Einführung in SAP Activate: Was beinhaltet die Methode?

SAP Activate ist ein Schlüssel für eine erfolgreiche S/4HANA-Implementierung.

Die SAP-Activate-Methode bietet einen Leitfaden für die Implementierung von S/4HANA – sowohl für die Cloud- als auch für die On-Premises-Editionen – sowie von SAP-Cloud-Anwendungen, einschließlich SAP SuccessFactors, SAP Ariba und SAP Cloud for Customer. SAP Activate ist iterativ, kooperativ und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet.

SAP empfiehlt Projektteams, die Methodik bei der Implementierung von S/4HANA- oder SAP-Cloud-Anwendungen anzuwenden, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Projekten um Neuimplementierungen, Upgrades oder Migrationen handelt. Die Methode ist für Cloud-, On-Premises- oder Hybrid-Projekte ausgelegt.

Jede SAP-Anwendung ist mit einer eigenen Version von Activate verbunden. Obwohl das Kerndesign gleich ist, variieren die Aktivitäten und Ergebnisse innerhalb der Workstreams.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Komponenten, Phasen, Workstreams und Iterationen von SAP Activate.

Phasen

Die SAP Activate-Methode gliedert sich in eine Vorprojektphase, gefolgt von vier Kernphasen und einer Nachprojektphase. Jede Phase enthält eine bestimmte Anzahl von Aktivitäten und Ergebnissen, die das Projekt vorantreiben.

Die Discover-Phase ist die Vorprojektphase. In dieser Phase bereitet sich das Projektteam auf die Implementierung vor, indem es einen Business Case erstellt. Bestimmte Teammitglieder arbeiten daran, den Umfang der SAP Best Practices Content Library zu verstehen, die standardmäßig gelieferten Inhalte zu überprüfen und alle potenziellen Elemente zu identifizieren, die nicht im Umfang der Best Practices enthalten sind. Das Projektteam beginnt auch mit der Suche nach Implementierungspartnern, die bei der Implementierung helfen können.

Die Prepare-Phase ist die erste Kernphase. In dieser Phase beginnt die Organisation mit den Vorbereitungen für das Projekt. Sobald der Projektplan und die Strategie für das Änderungsmanagement erstellt sind, legt das Unternehmen die Projektziele und den Umfang auf oberer Ebene fest. Anschließend definiert die Organisation das Projektteam, bereitet es vor und aktiviert es. Sobald das Team zusammengestellt ist und die Ziele und der Umfang des Projekts definiert sind, beginnt das Projekt offiziell.

Die Explore-Phase ist die zweite Kernphase. In dieser Phase validiert das Projektteam die Basisprozesse und -konfiguration, die als Teil der SAP Best Practices Content Library bereitgestellt werden. Das Team identifiziert alle Lücken und Änderungen und definiert Konfigurationswerte für Elemente wie Dropdown-Listen und Auswahlkriterien. Außerdem bereitet das Team das Laden der Daten und eventuelle Softwareerweiterungen vor.

Die Realize-Phase ist die dritte Kernphase. Das Team konfiguriert alle Lücken und Änderungen, die in der Sondierungsphase identifiziert wurden, führt den Software-Walkthrough für jede Iteration durch, startet die Datenmigrationsaktivitäten und führt Tests und Schulungen durch. Die Vorbereitung der Produktionsinstanz, der Cutover-Plan und der Plan für den Support nach der Inbetriebnahme fallen ebenfalls in diese Phase.

Die Deploy-Phase ist die vierte und letzte Kernphase. Das Projektteam führt alle abschließenden Änderungsmanagementaktivitäten durch. Das Team schließt die Vorbereitungen für den Cutover ab und führt den Post-Go-Live-Support-Plan aus. Das Projekt geht dann in Betrieb.

Die Run-Phase ist die Phase nach dem Projekt und konzentriert sich auf den laufenden Betrieb, die Optimierung, Upgrades und das Release-Management sowie die Wartung der implementierten Software als Produktivumgebung. Es handelt sich hierbei nicht um eine echte Projektphase, sondern um eine Phase, in der sichergestellt wird, dass diese Aktivitäten im Rahmen der Implementierung durchgeführt werden.

Der SAP Roadmap Viewer beschreibt jede Phase der Methodik und bietet eine Liste der wichtigsten Phasenaktivitäten. Ein Content Repository bietet Informationen, Aktivitäten und Accelerator – darunter Dokumente wie Projektpläne, Vorlagen, Konfigurationsarbeitsmappen und Leitfäden – für die Aktivitäten und Leistungen innerhalb jeder Phase. Das Team kann die Aktivitäten und Leistungen nach Workstreams filtern.