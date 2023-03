White-Box-Netzwerke: Vorteile, Anwendungsfälle und Umstieg

Im Bestreben, die Cloud-Kosten zu senken, ziehen einige Unternehmen bestimmte Arbeitslasten aus der Cloud ab und führen sie in ihren Data Centern aus.

Wenn Unternehmen Arbeitslasten nach Hause holen, lenken sie die Aufmerksamkeit wieder auf den Betrieb des Data Centers, was das Interesse an Möglichkeiten zur Senkung dessen Betriebskosten wieder weckt. Dies könnte Unternehmen dazu motivieren, White-Box-Netzwerke zu prüfen, um beträchtliche Einsparungen im großen Maßstab zu erzielen.

White Box Switches verwenden nicht nur Netzwerk-Betriebssysteme , die in der Regel frei von unnötigen Funktionen sind, sondern sie können auch mit einer Vielzahl von Plattformen betrieben werden. Unternehmen können so die Systeme finden, die ihnen am besten dienen.

Wie Sie den Wechsel zu White Box Switches vollziehen

Unternehmen, die planen, proprietäre Switches durch White Box Switches zu ersetzen, sollten den Übergang planen. Sie müssen die folgenden Schritte in Betracht ziehen:

Hardware austauschen.

Qualifizierung der Mitarbeiter.

Prozesse und Support-Tools umstellen.

Unternehmen sollten in jeder Phase der Umstellung testen und kommunizieren.

White Box-Switches lassen sich in ein Netzwerk einfügen und ersetzen jeden vorhandenen Switch. Da es jedoch Unterschiede bei der Implementierung und Verwaltung von Konfigurationen gibt, müssen Netzwerktechniker planen, wie sie wichtige Konfigurationen in der neuen Plattform neu erstellen.

Die IT-Abteilung muss White Box Switches auch in einer produktionsähnlichen Umgebung testen. In dieser Umgebung sollten sie überprüfen, ob die vorhandenen oder neuen Monitoring-Tools die notwendige Transparenz für die neue Plattform bieten. Netzwerkteams können auf der Grundlage der getesteten Verfahren zur Konfiguration und Überwachung der neuen Switches eine überarbeitete Dokumentation erstellen, die von den Betriebsteams verwendet werden kann.

Die Netzwerkteams mögen dann mit dem schrittweisen Austausch der traditionellen Hardware beginnen, die ersetzt werden soll. Die Phasen können sich auf die Migration eines Racks auf einmal oder die Migration von Clustern von Racks konzentrieren, die funktional gruppiert sind. Das macht den Austauschprozess überschaubarer und verringert das Risiko für den laufenden Betrieb.

Zum Beispiel können Netzwerktechniker nicht mehr benötigte Hardware zusammen mit solcher ersetzen, die noch viele Jahre in Betrieb ist, so dass das gesamte Rack oder Segment des Data Centers auf der neuen Plattform läuft. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass das Netzwerktem Switches, die noch eine gewisse Lebensdauer haben, auch in anderen Racks oder Segmenten einsetzt, in denen herkömmliche Switches bald veraltet sein werden.