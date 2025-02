12 beliebte Zertifizierungen für Geschäftsprozessmanagement

Ein einzigartiges Merkmal der Technologiebranche ist, dass sie keine formale Ausbildung voraussetzt und Autodidakten offensteht. Viele bekannte IT-Persönlichkeiten – darunter Bill Gates, Steve Jobs und Mark Zuckerberg – haben nie das College abgeschlossen, und mehr als nur ein paar Top-Programmierer – wie John Carmack – sind Autodidakten.

Eines haben sie jedoch alle gemeinsam – abgesehen davon, dass sie keinen Abschluss haben: Sie haben alle ihr eigenes Unternehmen gegründet. Für diejenigen, die nicht den Unternehmergeist verspüren, kann es erforderlich sein, eine formellere Ausbildung zu absolvieren, um einen Job bei einer etablierten Organisation zu bekommen. Und nichts sagt mehr über die Ausbildung aus als eine Branchenzertifizierung. Ob es sich um eine Position im Bereich Sicherheit, IT-Management oder Geschäftsprozessmanagement (Business Process Management, BPM) handelt, die richtigen Zertifizierungen können Türen öffnen. Außerdem verdienen Fachkräfte mit einer Zertifizierung für Geschäftsprozessmanagement etwa 20 Prozent mehr als diejenigen, die nicht zertifiziert sind.

Es gibt vier Hauptgründe, an einem Zertifizierungsprogramm teilzunehmen:

Viele Organisationen bieten Schulungen und Zertifizierungen an, aber ihre Ausbildungsprozesse variieren. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, die Angebote der größten Verbände wie dem BPM Institute und der Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) International zu prüfen.

Zertifizierungskurse für Geschäftsprozessmanagement

Die folgenden 12 Zertifizierungsprogramme bieten Online-Kurse und persönliche Betreuung in örtlichen Bildungszentren an. Die Prüfungen werden ebenfalls online und persönlich durchgeführt. Die meisten Kurse bieten Video-on-Demand an, sodass Sie die Vorlesungen in Ihrem eigenen Tempo herunterladen und ansehen können.

1. ABPMP International

Kursdetails/angebotene Kurse: ABPMP International bietet die Zertifikate Certified Business Process Associate (CBPA), Certified Business Process Professional (CBPP) und Certified Business Process Leader (CBPL) an.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Für alle, die eine Karriere im Bereich Geschäftsprozessmanagement anstreben.

Voraussetzungen:

CBPA: 1.250 Stunden dokumentierte Berufserfahrung in einem geschäftsprozessbezogenen Bereich oder ein qualifizierender Universitätsabschluss nach vier Jahren, vollständige Bewerbung, Bestehen der Prüfung und Unterzeichnung des ABPMP-Ethikkodex.

1.250 Stunden dokumentierte Berufserfahrung in einem geschäftsprozessbezogenen Bereich oder ein qualifizierender Universitätsabschluss nach vier Jahren, vollständige Bewerbung, Bestehen der Prüfung und Unterzeichnung des ABPMP-Ethikkodex. CBPP: Vier bis zehn Jahre Erfahrung im Bereich Geschäftsprozesse, sechs Monate Anrechnung für andere Zertifizierungen, vollständige Bewerbung und Bestehen der Prüfung.

Vier bis zehn Jahre Erfahrung im Bereich Geschäftsprozesse, sechs Monate Anrechnung für andere Zertifizierungen, vollständige Bewerbung und Bestehen der Prüfung. CBPL: Zehn Jahre Erfahrung im Bereich Geschäftsprozesse, fünf Jahre Erfahrung im Projektmanagement für Geschäftstransformationen, CBPP-Zertifizierung und sechs Monate Anrechnung für andere Zertifizierungen, vollständige Bewerbung und bestandene Prüfung.

