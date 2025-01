Netzwerk-Designprinzipien für effiziente IT-Architekturen

Unternehmen bauen Netzwerke nicht einfach spontan auf. Netzwerkarchitekten planen und entwerfen Netzwerkinfrastrukturen gründlich, bevor sie sie aufbauen.

Das Design von Unternehmensnetzwerken zielt darauf ab, eine zuverlässige Architektur bereitzustellen, die eine gute Leistung bietet und in Bezug auf Aufbau, Betrieb und Wartung erschwinglich ist. Es umfasst eine Auswahl physischer Komponenten, die erforderlichen Protokolle und die zur Implementierung dieser Protokolle erforderlichen Konfigurationen.

Flexibilität ist für die Netzgestaltung von grundlegender Bedeutung. Wenn sich Unternehmen weiterentwickeln, ändern sich auch ihre Anforderungen an das Netzwerk. Das Unternehmensnetz muss in der Lage sein, sich an diese veränderten Anforderungen anzupassen. Die Möglichkeit, verschiedene Teile des Netzwerks je nach Bedarf zu vergrößern oder zu verkleinern, ist einer der wichtigsten Aspekte der Netzwerkflexibilität.

Netzwerkplaner sollten auch die Verwaltbarkeit, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und andere Kriterien berücksichtigen, die für die Anforderungen ihrer Organisation spezifisch sind. Unabhängig davon, welche Designprinzipien eine Organisation in den Vordergrund stellt, ist ein gut durchdachtes System einfacher und kostengünstiger zu betreiben. Darüber hinaus kann das IT-Team das Netzwerk in Zukunft problemlos erweitern, aktualisieren und schließlich ersetzen .

Beginn des Netzwerkdesigns

Netzwerkarchitekten beginnen mit dem Systemdesign auf der Makroebene. Sie konzentrieren sich darauf, wie das hierarchische Design den Geschäftsanforderungen entspricht und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, unvorhergesehene Anforderungen auf wirtschaftliche Weise zu erfüllen. Dies erfordert, dass das Netzwerkteam mit den Leitern der Geschäftsbereiche zusammenarbeitet, um besser zu verstehen, welche Infrastruktur erforderlich ist, um diese Arbeit zu ermöglichen.

Das Team sollte das Netzwerk auch unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie aufbauen. Möchte das Unternehmen beispielsweise bestehende Einrichtungen erweitern, um seinen Kundenstamm in einer neuen Region zu vergrößern? Oder will das Unternehmen expandieren, weil es plant, in dieser Region neue Einrichtungen zu eröffnen?

Das Netzwerkteam muss die Ziele des Unternehmens verstehen und das Design so erweitern, dass so viel Redundanz wie möglich eingebaut wird. In den meisten Umgebungen bedeutet dies, dass das Netzwerk über redundante Pfade zwischen Switches an einem Standort und zwischen Standorten in einem WAN verfügt. Diese zusätzlichen Pfade können bis hin zu vollständig duplizierten Netzwerkinfrastrukturen reichen, die parallel zur ursprünglichen Architektur betrieben werden.

Schließlich muss das Netzwerkteam sicherstellen, dass alle für die Implementierung vorgesehenen Netzwerkgeräte die bekannten Sicherheitsanforderungen erfüllen und flexibel genug sind, um möglichst lange an zukünftige Anforderungen angepasst werden zu können.