geschieht, wenn das System abgeschaltet wird. RAM ist im Allgemeinen flüchtig (volatil), das heißt die Daten bleiben nur so lange erhalten, wie das Betriebssystem läuft. Speichergeräte sind in der Regel nicht flüchtig (non-volatil), das heißt sie behalten Daten auch dann, wenn das System ausgeschaltet ist.

Die Grenze zwischen Memory und Storage verwischt bei Techniken wie Paging, auch als Swap Space bekannt. Swap Space ist ein Teil des Speicherlaufwerks, der in Hauptspeicher umgewandelt wird, damit das Betriebssystem Anwendungen und Daten aus dem aktiven Memory auf das Laufwerk auslagern kann. Auf diese Weise fungiert das Speicherlaufwerk als aktiver Hauptspeicher, der langsamer als der RAM-Speicher des Systems ist, aber zur Schaffung größerer virtueller Memory-Bereiche verwendet werden kann. Die meisten Betriebssysteme schaffen einen Swap- oder Paging-Bereich, der dem zweifachen des RAM-Speichers auf einem Computer entspricht.

Was ist Memory?

RAM ist die Hauptspeicherhardware in einem Computer, in der das Betriebssystem, die Anwendungen und Daten zur Verarbeitung aufbewahrt werden. Wenn ein Computer hochfährt, lädt er diese Dateien in den RAM-Speicher, normalerweise von den Speichermedien. Wenn der Computer ausgeschaltet wird oder den Strom verliert, kehren die Dateien wieder in den Massenspeicher zurück.

RAM fungiert als Kurzzeitspeicher des Computers. Es kann viel schneller gelesen und beschrieben werden als Festplatten, SSDs und andere Arten von Laufwerken, die zur Speicherung verwendet werden. Die CPU des Computers ist auf den Hauptspeicher angewiesen, um schnell die Daten und Anwendungen zu erhalten, die sie zum Funktionieren benötigt.

Die Grenze zwischen aktivem Memory und Storage verschwimmt nicht nur immer mehr, sondern verschwindet sogar ganz.

RAM besteht aus Mikrochips, die zu Memory-Modulen zusammengefasst sind. Diese Module werden in die Hauptplatine eines Computers eingesteckt und über einen Bus mit der CPU verbunden. Die Menge an RAM auf einem Computer ist im Vergleich zur Speichermenge normalerweise klein. Wenn ein Computer seinen gesamten freien Hauptspeicher verbraucht, muss der Prozessor alte Daten aus dem RAM zurück in den Speicher kopieren und durch neue Daten ersetzen. Dieser Vorgang verlangsamt den Betrieb des Computers, aber die meisten Rechner verfügen über zusätzliche Steckplätze, um mehr RAM zur Lösung dieses Problems hinzuzufügen.

Der Primärspeicher eines Computers besteht in der Regel aus dynamischen RAM (DRAM)-Modulen. Computer verfügen auch über Cache-Memory für die Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung, die aus leistungsstärkeren statischen RAM (SRAM)-Modulen bestehen, die schneller als DRAM sind. Häufig verwendete Befehle und Daten für Hochleistungsoperationen werden in den Cache-Speicher verschoben, der physisch näher an der CPU liegt als DRAM. Der Prozessor kann dann vom SRAM schneller auf Befehls- und Datendateien zugreifen, als wenn sie sich im Primärspeicher befänden. Der Cache-Speicher ist 10 bis 100 Mal schneller als der RAM-Speicher. Er benötigt nur wenige Nanosekunden, um auf eine CPU-Anforderung zu reagieren.

Zu einem Computersystem gehört auch ein Nur-Lese-Hauptspeicher (Read-Only Memory, ROM), in dem Dateien wie System-Firmware oder BIOS-Programme, die nur gelesen werden, im ROM vorgehalten werden. Sie können die Informationen in dieser Art von Speicher in einem Prozess namens Flashing aktualisieren, aber ansonsten können sie vom Computersystem nur gelesen und nicht beschrieben werden. Andere Arten von Hauptspeicher fungieren als Speicherlaufwerke für alles von MP3- und Bilddateien bis hin zu Präsentationen und anderen Daten. Zu diesen Formaten gehören USB-Flash-Laufwerke, CompactFlash-Karten oder Memory Sticks.