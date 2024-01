Wi-Fi 7 kommt, aber das Interesse daran ist gemischt

Die Diskussionen über die Entwicklung und den Einsatz von Wi-Fi 7 sind bereits im Gange, aber die meisten Unternehmen denken noch über Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E nach.

Das IEEE hat den 802.11be-Standard, auch bekannt als Wi-Fi 7, noch nicht ratifiziert oder zertifiziert, aber die Hersteller implementieren seit 2022 vorzertifizierte Wi-Fi-7-Chipsätze in Geräte. Obwohl das IEEE den neuen Standard voraussichtlich im Mai 2024 genehmigen wird, schwankt das Interesse an WLAN-Upgrades unter Branchenexperten und Unternehmen.

Die Branche hat in den letzten Jahren schnell von einem Wi-Fi-Standard zum nächsten gewechselt. Werden Unternehmen angesichts all dieser jüngsten Wi-Fi-Entwicklungen den neuesten Wi-Fi-Standard übernehmen oder bei dem bleiben, was sie haben?

Wi-Fi-Einführungszyklen in Unternehmen Nach Angaben der Dell'Oro Group waren etwas mehr als 10 Prozent der im dritten Quartal 2023 ausgelieferten Wireless LAN-Geräte Wi-Fi-6E-Geräte. Während einige Anbieter schon Umsätze mit Wi-Fi-7-Geräten verzeichneten, meint Dell'Oro, dass die Wi-Fi-7-Verkäufe in Unternehmen bis 2024 keinen signifikanten Anteil am Umsatz ausmachen werden. Die im November 2023 veröffentlichte Studie WBA Annual Industry Report 2024 ergab, dass 41 Prozent der 196 befragten Unternehmen bei ihrer nächsten Investition in drahtlose Netzwerke den Einsatz von Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E planen. Laut Tiago Rodrigues, CEO der Wireless Broadband Alliance (WBA), sind die wichtigsten Treiber für die Einführung von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E die Digitalisierungsinitiativen der Unternehmen. Diese Initiativen unterstützen unter anderem Fortschritte in den Bereichen Cloud Computing, KI und Remote-Arbeit. "Unternehmen, die wettbewerbsfähig sein wollen, müssen diese Prozesse digitalisieren und mit Konnektivität versehen sowie mehr Daten sammeln, um bessere Entscheidungen zu treffen", so Rodrigues. Infolgedessen, sähen die Hersteller von Access Points eine erhöhte Nachfrage, da die Wi-Fi-Dynamik weiter zunimmt. Dem WBA-Bericht zufolge unterstützt Wi-Fi die Digitalisierung in vielen Marktsegmenten von Unternehmen, darunter auch in den folgenden: Gastgewerbe: Die Gäste erwarten an jedem Hotelstandort eine hervorragende WLAN-Qualität und -Geschwindigkeit.

Schulen wollen dynamische Lernerfahrungen und Fernunterricht ermöglichen. Gesundheitswesen: Patienten wünschen sich bessere Erfahrungen, und das Personal möchte seine Produktivität steigern. Wenn es um die Einführung von Wi-Fi 7 geht, wird es laut Rodrigues wahrscheinlich drei Gruppen von Unternehmen geben. Die erste Gruppe folgt den neuesten technologischen Fortschritten, wie zum Beispiel Automobil- und Bauunternehmen. Diese Gruppe aktualisiert schnell auf den neuesten Standard. Die zweite und größte Gruppe folgt einem regelmäßigen drei-, fünf- oder sechsjährigen Aktualisierungszyklus. Diese Unternehmen aktualisieren ihr WLAN, wenn sie es brauchen. "Ein großes Stadion kann sich nicht jedes Mal umstellen, wenn es einen neuen Standard gibt, denn das ist eine riesige Investition", so Rodrigues. Die letzte Gruppe kümmert sich nicht um die neueste Technologie und verwendet den Wi-Fi-Standard, den sie für bestimmte Anwendungsfälle benötigt, sagte er. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen Wi-Fi 3 oder Wi-Fi 4 für einfache IoT-Sensoren einsetzen.