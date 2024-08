Wie man ein Netzwerk-Upgrade plant und beginnt

Netzwerktechniker und -architekten stehen bei der Planung und Durchführung eines Netzwerk-Upgrades vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Die Aufrüstung muss nicht nur den Anforderungen des Unternehmens, der Mitarbeiter und der Kunden gerecht werden, sondern auch eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien berücksichtigen, von denen viele möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden müssen.

Netzwerk-Upgrades erfordern eine sorgfältige Recherche und Planung im Vorfeld. Die Einhaltung bestimmter Grundregeln kann sowohl bei einfachen als auch bei komplexen Netzwerken zum Erfolg führen, einschließlich solcher, die Remote-Benutzer und verschiedene Technologien unterstützen.

Sehen wir uns einige Ratschläge für die Implementierung eines Netzwerk-Upgrades an.

Untersuchen Sie als Nächstes, wie Mitarbeiter auf Netzwerkressourcen zugreifen. Der Hauptsitz des Unternehmens verfügt möglicherweise über ein kabelgebundenes Netzwerk oder ein WLAN , über das die Mitarbeiter in den Büros auf Daten zugreifen. Mitarbeiter an entfernten Standorten verwenden möglicherweise ein VPN , um sich mit Servern zu verbinden, während Außenstellen in der Regel über ein WAN , oft über das Internet, mit der Zentrale verbunden sind.

Upgrade-Pläne erfordern einen detaillierten Zeitplan. Netzwerkteams können diese Pläne unterteilen, so dass jedes Segment die Arbeit beschreibt, die eine einzelne Technologie leistet. Fügen Sie ein Budget hinzu, das die geplanten Neuanschaffungen von Geräten und Software beschreibt. Das Budget sollte auch externe Ausgaben abdecken, zum Beispiel für Testgeräte und Beratung. Geben Sie die Kosten für Upgrades für jede Technologie an.

Testen, testen und nochmals testen

Testen Sie das Netzwerk gründlich, wenn es aufgerüstet wird. Lasttests sollten die Belastung widerspiegeln, die in der Produktion zu erwarten ist. Ziehen Sie den Einsatz spezieller Geräte zur Simulation potenzieller Netzwerkbenutzer in Betracht. Dieser Schritt lässt sich am besten in einer Einrichtung durchführen, die über die nötige Ausrüstung verfügt, um die Benutzer des Netzwerks zu simulieren. Geben Sie nicht der Versuchung nach, diese Tests auszulassen. Es lohnt sich nicht, ein aufgerüstetes Netzwerk einzuführen, wenn es nicht funktioniert.

Vor allem aber sollten Netzwerkteams den Zeitplan für die Aufrüstung des Netzwerks so gestalten, dass es immer funktioniert. Ein Ausweichplan ist unerlässlich. Das Unternehmen darf zu keinem Zeitpunkt ohne ein funktionierendes Netzwerk dastehen. Das bedeutet, dass Netzwerkredundanz und Pläne für die Wiederherstellung des Netzwerks nach einem Ausfall eingebaut werden müssen.