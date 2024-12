Welche Einheit für Storage-Kapazität ist größer als Terabyte?

Weitere Maßeinheiten werden notwendig, wenn die Datenmenge in der Welt zunimmt. Und das wird sich in absehbarer Zeit nicht verlangsamen. Die tatsächliche Laufwerkskapazität geht derzeit vielleicht nicht über die Terabyte-Skala hinaus, aber das wird sich mit der Weiterentwicklung der Speichermedientechnologie zweifellos ändern.

Ein Terabyte-Laufwerk ist ein Speichergerät, das eine Kapazität von einem Terabyte hat. Diese Laufwerke werden häufig in Computern, Servern und anderen Speichersystemen verwendet, um große Mengen an Daten zu speichern und zu verwalten. Terabyte-Laufwerke sind mittlerweile gängige Speichermedien sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch und verfügen über mehr als nur ein Terabyte. Dazu gehören Festplatten mit Kapazitäten von fünf bis 20 Terabyte und SSDs mit bis zu 100 Terabyte.

Praktische Anwendungen und zukünftige Entwicklungen

Unternehmen geben derzeit Implementationen und Verkäufe in Terabyte und Petabyte an. Allerdings zeichnet sich ab, dass in naher Zukunft auch Exabyte als Maßeinheit gebräuchlich sein wird, insbesondere angesichts des exponentiellen Wachstums der globalen Datenmengen. Beispielsweise wurde im Jahr 2000 geschätzt, dass weltweit etwa 3 Exabyte an Informationen erzeugt wurden. Heute bewegen sich die Datenmengen in wesentlich höheren Bereichen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Zettabyte und Yottabyte in der Praxis relevant werden.

Die kontinuierliche Steigerung der Speicherkapazität ist notwendig, um mit dem wachsenden Datenfluss Schritt zu halten. Rechenzentren und Server von Unternehmen benötigen schon heute hunderte bis tausende Terabytes an Speicherplatz. In der Zukunft könnten sogar noch größere Einheiten wie Brontobyte (1.024 Yottabyte) theoretisch relevant werden, auch wenn diese derzeit noch nicht offiziell anerkannt sind.