2. Six Sigma Belts

Kursdetails/angebotene Kurse: Die Zertifizierungen bestätigen verschiedene Qualifikationsstufen in Six Sigma, die durch farbige Gürtel im Stil von Kampfsportarten mit unterschiedlichen Aufgaben gekennzeichnet sind. Es gibt folgende Gürtel:

Master Black Belt: Ausbilder und Coach für Black Belts und Green Belts.

Ausbilder und Coach für Black Belts und Green Belts. Black Belt: Leitet Problemlösungsprojekte, schult und coacht Projektteams.

Leitet Problemlösungsprojekte, schult und coacht Projektteams. Brown Belt: Der Brown Belt wird traditionell nicht in Six Sigma verwendet und wird von den meisten Organisationen oder Akkreditierungsstellen nicht anerkannt. Einige Organisationen stufen eine Person jedoch als Brown Belt ein, wenn diese einen Green Belt hat und die Black Belt-Zertifizierungsprüfung bestanden hat, aber kein zweites Six Sigma-Projekt abgeschlossen hat.

Der Brown Belt wird traditionell nicht in Six Sigma verwendet und wird von den meisten Organisationen oder Akkreditierungsstellen nicht anerkannt. Einige Organisationen stufen eine Person jedoch als Brown Belt ein, wenn diese einen Green Belt hat und die Black Belt-Zertifizierungsprüfung bestanden hat, aber kein zweites Six Sigma-Projekt abgeschlossen hat. Green Belt: Unterstützt bei der Datenerfassung und -analyse für Black Belt-Projekte.

Unterstützt bei der Datenerfassung und -analyse für Black Belt-Projekte. Yellow Belt: Nimmt als Mitglied eines Projektteams teil.

Nimmt als Mitglied eines Projektteams teil. White Belt: Einstiegsstufe. Kann in lokalen Problemlösungsteams arbeiten, die Gesamtprojekte unterstützen, ist aber möglicherweise nicht Teil eines Six Sigma-Projektteams.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Jeder, der die Betriebsabläufe in einer Organisation verbessern, Fehler reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften verbessern und eine Führungsposition anstreben möchte.

Voraussetzungen: Webbasierte oder persönliche Prüfung des Council for Six Sigma Certification mit einer Mindestpunktzahl von 70 Prozent.

3. ITIL 4 Foundation

Kursdetails/angebotene Kurse: ITIL 4 Foundation bietet ITIL Specialist-, ITIL Strategist-, ITIL Leader- und ITIL Master-Zertifizierungen an.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Für alle Fachkräfte, die in einer Organisation oder in Zusammenarbeit mit einer IT-Abteilung arbeiten, die das ITIL-Framework (IT Infrastructure Library) übernommen hat; Fachkräfte, die ITIL besser verstehen möchten; Nicht-IT-Mitarbeiter, die ITIL erlernen möchten, und alle, die eine Zertifizierung im Bereich IT-Servicemanagement anstreben.

Voraussetzungen: 17 Stunden Unterricht über drei Wochen verteilt.

4. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Certification

Kursdetails/angebotene Kurse: Die Zertifizierung zum PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ist eine professionelle Zertifizierung, die vom Project Management Institute angeboten wird. Sie vermittelt Ihnen agile Praktiken, Prinzipien und Werkzeuge. Die PMI-ACP-Zertifizierung bestätigt die Fähigkeit einer Person, agile Prinzipien und Praktiken anzuwenden, um Projekte erfolgreich zu managen.

Das PMI bietet verschiedene Ressourcen an, darunter Studienführer und Übungstests. Kandidaten wird außerdem empfohlen, den Schulungskurs Agile Certified Practitioner bei einem akkreditierten Anbieter zu absolvieren. Der Test kostet für PMI-Mitglieder etwas weniger. Es kann auch eine Gebühr für die Teilnahme an einem Schulungskurs anfallen, wenn dieser zur Vorbereitung auf die Prüfung gewählt wird.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Jeder Manager, der eine Zertifizierung in Agile anstrebt.

