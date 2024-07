Flexibles Storage braucht Kollaborations- und Management-Tools

Der nächste Speicherkauf eines Unternehmens sollte nicht nur dem Kopieren und Einfügen von Daten dienen, sondern auch das versehentliche Löschen von Dateien durch Mitarbeiter verhindern. Anbieter von Speicherlösungen, von softwaredefinierten bis hin zu solchen mit Hardwarekomponenten, erweitern derzeit ihre Angebotspalette um neue Verwaltungs- und Kollaborationsfunktionen, insbesondere um die gemeinsame Nutzung von Dateien per Fernzugriff und Cloud-ähnliche Erfahrungen.

Analysten der Speicherbranche sehen dies als einen Versuch der Anbieter, ihre Markenbekanntheit zu steigern und die Aufmerksamkeit der Führungsetage zu gewinnen.

Die Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeit durch Verbesserungen des Flash-Speichers und die Verfügbarkeit von Cloud-Objektspeicher haben dazu geführt, dass Hardwareüberlegungen bei der Entwicklung des Speicherstapels an Bedeutung verloren haben, so Dave Raffo, Analyst der Futurum Group.

Stattdessen werden die Marktgewinner durch neue und überzeugende Funktionen definiert, die für bestimmte Unternehmen oder vordefinierten Einhaltung gesetzlicher Anforderungen entwickelt werden.

„Früher ging es bei Storage nur darum, eine Hardware-Box zu haben“, erklärt Raffo. „Jetzt geht es darum, die Daten dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden. Es ist eine Entscheidung für jede einzelne Anwendung, wohin die Daten gelangen sollen. Früher gab es einen Speicheradministrator und ein Team, die dann die Plattform auswählten. Da dies nicht mehr gegeben ist, benötigen Firmen spezifische Lösungen mit hoher Funktionalität und einfacher Bedienbarkeit.“

Funktionalität wird essenziell

Panzura, Ctera Networks und Quantum haben im Jahr 2023 neue Funktionen und Produkte auf den Markt gebracht, mit denen sie sich voneinander und von ihren Mitbewerbern im Speichermanagementmarkt abheben wollen.

Panzura Edge, die aktuelle Version des Herstellers von softwaredefinierten Speicherlösungen, ermöglicht es Anwendern, ein Software-Gateway für den Fernzugriff auf den CloudFS-Speichernamensraum zu erstellen. Panzura Edge erweitert CloudFS um Funktionen für die Dateizusammenarbeit und Sicherheit, um ein File-Sharing-Erlebnis wie bei Box oder Dropbox zu ermöglichen.

Der Anbieter vergleicht Panzura Edge bewusst mit Box und Dropbox als potenzielle Vektoren für Geschäftsunterbrechungen wie Schatten-IT und Datenexfiltration, die zu Ransomware oder anderen Cybersicherheitsproblemen führen können. Laut Jill Stelfox, CEO von Panzura, wird dieser Vergleich nicht leichtfertig gezogen, da Tools für die Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Dateien Sicherheits- und Wiederherstellungsfunktionen mit den von einem Dateisystem gebotenen Namespace-Kontrollen benötigen.

Snapshots und Benutzerzugriffskontrollen sind zwei Funktionen, die in der Plattform von Panzura neben den administrativen Datenkontrollen der Namespace-Funktionen des Produkts verfügbar sind.

Quantum hat ebenfalls neue Produkte mit kollaborativen Funktionen und anderen Single-Namespace-Services sowie neue Möglichkeiten zur Nutzung von Cloud Cold Storage Services vorgestellt.

Quantum DXi Cloud Share, das ebenfalls 2023 vorgestellt wurde, ermöglicht es der DXi-Backup-Hardware-Appliance des Herstellers, Daten in die vom Kunden gewählten Clouds zu verschieben und in Tiers zu kategorisieren. Quantum FlexSync 3, ein Datenmigrations-Tool für die Hardware des Anbieters, kann jetzt in öffentliche und private Cloud-Speicher replizieren. Schließlich bietet Quantum ActiveScale Cold Replication eine unveränderliche Objektspeicherreplikation über Quantum-Hardware sowie Hyperscaler AWS S3 Glacier Flexible Retrieval und Glacier Deep Archive Services.

Wie Quantum hat sich auch Ctera mit der Veröffentlichung von Ctera Fusion, einer neuen Funktion für die Ctera Enterprise File Service Platform, auf die Unterstützung von Hybrid-Cloud-Umgebungen konzentriert.

Fusion ermöglicht es S3-kompatiblen Objektdaten, als Dateidaten innerhalb desselben globalen Dateisystems wie herkömmliche SMB- und NFS-Dateisysteme gelesen und geschrieben zu werden. Dies senkt laut Hersteller die Speicherkosten für die Einspeisung von Daten in KI- oder Machine-Learning-Programme, ohne dass die Kunden Dateidaten in S3-Buckets kopieren müssen.