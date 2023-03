Große Datenvolumen fordern moderne Storage-Systeme heraus

Wir ertrinken in Daten, und sie strömen weiterhin von allen Seiten auf uns ein. Wo also sollen wir sie alle speichern?

Die Speichertechnologien halten Schritt, und neue Technologien werden hoffentlich weitere Funktionen bieten, damit die Systeme nicht hinter dem Datenwachstum hinterherlaufen beziehungsweise -wachsen müssen. Aber was passiert danach? Die Zukunft der Datenspeichersysteme ist bestenfalls düster. Aber sie ist nicht hoffnungslos, und die heutigen Fortschritte könnten die IT ins nächste Jahrzehnt und darüber hinaus tragen.

Aktueller Speichermarkt und die Anforderungen

In einer Studie aus dem Jahr 2018 prognostizierte IDC, dass die Welt bis 2025 175 Zettabyte (ZB) an Daten speichern werde, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 27 Prozent entspricht. Wir scheinen auf dem besten Weg zu sein, diese Menge nicht nur zu erreichen, sondern eventuell auch zu überschreiten. Statista schätzt die Gesamtmenge sogar auf über 180 ZB, eine Schätzung, die noch höher ausfallen könnte, sobald wir die vollen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verstehen.

Mehrere Faktoren haben zu dem schwindelerregenden Datenwachstum beigetragen, darunter Big-Data-Initiativen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, die Zunahme von Heimarbeitern, die zunehmende Einführung von 5G-Netzwerken und die Verbreitung von IoT.

Während dieses Wachstums konnten die Speicherhersteller im Allgemeinen mithalten, selbst wenn sie mit Pandemie- und Lieferkettenproblemen konfrontiert waren. Obwohl der Festplattenanteil nach wie vor schneller wächst als der von SSDs, schrumpft der Abstand zwischen den beiden immer weiter. Bandlaufwerke und -medien sind wieder auf dem Vormarsch. Storage Class Memory hat langsam, aber stetig Einzug in die Rechenzentren gehalten. Jedes Jahr liefern die Hersteller mehr Speicherkapazität aus als im Vorjahr, und das wird wahrscheinlich so bleiben.

Es ist jedoch fraglich, ob die Hersteller in der Lage sein werden, die zukünftigen Anforderungen an die Datenspeicherung zu erfüllen. Es gibt zwar einige vielversprechende Technologien, aber es könnte noch viele Jahre dauern, bis sie kommerziell nutzbar sind. Dennoch sind viele in der Branche der Meinung, dass die Hersteller angesichts der Tatsache, dass sie in der Vergangenheit in der Lage waren, die Nachfrage zu befriedigen, auch in Zukunft genügend Speicher produzieren werden, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden, entweder durch die Verbesserung der aktuellen Technologien oder durch die Einführung neuer Technologien.

Dennoch liegen Herausforderungen vor uns. Die Lieferkette ist nach wie vor anfällig für Kostensteigerungen, globale Lieferprobleme sowie Material- und Arbeitskräftemangel. Unerwartete Ereignisse können leicht zu einer Unterbrechung an jedem Punkt der Lieferkette führen. Die natürlichen Ressourcen, aus denen die Speicher und die sie unterstützenden Systeme hergestellt werden, könnten zur Neige gehen oder unerschwinglich werden, was den Markt extrem negativ beeinflussen würde.

Darüber hinaus könnten neue Datenanwendungen entstehen, die noch größere Datenmengen erzeugen, wodurch die Wachstumsprognosen verzerrt werden und die Welt mit unzureichendem Speicherplatz zurückbleibt. Einige Speichergeräte könnten an ihre physischen Skalierungsgrenzen stoßen, so dass neue Technologien für die Bewältigung künftiger Arbeitslasten erforderlich sind. Und das Risiko einer weiteren Pandemie bleibt eine reale Bedrohung.