Voraussetzungen: Um sich für die PMI-ACP-Prüfung zu qualifizieren, müssen die Kandidaten entweder einen Sekundarschulabschluss (Abitur oder gleichwertig) oder 2.000 Stunden allgemeine Projekterfahrung innerhalb der letzten fünf Jahre vorweisen können. Darüber hinaus sind 1.500 Stunden Erfahrung mit agilen Projekten innerhalb der letzten drei Jahre erforderlich.

5. Certified Business Analysis Professional (CBAP)

Kursdetails/angebotene Kurse: Der CBAP-Zertifizierungskurs umfasst 13 Online-Lektionen, die Sie in Ihrem eigenen Tempo absolvieren können.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Für alle, die eine Karriere mit Spezialwissen in der Technologiebranche anstreben.

Voraussetzungen: 7.500 Stunden Berufserfahrung in der Geschäftsanalyse in den letzten zehn Jahren, davon 900 Stunden in vier der sechs Wissensgebiete des Business Analysis Body of Knowledge Guide Version 3. Außerdem müssen Sie in den letzten vier Jahren mindestens 35 Stunden an beruflicher Weiterbildung absolviert haben und zwei Referenzen vorweisen können.

6. Certified Information Technology Professional (CITP)

Kursdetails/angebotene Kurse: Das CITP-Schulungsprogramm bietet 20 Stunden berufliche Weiterbildung, von denen die Hälfte strukturierte Lernaktivitäten sind, die von der National Association of State Boards of Accountancy oder einer gesetzlich konstituierten staatlichen Behörde genehmigt wurden.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountants, CPAs), die eine Brücke zwischen Wirtschaft und Technologie schlagen möchten und nach Schulungen und Erfahrungen in den Bereichen IT-Assurance, Risiko, Sicherheit und Datenschutz, Analytik und Technologie suchen.

Voraussetzungen: CPA-Lizenz und Mitgliedschaft in der Association of International Certified Professional Accountants (AICPA). Sie müssen in den letzten fünf Jahren mindestens 1.000 Stunden Erfahrung in der Arbeit an IT-Projekten gesammelt haben und 75 Stunden an Weiterbildungskursen absolviert haben. Die CITP-Prüfung ist eine vierstündige computergestützte Prüfung, die aus Multiple-Choice-Fragen besteht.

7. Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Kursdetails/angebotene Kurse: Der CSPO-Kurs dauert zwei Tage und vermittelt Teilnehmern, wie sie ihre Teams leiten und erfolgreiche Produkte in agiler Geschwindigkeit entwickeln sowie gleichzeitig Kundenzufriedenheit schaffen.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Produktverantwortliche, die entscheiden möchten, was ein agiles Team als Nächstes entwickeln soll, um dem Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Voraussetzungen: Ein zweitägiger (16-stündiger) Präsenzkurs oder ein 14- bis 16-stündiger virtueller Live-Kurs. Die Kosten hängen von virtuellen oder Präsenzkursen ab.

8. Certified Management Accountant (CMA)

Kursdetails/angebotene Kurse: Die CMA-Prüfung besteht aus zwei Teilen, für die jeweils 150 bis 170 Stunden Lernaufwand empfohlen werden. Das Studium umfasst Planung und Budgetierung, Leistungsanalyse und -management, Investitionsentscheidungen und Finanzberichterstattung.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Buchhalter, die das Warum hinter Finanzzahlen verstehen wollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Zertifizierungen ist die CMA-Bezeichnung weltweit anerkannt.

Voraussetzungen: Durchschnittlich zwölf bis 18 Monate, um beide Teile abzuschließen, bis zu drei Jahre sind zulässig, um beide Teile abzuschließen. Zusätzlich gibt es einen zweiteiligen Test, der zwölf Kompetenzen abdeckt.

