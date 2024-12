Ratgeber für die Auswahl des richtigen Netzwerkanbieters

Für Unternehmen ist es oft schwierig, einen Anbieter auszuwählen, um eine vorhandene Technologie zu ersetzen oder aufzurüsten. Bei der Auswahl geht es nicht nur darum, wer den Dienst anbietet und welche Hardware und Software installiert wird. Die Entscheidung erfolgt auch über zusätzliche Faktoren im Zusammenhang mit dem Angebot, etwa Servicequalität, Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Hat ein Unternehmen sich für einen Anbieter entschieden, die Technologie implementiert und in die Infrastruktur integriert, hängt der Erfolg nicht nur vom internen IT-Team, sondern auch von der Beziehung zum Anbieter ab.

Wenn ein Unternehmen einen Netzwerkanbieter oder Netzwerkservice-Provider auswählt, muss es sich für jemanden entscheiden, dessen Produkte die Performance des gesamten Netzwerks verbessern oder gewährleisten. Beim Auswahlprozess für einen Netzwerkanbieter müssen Unternehmen in allen Phasen der Initiative wichtige Überlegungen anstellen und einen Kandidaten danach auswählen, wie seine Lösungen den Netzwerkbetrieb unterstützen.

Einige der Evaluationsfaktoren, die es zu berücksichtigen gilt:

Unternehmen sollten zu Beginn des Evaluations- und Auswahlprozesses eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen.

Das Projektteam sollte alle Inhalte, die es zur Evaluierung der Netzwerkanbieter heranziehen will, identifizieren und sammeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich dabei um finanzielle, rechtliche, betriebliche oder wartungstechnische Aspekte handelt. Das Team muss alle diese Informationen in den Vertrag aufnehmen, der mit dem ausgewählten Anbieter geschlossen wird.

Jeder potenzielle Netzwerkanbieter muss sich mit dem Dokument, oder zumindest einer genauen Zusammenfassung, auseinandersetzen, um sich auf die bevorstehenden Treffen und Gespräche mit den Teammitgliedern vorzubereiten. Dieses Dokument wird auch zu einem wichtigen Bestandteil einer Aufforderung zur Angebotsabgabe (Request for Proposal, RFP), einer Preisanfrage (Request for Quotation, RFQ) oder einer Leistungsanfrage (Request for Information, RFI).

Bevor Sie mit der Evaluation von Anbietern beginnen, müssen Sie ein Team von Personen für die Projektleitung zusammenstellen. In der Regel empfiehlt es sich, ein Auswahlteam zu bilden, das eine langjährige Beziehung zu einem Anbieter aufbauen kann. Dieses Team besteht in der Regel aus Netzwerkfachleuten, einem Projektmanager und anderen Netzwerk-Stakeholdern.

Evaluation der Auswahlkriterien für Netzwerkanbieter

Das Projektteam kann bei der Bewertung der Kriterien ein Ratingsystem für die einzelnen Faktoren erstellen. Sie können die Faktoren als hoch, mittel und niedrig einstufen oder mit Zahlen von 1 bis 5 bewerten, wobei 1 für ungenügend und 5 für hervorragend steht.

Das Netzwerkteam sollte die Ratingkriterien festlegen, beispielsweise:

Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit

Sicherheitsmerkmale von Produkten und Services

Interoperabilität mit anderen Netzwerkdiensten

Beschreibung des Wartungsprozesses

Kostenüberlegungen

Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit

Um die Leistung und Zuverlässigkeit von Netzwerkhardware, -software und anderen Diensten zu evaluieren, sollte das Netzwerkteam Statistiken wie die Mean Time To Repair (MTTR) und die Mean Time Between Failures (MTBF) ermitteln. Wenn das Team feststellt, dass die derzeitige Netzwerkhardware, -software oder -ressourcen nicht die erforderliche Performance liefern, muss das Unternehmen unter Umständen einen Austausch oder eine Aufrüstung der Netzwerkhardware in Betracht ziehen.

Möglicherweise muss man auch die vorhandene Netzwerksoftware aktualisieren, um sie an die neue Hardware anzupassen. Das Team sollte zudem eine Änderung der Netzwerkdienste erwägen, um die Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. Das Unternehmen muss solche Kriterien in seiner Anforderungsdokumentation sorgfältig umreißen, damit die Anbieter geeignete Optionen vorschlagen und den Auswahlprozess vereinfachen können.

Sicherheitsmerkmale von Produkten und Services

Das Team muss herausfinden, ob neue Produkte oder Services für verschiedene Sicherheitsbedrohungen anfällig sein könnten, etwa Breaches (unbefugter Zugriff aufs Netzwerk), Malware oder Phishing. Netzwerkexperten sollten mit dem Sicherheitsteam und dem CISO zusammenarbeiten, um das optimale Sicherheitsniveau zu bestimmen, das sie bieten können, wenn das Netzwerkteam Änderungen vornimmt.

Die Sicherheit kann die Art und Weise beeinflussen, wie das Netzwerkteam Netzwerkgeräte konfiguriert. So kann es erforderlich sein, Intrusion-Detection- und Intrusion-Prevention-Systeme zu verbessern oder die Firewalls zu aktualisieren, um die Änderungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollte man alle neuen Anforderungen, die sich aus dieser Analyse ergeben, in das Anforderungsdokument aufnehmen.

