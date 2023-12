Welche Maßeinheit kann nach Yottabyte genutzt werden?

Um exponentiell wachsende Datenmengen zu verwalten, müssen sie gemessen, quantifiziert - und kategorisiert werden.

Auf der Generalkonferenz für Maße und Gewichte im Herbst 2022 einigten sich die Mitglieder auf zwei neue Präfixe für Datenmengen, die über das Yottabyte hinausgehen. Es handelt sich um das Ronnabyte, 1027, und das Quettabyte, 1030.

Laut Scott Sinclair, Analyst bei der Enterprise Strategy Group von TechTarget, ist die Verwendung solcher Begriffe durch IT-Anbieter und Unternehmen jedoch noch in weiter Ferne.

„Derzeit gibt es Multi-Exabyte-Unternehmen“, so Sinclair. „Aber es gibt höchstwahrscheinlich noch keine Zettabyte-Unternehmen.“

In der Tat werden sich Ronnabyte und Quettabyte laut Sinclair möglicherweise nie im Unternehmen durchsetzen. Begriffe wie diese werden verwendet, um den weltweiten Daten-Footprint zu definieren, und sie werden für die Wissenschaft wichtig sein; Unternehmensdaten werden solche Volumina eventuell nie erreichen.

Vorbereitung auf weitere Kapazitätsgrößen

Vor dem Ronnabyte und dem Quettabyte war das größte Datenvolumen das Yottabyte, das durch das International System of Units eingeführt wurde und 1024 ist. Ein Yottabyte entspricht 1 Billion Terabyte oder mehr als 32 Milliarden 32-TB-SSDs, den dichtesten SSDs, die Unternehmen derzeit kaufen können (Stand: Mai 2023).

„Sobald man von Zettabytes zu Yottabytes übergeht, muss man sich neue Begriffe ausdenken“, sagt Marc Staimer, Präsident von Dragon Slayer Consulting.

Laut Staimer wird noch nichts in Yottabytes gemessen. Das liegt an den Speicherkapazitäten, die nicht alle erzeugten Daten aufnehmen können.

„Wenn wir tatsächlich in der Lage wären, alle Daten, die wir in einem Jahr erzeugen, zu erfassen und zu speichern, könnten wir im Laufe unseres Lebens ein Ronnabyte erreichen“, so Staimer.

Sinclair schloss sich dieser Meinung an und erklärte, dass Unternehmen dichtere und energieeffizientere Möglichkeiten zur Datenspeicherung finden müssen, um mit dem Wachstum Schritt zu halten.