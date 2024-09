WLAN-Upgrades auf Wi-Fi 7 in Unternehmen im Kommen

Trotz der Verfügbarkeit von Wi-Fi 7 haben viele Organisationen noch nicht auf diesen neuesten WLAN-Standard umgestellt.

Da Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 für die meisten Organisationen immer noch ausreichend sind, verwenden Unternehmen weiterhin ältere Generationen der drahtlosen Technologie. Darüber hinaus veranlassten die Knappheit an Wi-Fi-6E-Geräten, Inkompatibilität und andere Herausforderungen Organisationen dazu, die Einführung von Wi-Fi 6E zu verschieben. Als Wi-Fi 6 erstmals veröffentlicht wurde, entschieden sich viele Organisationen, es nicht einzusetzen und stattdessen direkt auf Wi-Fi 7 umzusteigen.

Obwohl die Migration über Wi-Fi 6 hinaus ins Stocken geraten ist, gehen Experten davon aus, dass Unternehmen auf Wi-Fi 7 umsteigen werden. Sie sagen voraus, dass die Einführung in den nächsten 12 bis 18 Monaten erfolgen wird – also bis Mitte 2025.

Laut Kagan konzentrieren sich Unternehmenskunden nicht auf WLAN-Upgrades, weil sie schon seit langem ältere Wi-Fi-Generationen verwenden. Viele Organisationen planen, in Zukunft eine Vielzahl von Netzwerktechnologien zu nutzen. So sei beispielsweise das private Mobilfunknetz ein Bereich, der zunehmend an Interesse gewinne.

Einige Organisationen, die Wi-Fi 6 verwenden, nutzen bereits 6E, weil sie über Clients verfügen, die mit 6 GHz arbeiten können, so Jeff Kagan, ein unabhängiger Wireless-Analyst. Diese Organisationen verstehen, warum es wichtig ist, die Netzwerktechnologie regelmäßig zu aktualisieren , aber viele sehen noch nicht genug Vorteile, um ihr WLAN darüber hinaus zu modernisieren.

„In den meisten Fällen sehen Unternehmen keinen zwingenden Grund, auf höhere Geschwindigkeiten umzusteigen, es sei denn, sie führen eine technische Aktualisierung durch“, so Cohen. „Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, [hohe Geschwindigkeiten] auf Ihrem Laptop und anderen Geräten im LAN zu nutzen, um mitzuhalten, wird das WLAN standardmäßig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eingestellt.“

Obwohl viele Organisationen mit Wi-Fi 5 noch zufrieden sind, gibt es mehrere Gründe, die für ein Upgrade auf einen neueren Standard sprechen. Beth Cohen, Expertin für softwaredefinierte Netzwerke und Produkttechnologien bei Verizon, nennt zwei Hauptgründe, warum Organisationen in Erwägung ziehen könnten, Wi-Fi 5 zu ersetzen:

Pläne für die Aufrüstung von Unternehmens-WLAN

Ein gut durchdachtes WLAN-5- oder WLAN-6-Netzwerk könnte für ein Unternehmen immer noch von Nutzen sein, so Chua. Ein Überhang an älteren, nicht aktualisierten Client-Geräten im Netzwerk könnte auch den Anreiz verringern, auf einen neuen WLAN-Standard aufzurüsten.

Chua erklärt, dass viele Unternehmen über Client-Geräte verfügen, die die fortschrittlichen Funktionen von WLAN 7 nicht nutzen können, wie die folgenden:

MRU-Puncturing (Multi Resource Unit), eine Funktion von Wi-Fi 7.

Multilink-Betrieb über mehrere Freuenzbänder.

Uplink- und Downlink-MIMO.

Target Wake Time für IoT-Geräte.

„In vielen WLAN-Bereitstellungen schränkt der am wenigsten leistungsfähige Client das Benutzererlebnis des gesamten Netzwerks ein, unabhängig davon, wie fortschrittlich die anderen Clients sind, was den Anreiz verringert, sofort aufzurüsten, bis Client-Updates erfolgen“, so Chua.

Ein weiterer Hauptfaktor, der zu stagnierenden WLAN-Upgrades in Unternehmen beigetragen hat, ist der Mangel an einheitlichem Anbieter-Support, Dokumentation und vorhandener Wissensbasis, so Eric Chou, Gründer von Network Automation Nerds.

Wenn die Kapazität, der Durchsatz und andere Leistungskennzahlen einen Schwellenwert überschreiten, der ein Upgrade erfordert, werden mehr Unternehmen auf Wi-Fi 7 aufrüsten, so Earl Lum, Präsident von EJL Wireless Research.

Umfragen von Branchenverbänden zeigen, dass Unternehmen planen, Wi-Fi 7 bald einzusetzen. Laut einem Bericht der Wireless Broadband Alliance vom November 2023 gaben beispielsweise über 41 Prozent der 200 Befragten an, dass sie die Einführung von Wi-Fi 7 bis Ende 2024 planen. Weitere 7,5 Prozent gaben an, dass sie es bereits eingeführt haben.

Chua zufolge deckt sich die Forschung seines Unternehmens mit diesem Trend. „Unsere Gespräche mit Unternehmen deuten darauf hin, dass sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf Wi-Fi 7 aufrüsten wollen“, sagt er.

Während Unternehmen zukünftige WLAN-Upgrades planen, können sie bereits jetzt schrittweise Verbesserungen an ihrer Switching- und Verkabelungsinfrastruktur vornehmen, so Chua weiter. Diese Verbesserungen können dem bestehenden Netzwerk Vorteile in Bezug auf Kapazität und Zuverlässigkeit bringen. Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Dienste, die sie jetzt einrichten, die Vorteile der Wi-Fi 7-Standards für spätere Upgrades nutzen können.