Interoperabilität mit anderen Netzwerkdiensten

Das Unternehmen muss feststellen, ob der neue Netzwerkdienst ohne Kompatibilitätsprobleme mit bestehenden Systemen verbunden werden kann. Beim Erarbeiten des Anforderungsdokuments gilt es zudem, sicherzustellen, dass die Anbieter angeben, wie ihre Produkte und Services mit der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur interagieren. Die Anbieter können Beispiele für Situationen vorlegen, in denen ihre Technologie sich effektiv in die bestehende Infrastruktur eines Unternehmens integrieren ließ und wie sie etwaige Probleme mit der Interkonnektivität gelöst haben.

Beschreibung des Wartungsprozesses

Das Projektteam sollte die Anbieter vergleichen, um herauszufinden, wie schnell sie auf einen Ausfall reagieren können. Wenn das Unternehmen bereits seit einiger Zeit mit einem oder mehreren Anbietern zusammenarbeitet, weiß man vermutlich, wie viel Unterstützung notwendig ist. Das Projektteam sollte die Anbieter anhand der oben genannten Kriterien evaluieren, die Installationen der Anbieter vor Ort besuchen und die Rückmeldungen bestehender Kunden einbeziehen, um die Kandidaten zu vergleichen.

Kostenüberlegungen

Wenn die Firma die Kosten für einen neuen oder aktualisierten Netzwerkdienst betrachtet, sollte sie bestimmte Finanzdaten nutzen, etwa eine Größenordnung oder Budgetschätzungen für ein vorgeschlagenes Upgrade. Die offizielle Preisfindung sollte jedoch erst später erfolgen, wenn das Unternehmen formelle Vorschläge einreicht.

Wenn Budgetbeschränkungen eine wichtige Rolle spielen, ist es Aufgabe des Netzwerkteams und der IT-Leitung, die vorgeschlagene Investition basierend auf einer ROI-Analyse zu begründen.

Denkbar ist auch, die Ergebnisse einer Risikoanalyse heranzuziehen, die aufzeigt, welche nachteiligen Auswirkungen auf das Unternehmen ohne die neue Technologie zukommen könnten.

Unabhängig davon, auf welcher Grundlage das Unternehmen die Anschaffung einer neuen Technologie rechtfertigt, ist es möglicherweise besser, einen Stufenplan zu verfolgen, anstatt sofort loszulegen. Man kann graduelle Änderungen am Netzwerk vornehmen, die für eine vorübergehende Entlastung sorgen, und zusätzliche Mittel beschaffen, um in Zukunft weitere Änderungen durchzuführen.

Zusätzliche Faktoren zur Bewertung von Netzwerkanbietern

Die Faktoren, die die Wahl eines Netzwerkanbieters oder Netzwerkservice-Providers beeinflussen, müssen berücksichtigen, wie die Technologie des Anbieters den Betrieb oder die Leistung des Netzwerks verbessern wird. Das Projektteam sollte notwendige Aspekte wie Sicherheit, Interoperabilität und Wartung bewerten.

Darüber hinaus sollten Unternehmen weitere netzwerkrelevante Faktoren beachten, unter anderem die folgenden Punkte:

Einhaltung von Standards: Welche Angaben machen die Anbieter zur Compliance ihrer Produkte oder Services mit den relevanten Netzwerkstandards?

Welche Angaben machen die Anbieter zur Compliance ihrer Produkte oder Services mit den relevanten Netzwerkstandards? Aushandeln von Service Level Agreements (SLAs): Ist es übliche Praxis der Anbieter, Netzwerk-SLAs zu verwenden, um Unternehmen zu schützen?

Ist es übliche Praxis der Anbieter, Netzwerk-SLAs zu verwenden, um Unternehmen zu schützen? Schulung für Netzwerkservices: Ermöglichen die Anbieter umfassende Schulungen, damit gewährleistet ist, dass Netzwerkspezialisten mit den Produkten oder Services umgehen können?

Ermöglichen die Anbieter umfassende Schulungen, damit gewährleistet ist, dass Netzwerkspezialisten mit den Produkten oder Services umgehen können? Disaster-Recovery-Prozess: Wie wird der Anbieter bei einem schwerwiegenden Systemausfall oder einem Ausfall des Netzwerkdienstes vorgehen?

Wie wird der Anbieter bei einem schwerwiegenden Systemausfall oder einem Ausfall des Netzwerkdienstes vorgehen? Gewährleistung/Garantie: Bietet einer der Provider einen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch für Unternehmen an?

Anhand dieser Kriterien können Unternehmen einen Netzwerkanbieter auswählen, der ihre Anforderungen erfüllt.

Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für ein Evaluationsformular zur Anbieterauswahl. Wenn das Auswahlteam die Kriterien mit Zahlen bewertet, sollte es alle Werte addieren und durch die Gesamtzahl der Einträge teilen, um einen Durchschnitt zu ermitteln. Es könnte zudem hilfreich sein, Gewichtungsfaktoren hinzuzufügen, um die wichtigsten Kriterien zu berücksichtigen, beispielsweise die Abdeckung der Anforderungen oder die Wartungsunterstützung.