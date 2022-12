Wie wird sich Loop auf Microsoft 365 auswirken?

Microsoft Loop ist wahrscheinlich die wichtigste Änderung, die Microsoft an seiner Microsoft-365-Plattform in den letzten Jahren vorgenommen hat.

Microsoft Loop basiert auf Microsofts Fluid Framework und ermöglicht Nutzern die Zusammenarbeit auf eine neue Weise. Einige dieser neuen Funktionen sind bereits in Microsoft Teams verfügbar; Microsoft plant jedoch, Loop bald auf alle Microsoft-365-Anwendungen auszuweiten. Loop befindet sich derzeit in der Vorabversion, und die öffentliche Freigabe steht kurz bevor.

Nehmen wir an, Sie möchten dem Word-Dokument einen Absatz hinzufügen, sind sich aber nicht sicher ist, ob dieser korrekt ist. Statt das gesamte Dokument per E-Mail an einen Kollegen zur Überprüfung und Genehmigung zu schicken, brauchen Sie nur die Loop-Komponente in Outlook zu kopieren und sie per E-Mail oder Teams an einen Vorgesetzten zu schicken. Der Empfänger öffnet die Nachricht mit dem Absatz und nimmt eine Änderung in Outlook oder Teams vor. Sie sehen diese Änderung sofort im ursprünglichen Word-Dokument. Solche Loop-Komponenten verhalten sich in allen Microsoft-365-Anwendungen ähnlich.

Loop unterscheidet sich von seinem älteren Pendant in Microsoft Office 365, dadurch, dass diese Elemente in der gesamten Produktivitätssuite gemeinsam genutzt werden können.

Von diesen drei Elementen sind die Loop-Komponenten wohl das Wichtigste. Eine Loop-Komponente ist im Grunde nur ein Loop-fähiges Dokumentobjekt. Stellen Sie sich ein Microsoft Word-Dokument vor. Obwohl Word in erster Linie zum Schreiben und Bearbeiten von einfachem Text dient, unterstützt es zahlreiche Gestaltungselemente. Mit Loop-Komponenten bearbeitet Word mehrere Komponententypen in Echtzeit in der gesamten Microsoft-365-Suite. Zu diesen Live-Editing-Komponenten gehören Textabsätze mit Aufzählungszeichen, Tabellen, Checklisten und nummerierte Listen.

Eine Loop-Seite ist ein Dokument, das eine oder mehrere Loop-Komponenten enthält. In ihrer jetzigen Form fungiert die Microsoft Loop-App als leere Leinwand, auf der Sie Loop-Komponenten hinzufügen. Einige Benutzer arbeiten direkt über diese Benutzeroberfläche, aber der Wert von Microsoft Loop besteht darin, dass die Benutzer die Komponenten in den Anwendungen und Dateien, die sie benötigen, aufbewahren können, ohne sie heraussuchen zu müssen.

Man kann sich Loop-Arbeitsbereiche als eine Art OneNote der nächsten Generation vorstellen und dient im Wesentlichen als Datei-Explorer für Microsoft 365. Mit OneNote erstellen Benutzer Notizbücher, die ähnliche Informationen gruppieren. Sie teilen dieses Notizbuch dann in Abschnitte ein und die Abschnitte wiederum in Seiten. Diese Seiten sind frei gestaltbar und können verschiedene Arten von Inhalten enthalten. Dazu gehören eingebettete Dateien, handgeschriebener Text, Aufnahmen oder unzählige andere Loop-Elemente.

Anwendungsfälle für Loop in Microsoft 365 für Unternehmen

Microsoft Loop hat ein enormes Potenzial, die Art und Weise der Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu verändern. Unternehmen, die ein hybrides Arbeitsmodell eingeführt haben, bei dem einige Benutzer im Büro und andere an entfernten Standorten arbeiten, könnten besonders von dieser Technologie profitieren. Das liegt daran, dass Microsoft Loop ortsunabhängig ist. Sowohl Remote-Benutzer als auch Benutzer, die vor Ort arbeiten, sind in der Lage, gleichzeitig an denselben Dokumenten zu arbeiten, wenn sie über eine Internetverbindung und gültige Microsoft 365-Anmeldedaten verfügen.

Die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit ist freilich nichts Neues. Auf dem Höhepunkt der Pandemie haben viele Unternehmen Google Docs und andere Google Workspace-Dienste in ihre Arbeitsabläufe integriert, weil sie es Nutzern an entfernten Standorten ermöglichen, in Echtzeit an einem Dokument zusammenzuarbeiten.

Der Unterschied zu Microsoft Loop besteht jedoch darin, dass Loop den Prozess der Zusammenarbeit nicht an ein bestimmtes Dokument bindet. Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Ebene der Loop-Komponenten und nicht auf der Ebene der einzelnen Dateien. Das bedeutet, dass die Benutzer die Daten mit derjenigen Loop-fähigen Anwendung bearbeiten können, die für sie zu einem bestimmten Zeitpunkt am sinnvollsten ist. So wäre es möglich, dass ein Nutzer in Excel Daten in eine Tabelle einspeist, während ein anderer Benutzer, der die Tabelle in Teams anschaut, die Änderung in Echtzeit sieht.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt von Microsoft Loop, der weitaus tiefgreifender ist. Loop bietet Unternehmensnutzern eine einzige Quelle für ihre gesamte Microsoft 365-Arbeit, Daten und Dateien. Stellen Sie sich vor, wie viele Kopien desselben Dokuments bisher in vielen Unternehmen existieren. Es gibt vielleicht nur eine offizielle Kopie des Dokuments, die auf einer SharePoint-Website gespeichert ist, aber das berücksichtigt nicht das ursprüngliche Word-Dokument, das auf – möglicherweise – mehreren Laptop-Festplatten liegt.

Wie viele Versionen dieses Dokuments wurden zwischen den Benutzern hin und her gemailt? Aufgrund der Änderungen, die jeder Benutzer vorgenommen hat, unterscheiden sich all diese Dokumentkopien wahrscheinlich geringfügig voneinander. Loop sorgt dafür, dass selbst wenn jemand eine alte Dokumentenkopie öffnet, die Daten innerhalb des Dokuments immer auf dem neuesten Stand sind – vorausgesetzt, sie basieren auf Loop-Komponenten.