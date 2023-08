Populäre Kurse und Zertifizierungen für maschinelles Lernen

Die Cloud-Nutzung und die Nutzung von Daten nehmen zu. Maschinelles Lernen (ML) ist ein wichtiger Bestandteil der Datennutzung und findet in zahlreichen Branchen Anwendung. Damit können Anwendungen ohne umfangreiche Programmierung genauere Vorhersagen treffen. Für Data Scientists ist eine Zertifizierung im Bereich des maschinellen Lernens von entscheidender Bedeutung. Aber auch für andere IT-Fachleute ist sie ein wichtiger Schritt, um sich weiterzuentwickeln.

Machine-Learning-Zertifizierungen dienen als Nachweis dafür, dass ein Spezialist eine offizielle Prüfung bestanden hat, in der sein Wissen über das Thema angemessen getestet wurde. Einige der beliebtesten Zertifizierungen stammen von Cloud-Anbietern wie AWS, Google, IBM und Microsoft. Zu den Zertifizierungen von diesen Anbietern gehören:

AWS Certified Machine Learning - Specialty

Google Cloud Professional Machine Learning Engineer

IBM Machine Learning Professional Certificate

Microsoft Azure Data Scientist Associate

Jede Zertifizierung erfordert einen anderen Kurs und in der Regel eine Prüfung. Die Anbieter geben Informationen darüber, was zu erwarten ist, und empfehlen Lerntipps und Materialien zur Vorbereitung auf die jeweilige Prüfung.

Warum ist ein Zertifikat für maschinelles Lernen von Bedeutung? Machine-Learning-Fachwissen ist gefragt, aber es ist nicht gerade einfach, als Ingenieur oder Spezialist im Bereich maschinelles Lernen eingestellt zu werden, da die für die heutigen Jobs erforderlichen Fähigkeiten sehr spezifisch sind. Mit einem Zertifikat können Sie sicherstellen, dass Sie die entscheidenden Fähigkeiten beherrschen, die für die Arbeitsplätze auf diesem Markt erforderlich sind. Datenwissenschaftler, Datenanalysten, Softwareentwickler und andere, die in verwandten Bereichen arbeiten, werden die in diesen Programmen erworbenen Fähigkeiten ebenfalls nützlich finden. Da künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt haben, sind diese Technologien in allen IT-Umgebungen zu finden. KI- und ML-Kenntnisse werden in absehbarer Zeit nicht veraltet sein, und Branchenexperten werden auch weiterhin gebraucht. Zertifizierungen bieten folgende Vorteile: Nachweis der Fachkenntnisse eines IT-Experten

praktische Erfahrung im Umgang mit realen Problemen unter Verwendung von Tools für maschinelles Lernen und Datensätzen, die reale Erfahrungen nachbilden

aktuelle Einblicke und Fähigkeiten in einem sich ständig verändernden Bereich, da die Machine-Learning-Zertifizierungskurse regelmäßig aktualisiert werden Abbildung 1: Cloud-Anbieter für maschinelles Lernen im Vergleich.

AWS Certified Machine Learning - Specialty Die Prüfung zum AWS Certified Machine Learning - Specialty deckt fünf Kompetenzbereiche ab: Entwicklung, Architektur und Ausführung von Machine-Learning- oder Deep-Learning-Workloads in der AWS-Cloud

Grundlegende Algorithmen für maschinelles Lernen

Grundlegende Hyperparameter-Optimierung

Machine-Learning- und Deep-Learning-Frameworks

Modellschulung, Bereitstellung und betriebliche Best Practices Die Prüfungsteilnehmer sollten mit Themen wie Dateneingabe und -umwandlung, Datenbereinigung, Datenvisualisierung, Umwandlung von Geschäftsproblemen in Probleme des maschinellen Lernens, Schulung von Machine-Learning-Modellen und Implementierung von Machine-Learning-Services in AWS vertraut sein. Zur Vorbereitung auf die Prüfung sollten die Kandidaten mindestens zwei Jahre Erfahrung mit der Entwicklung und Ausführung von Machine Learning Workload auf AWS haben. Eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, sind die Amazon-Schulungen zum maschinellen Lernen. Das Unternehmen bietet kostenlose Machine-Learning-bezogene Kurse an, darunter Process Model: CRISP-DM on the AWS Stack und The Elements of Data Science. Darüber hinaus können drei kostenpflichtige Kurse des Cloud-Anbieters hilfreich sein: Practical Data Science with Amazon SageMaker

Deep Learning on AWS

Die Machine-Learning-Pipeline in AWS Die Prüfung für die Machine-Learning-Zertifikate von Amazon dauert drei Stunden und umfasst 65 Fragen. Die Prüfung ist als beaufsichtigte Online-Prüfung oder persönlich in einem Testzentrum verfügbar. Ergänzende Ressourcen Um das Lernen zu ergänzen, ist AWS Certified Machine Learning Specialty 2023 ein gut bewerteter Udemy-Kurs, der Themen wie Modellierung, die AWS SageMaker Machine-Learning-Plattform und Feature Engineering abdeckt. Diese Themen tauchen in der AWS-Prüfung auf und sind eine Wiederholung wert.