9. PRINCE2 Foundation und Practitioner Certifications

Kursdetails/angebotene Kurse: PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) ist ein prozessbasierter Ansatz für das Projektmanagement. Es gilt als eine der weltweit beliebtesten Projektmanagementmethoden und wird sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor umfassend eingesetzt.

Die PRINCE2 Foundation-Zertifizierung bietet eine Einführung in die PRINCE2-Methodik, einschließlich ihrer Prinzipien, Prozesse, Themen und Techniken. Die PRINCE2 Practitioner-Zertifizierung baut auf dem im Foundation-Kurs erworbenen Wissen auf und konzentriert sich darauf, wie PRINCE2 auf eine bestimmte Projektumgebung zugeschnitten und angewendet werden kann.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Aktuelle und angehende Projektmanager sowie andere wichtige Mitarbeiter, die im Projektmanagement tätig sind.

Voraussetzungen: Zwölf Stunden für die Foundation-Zertifizierung, 20 Stunden für die Practitioner-Zertifizierung, entweder online oder in Schulungsräumen. In der Regel dauert es etwa zwei Monate, bis beide Zertifizierungen abgeschlossen sind, je nach Lernzeitaufwand und Verfügbarkeit von Prüfungen oder Bewertungen.

10. AWS Certified Security – Specialty

Kursdetails/angebotene Kurse: Dieses Zertifikat bietet fortgeschrittenes Wissen über Cloud-Sicherheit und die Fähigkeiten, die AWS-Plattform zu sichern. Die Zertifizierung bestätigt die Fähigkeiten eines Praktikers in den Bereichen Verwaltung von AWS-Sicherheit, -Identität und -Compliance, AWS-Architektur und AWS-Sicherheitsentwicklung. Sie belegt auch Ihre Expertise in AWS-basierten Datenklassifizierungen, Schutzmechanismen und sicheren Internetprotokollen, unter anderem.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Für alle, die mindestens fünf Jahre Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit in der Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitslösungen und zwei oder mehr Jahre praktische Erfahrung in der Sicherung von AWS-Workloads haben.

Voraussetzungen: Fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von IT-Sicherheitslösungen, zwei Jahre Erfahrung in der Sicherung von AWS-Workloads und Grundkenntnisse in Sicherheitskontrollen für AWS-Workloads. Die Prüfungsvorbereitung umfasst zwei Prüfungsleitfäden.

11. Lean Business Process Management Change Skills

Kursdetails/angebotene Kurse: Der Kurs hilft Fachleuten, schlanke Geschäftsprozesse zu erlernen, um die Effizienz zu verbessern. Schlanke Unternehmen sind solche, die mit maximaler Effizienz und minimaler Verschwendung von Aufwand arbeiten.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Jeder Manager, der die mit einem Projekt verbundene Verschwendung reduzieren möchte.

Voraussetzungen: Bewerber müssen in einem Unternehmen auf einer Führungsebene oder höher tätig sein und ein grundlegendes Verständnis der Geschäftsprinzipien haben. Fünf Abschnitte, 21 Vorlesungen, zwei Stunden und 26 Minuten Gesamtlänge.

12. Google Professional Cloud Architect

Kursdetails/angebotene Kurse: Die Google Professional Cloud Architect-Prüfung bescheinigt Ihre Fähigkeit, Cloud-Architekturen zu entwerfen und zu planen, Cloud-Infrastrukturen zu entwickeln, zu verwalten und bereitzustellen, Sicherheit und Compliance zu entwerfen, technische und geschäftliche Prozesse zu analysieren und zu optimieren sowie eine zuverlässige Infrastruktur und einen zuverlässigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Es werden Schulungen und ein Prüfungsleitfaden mit einer Liste von Themen angeboten, die im Test vorkommen können.

Für wen ist dieser Kurs geeignet: Für alle Manager, die ihre Fähigkeiten in Google Cloud erweitern möchten.

Voraussetzungen: Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Branche. Mindestens eines dieser Jahre muss Lösungsdesign und -management mit Google Cloud umfassen.